Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаСантос Эдуардо
39' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
39' Желтая карточкаБорбас Тиаго
1:0
41' ГолЧавес Андрес
61' Желтая карточкаSebastian Galani
65' Желтая карточкаКорнехо Хуан
84' Желтая карточкаHelio Junio
90' Желтая карточкаКабрера Бруно
1:1
90' ПенальтиHelio Junio
90' Желтая карточкаElvis Hernandez
90'+12
Ход матча
28'
39'
41'
1:0
61'
65'
84'
90'
90'
1:1
90'
16
Корнехо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Yodilan Cruz
-
14 Diego Plaza
-
25 Axel Cortes
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
11 Helio Junio
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чавес Андрес
|2
|0.29
|Nicolas Johansen
|1 (1)
|0.14
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борбас Тиаго
|3
|0.5
|Helio Junio
|3 (1)
|0.5
|Густавиньо
|1
|0.17
|Линкольн II
|1
|0.17
|Витиньо Витор V
|1
|0.17
Карточки
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Fernandez
|2
|1
|Корнехо Хуан
|2
|0
|Elvis Hernandez
|2
|0
|Кабрера Бруно
|2
|0
|Dylan Glaby
|2
|0
|Alejandro Maximiliano Camargo
|1
|0
|Luciano Cabral
|1
|0
|Sebastian Galani
|1
|0
|Christopher Barrera
|1
|0
|Dylan Escobar
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Брунинью Филипе
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Результаты матчей
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Кокимбо Юнидо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Кокимбо Юнидо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Унион Ла-Калера - Кокимбо Юнидо 1:2 Кобресал - Кокимбо Юнидо 2:3 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0
Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Эвертон Де Вина - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0
Результаты матчей
Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2