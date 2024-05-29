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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Дельфин
2:2
Первый тайм: 23'
Реал Томайпо
0'
0:1
1' Гол
Miguel Graneros
1:1
4' Гол
Nicolas Messiniti
1:2
11' Гол
Matias Noble
2:2
22' Гол
Мехия Маркос

Ход матча

1'
0:1
Miguel Graneros
4'
Nicolas Messiniti
1:1
11'
1:2
Matias Noble
22'
Мехия Маркос
2:2
Лучшие коэффициенты
Дельфин
Ничья
Реал Томайпо
1.25
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6.80
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8.44
Все Коэффициенты
1
Бельолио
Пьерр
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
55
Рейес
Майкель
18
Мехия
Маркос
25
Jean
Carlos
Humanante
Vargas
16
Luis
Castro
20
Michael
Mieles
8
Enzo
Gaggi
11
Nicolas
Messiniti
25
Арансибия
Алекс
20
Leonardo
Justiniano
2
Juan
Rioja
24
Aldair
Cantillo
30
Jaime
Villamil
38
Santiago
Cuiza
6
Sergio
Villamil
22
Alan
Alcaraz
21
Matias
Noble
10
Майга
Леандро
29
Miguel
Graneros
Дельфин
Реал Томайпо

История личных встреч

Дельфин
Реал Томайпо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 4 (1) 0.67
Ignacio Gariglio 2 0.33
Luis Castro 1 0.17
Nicolas Messiniti 1 0.17
Braian Oyola 1 0.17
Juan Elordi 1 0.17
Реал Томайпо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Graneros 1 0.17

Карточки

Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Garcia 2 0
Nicolas Goitea 2 0
Мехия Маркос 1 0
Jose Angulo1 1 0
Jean Carlos Humanante Vargas 1 0
Josue Cuero 1 0
Jefferson Nazareno 1 0
Gianni Cagua 1 0
Реал Томайпо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Rioja 1 0
Pedro Galindo 1 0
Mateo Hernandez 1 0
Hallysson Padilha 1 0
Alan Alcaraz 1 0

Результаты матчей

Дельфин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Томайпо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Томайпо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
0
Дельфин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реал Томайпо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дельфин
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Дельфин - Аукас 2:0 Мушук Руна - Дельфин 5:0 Дельфин - Оренсе 0:1 Бельграно - Дельфин 1:1
Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 1:0 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2
Реал Томайпо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Блуминг - Реал Томайпо 1:0 Реал Томайпо - Университарио Винто 0:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Бельграно - Реал Томайпо 1:0
Реал Томайпо - ГВ Сан-Хосе 2:0 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Реал Томайпо - Реал Санта Крус 2:1 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1

Результаты матчей

Дельфин
Реал Томайпо

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дельфин
Реал Томайпо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Дельфин
 2:2 5 1 3 1 7 - 6 6
4.
Реал Томайпо
 2:2 5 0 2 3 2 - 7 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Дельфин
 2:2 3 0 2 1 4 - 5 2
4.
Реал Томайпо
 2:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Дельфин
 2:2 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Томайпо
 2:2 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дельфин
Ничья
Реал Томайпо
1.25
Реклама, pari.ru
6.80
Реклама, betcity.ru
8.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дельфин 2:2 Реал Томайпо онлайн

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