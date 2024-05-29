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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Кокимбо Юнидо
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
28' Желтая карточка
Сантос Эдуардо
39' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
39' Желтая карточка
Борбас Тиаго
1:0
41' Гол
Чавес Андрес
61' Желтая карточка
Sebastian Galani
65' Желтая карточка
Корнехо Хуан
84' Желтая карточка
Helio Junio
90' Желтая карточка
Кабрера Бруно
1:1
90' Пенальти
Helio Junio
90' Желтая карточка
Elvis Hernandez
90'+12
13
Diego
Sanchez
I
5
Dylan
Escobar
4
Elvis
Hernandez
2
Кабрера
Бруно
16
Корнехо
Хуан
6
Dylan
Glaby
7
Sebastian
Galani
17
Francisco
Salinas
20
Jorge
Henriquez
11
Alejandro
Azocar
9
Чавес
Андрес
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
31
Лопес
Гилерме
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
30
Henry
Mosquera
5
Да
Силва
Джадсом
28
Витиньо
Витор
V
18
Борбас
Тиаго
Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Кокимбо Юнидо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чавес Андрес 2 0.29
Nicolas Johansen 1 (1) 0.14
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борбас Тиаго 3 0.5
Helio Junio 3 (1) 0.5
Густавиньо 1 0.17
Линкольн II 1 0.17
Витиньо Витор V 1 0.17

Карточки

Кокимбо Юнидо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Fernandez 2 1
Корнехо Хуан 2 0
Elvis Hernandez 2 0
Кабрера Бруно 2 0
Dylan Glaby 2 0
Alejandro Maximiliano Camargo 1 0
Luciano Cabral 1 0
Sebastian Galani 1 0
Christopher Barrera 1 0
Dylan Escobar 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Густавиньо 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Брунинью Филипе 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Helio Junio 1 0
Nathan Mendes 1 0
_Talisson 1 0

Результаты матчей

Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Кокимбо Юнидо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Кокимбо Юнидо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Унион Ла-Калера - Кокимбо Юнидо 1:2 Кобресал - Кокимбо Юнидо 2:3 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0
Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Эвертон Де Вина - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:0 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 Кокимбо Юнидо - Кобрелоа 2:1 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2 Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0

Результаты матчей

Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кокимбо Юнидо
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 5 0 1 14 - 3 15
2.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 8 13
3.
Кокимбо Юнидо
 6 1 2 3 3 - 7 5
4.
Спортиво Лукеньо
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Кокимбо Юнидо
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
3.
Кокимбо Юнидо
 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
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