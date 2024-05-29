Тур: 6.
2:2
Первый тайм: 23'
0'
0:1
1' ГолMiguel Graneros
1:1
4' ГолNicolas Messiniti
1:2
11' ГолMatias Noble
2:2
22' ГолМехия Маркос
Ход матча
1'
0:1
4'
11'
1:2
22'
2:2
18
Мехия
Маркос
16
Luis
Castro
22
Alan
Alcaraz
21
Matias
Noble
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мехия МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
16 Luis CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Эрас БрайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Justin AlmanНападающий
-
-
13 Josue Cuero
-
-
-
54 Erick Zuniga
-
22 Gianni Cagua
-
-
Главный тренер: Juan Buch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alan AlcarazПолузащитник
-
21 Matias NobleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Kevin Mamani
-
-
Главный тренер: Cristian Aran
История личных встреч
Дельфин
Реал Томайпо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Дельфин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|4 (1)
|0.67
|Ignacio Gariglio
|2
|0.33
|Luis Castro
|1
|0.17
|Nicolas Messiniti
|1
|0.17
|Braian Oyola
|1
|0.17
|Juan Elordi
|1
|0.17
Реал Томайпо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Graneros
|1
|0.17
Карточки
Дельфин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Garcia
|2
|0
|Nicolas Goitea
|2
|0
|Мехия Маркос
|1
|0
|Jose Angulo1
|1
|0
|Jean Carlos Humanante Vargas
|1
|0
|Josue Cuero
|1
|0
|Jefferson Nazareno
|1
|0
|Gianni Cagua
|1
|0
Реал Томайпо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Rioja
|1
|0
|Pedro Galindo
|1
|0
|Mateo Hernandez
|1
|0
|Hallysson Padilha
|1
|0
|Alan Alcaraz
|1
|0
Результаты матчей
Дельфин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Томайпо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Томайпо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
0
Дельфин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реал Томайпо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дельфин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Дельфин - Аукас 2:0 Мушук Руна - Дельфин 5:0 Дельфин - Оренсе 0:1 Бельграно - Дельфин 1:1
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2
Реал Томайпо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Блуминг - Реал Томайпо 1:0 Реал Томайпо - Университарио Винто 0:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Реал Томайпо - ГВ Сан-Хосе 2:0 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Реал Томайпо - Реал Санта Крус 2:1 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1
Результаты матчей
Дельфин
Реал Томайпо
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дельфин
Реал Томайпо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|2:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|4.
|2:2
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|2:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|2:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2