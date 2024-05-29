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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Расинг Авельянеда
3:0
Конец матча
Спортиво Лукеньо
0'
1:0
10' Гол
Мартинес Адриан
18' Желтая карточка
Рохас Габриэль
2:0
35' Гол
Maximiliano Salas
38' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
45' Желтая карточка
Мендоса Хорхе
46' Желтая карточка
Fernando Benitez
49' Желтая карточка
Marco Di Cesare
65' Желтая карточка
Diego Vera III
3:0
80' Пенальти
Мартинес Рохер
90'+2
21
Ариас
Габриэль
3
Marco
Di
Cesare
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
22
Baltasar
Rodriguez
5
Juan
Ignacio
Nardoni
27
Рохас
Габриэль
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
17
Карбонеро
Йохан
12
Агилар
Альфредо
20
Sergio
Otalvaro
4
Jose
Ramon
Leguizamon
5
Alexis
Villalva
34
Diego
Vera
III
18
Рохас
Родриго
8
Мендоса
Хорхе
14
Fernando
Benitez
10
Nicolas
Mana
27
Бенитес
Хорхе
37
Lautaro
Comas
Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 (2) 1
Мартинес Рохер 3 (1) 0.5
Солари Сантьяго 2 0.33
Maximiliano Salas 2 0.33
Juan Ignacio Nardoni 1 0.17
Спортиво Лукеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Ferreira III 2 0.29
Diego Fernandez 1 0.14
Jose Ramon Leguizamon 1 0.14

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Di Cesare 3 0
Мартинес Адриан 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Конти Херман 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Урси Агустин 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Спортиво Лукеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Benitez 2 0
Мендоса Хорхе 2 0
Nicolas Mana 2 0
Diego Vera III 2 0
Ruben Rios 2 0
Рохас Родриго 1 0
Rodrigo Alborno 1 0
Jose Ramon Leguizamon 1 0
Marcelo Ferreira III 1 0
Rodi Ferreira 1 0
Акоста Диего 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
0
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Лукеньо 1:2 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3
Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

Точный счет

3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 5 0 1 14 - 3 15
2.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 8 13
3.
Кокимбо Юнидо
 6 1 2 3 3 - 7 5
4.
Спортиво Лукеньо
 6 0 1 5 3 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Ред Булл Брагантино
 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Кокимбо Юнидо
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
3.
Кокимбо Юнидо
 3 0 1 2 0 - 4 1
4.
Спортиво Лукеньо
 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Коринтианс Алберто Юри 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
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