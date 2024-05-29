Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолМартинес Адриан
18' Желтая карточкаРохас Габриэль
2:0
35' ГолMaximiliano Salas
38' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
45' Желтая карточкаМендоса Хорхе
46' Желтая карточкаFernando Benitez
49' Желтая карточкаMarco Di Cesare
65' Желтая карточкаDiego Vera III
3:0
80' ПенальтиМартинес Рохер
90'+2
Ход матча
10'
1:0
18'
35'
45'
46'
49'
65'
80'
3:0
10
Nicolas
Mana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Nicolas ManaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Акоста ДиегоНападающий
-
-
-
-
-
24 Alan Ledesma
-
30 Derlis Ortiz
-
Главный тренер: Julio Caceres
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6 (2)
|1
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.5
|Солари Сантьяго
|2
|0.33
|Maximiliano Salas
|2
|0.33
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.17
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Ferreira III
|2
|0.29
|Diego Fernandez
|1
|0.14
|Jose Ramon Leguizamon
|1
|0.14
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Урси Агустин
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Спортиво Лукеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Benitez
|2
|0
|Мендоса Хорхе
|2
|0
|Nicolas Mana
|2
|0
|Diego Vera III
|2
|0
|Ruben Rios
|2
|0
|Рохас Родриго
|1
|0
|Rodrigo Alborno
|1
|0
|Jose Ramon Leguizamon
|1
|0
|Marcelo Ferreira III
|1
|0
|Rodi Ferreira
|1
|0
|Акоста Диего
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
0
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спортиво Лукеньо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
2
100%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4
Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Спортиво Лукеньо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 0:2 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Лукеньо 1:2 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3
Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Лукеньо - Кокимбо Юнидо 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Такуари 1:2 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Сол де Америка - Спортиво Лукеньо 0:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Кокимбо Юнидо - Спортиво Лукеньо 1:0 2 де Майо - Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Спортиво Лукеньо - Гуарани Асунсьон 1:0 Гуарани Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Олимпия Асунсьон - Спортиво Лукеньо 1:0 Спортиво Лукеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Спортиво Лукеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
23
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2