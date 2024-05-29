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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Конец матча
Бельграно
0'
29' Желтая карточка
Agustin Baldi
35' Желтая карточка
Juan Velazquez
1:0
39' Гол
Борре Рафаэль
1:1
45' Гол
Чаварриа Пабло
1:2
45' Гол
Чаварриа Пабло
60' Желтая карточка
Ребола Алехандро
90' Желтая карточка
Рейна Брайан
90'+6
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
4
Ренан
Роберт
6
Мартинс
Родригес
5
Фернандо
Режес
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
13
Валенсия
Эннер
25
Лосада
Науэль
40
Морено
Матиас
6
Ребола
Алехандро
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
34
Geronimo
Heredia
23
Факундо-Томас
Киньон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
11
Рейна
Брайан
19
Чаварриа
Пабло
Интернасьонал Порту Алегре
Бельграно

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Бельграно

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 2 (1) 0.5
Уэсли Лопес 1 0.25
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 2 0.33
Чаварриа Пабло 2 0.33
Марин Матиас 1 0.17
Ленциони Факундо 1 0.17
Juan Velazquez 1 0.17

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Борре Рафаэль 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Вандерсон 1 0
José Maurisio3 1 0
Витао 1 0
Ренан Роберт 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосада Науэль 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Agustin Baldi 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Хара Франко 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Рейна Брайан 1 0
Баринага Хуан 1 0
Ленциони Факундо 1 0
Geronimo Heredia 1 0
Juan Velazquez 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бельграно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
2
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 6 3 3 0 7 - 3 12
2.
Дельфин
 5 2 2 1 9 - 7 8
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Реал Томайпо
 5 0 1 4 3 - 9 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Дельфин
 3 1 1 1 6 - 6 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Реал Томайпо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дельфин
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реал Томайпо
 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Juan Velazquez сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Чаварриа Пабло бьет в цель!
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