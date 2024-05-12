Yassine Bahassa не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Маскареньяс Матеус не смог попасть в створ ударом издали

7' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Германнштадт начинает с центра поля