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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Расинг Авельянеда
1:0
Первый тайм: 23'
Спортиво Лукеньо
0'
1:0
10' Гол
Мартинес Адриан
18' Желтая карточка
Рохас Габриэль

Ход матча

10'
Мартинес Адриан
1:0
18'
Рохас Габриэль
 
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Спортиво Лукеньо
1.28
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6.70
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8.45
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
3
Marco
Di
Cesare
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
22
Baltasar
Rodriguez
5
Juan
Ignacio
Nardoni
27
Рохас
Габриэль
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
17
Карбонеро
Йохан
12
Агилар
Альфредо
20
Sergio
Otalvaro
4
Jose
Ramon
Leguizamon
5
Alexis
Villalva
34
Diego
Vera
III
18
Рохас
Родриго
8
Мендоса
Хорхе
14
Fernando
Benitez
10
Nicolas
Mana
27
Бенитес
Хорхе
37
Lautaro
Comas
Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 (2) 1
Солари Сантьяго 2 0.33
Мартинес Рохер 2 0.33
Maximiliano Salas 1 0.17
Juan Ignacio Nardoni 1 0.17
Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Ferreira III 2 0.29
Diego Fernandez 1 0.14
Jose Ramon Leguizamon 1 0.14

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Mana 2 0
Ruben Rios 2 0
Рохас Родриго 1 0
Rodrigo Alborno 1 0
Fernando Benitez 1 0
Мендоса Хорхе 1 0
Jose Ramon Leguizamon 1 0
Diego Vera III 1 0
Marcelo Ferreira III 1 0
Rodi Ferreira 1 0
Акоста Диего 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
0
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Лукеньо 1:2 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3
Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 6 5 0 1 12 - 3 15
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 4 1 1 8 - 7 13
3.
Кокимбо Юнидо
 0:0 6 1 2 3 2 - 6 5
4.
Спортиво Лукеньо
 0:1 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Кокимбо Юнидо
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Спортиво Лукеньо
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
3.
Кокимбо Юнидо
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Спортиво Лукеньо
 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Спортиво Лукеньо
1.28
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