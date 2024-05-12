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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
У Крайова 1948
0:0
Первый тайм: 26'
Германнштадт
0'
18' Желтая карточка
Евген Трика

Ход матча

18'
Евген Трика
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
У Крайова 1948
Ничья
Германнштадт
2.18
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3.10
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3.55
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Все Коэффициенты
50
Ion-Cristian
Gurau
72
Падула
Андреа
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
10
Бауса
Хуан
23
Поп
Влад
24
William
Baeten
99
Vladislav
Blanuta
28
Бахасса
Яссин
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
У Крайова 1948
Германнштадт

История личных встреч

У Крайова 1948
Германнштадт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
225

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.26
Бауса Хуан 7 (1) 0.18
Vladislav Blanuta 7 0.18
William Baeten 6 0.15
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.1
Сидибе Секу 3 (1) 0.08
Лакруа Лео 3 0.08
Ибрагим Джибрил 3 0.08
Бахасса Яссин 2 0.05
Албу Константин 2 0.05
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 11 (4) 0.28
Балауре Сильвиу 7 0.18
Стойка Янис 6 0.15
Негуц Кристиан 4 0.1
Янку Габриэль 3 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Гэман Валеричэ 2 0.05
Альхассан Баба 2 0.05
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Бутян Михай 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 8 1
Лакруа Лео 7 1
Кицу Аурелиан 6 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Маскареньяс Матеус 4 1
Бахасса Яссин 5 0
William Baeten 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Поп Влад 4 0
Лекиатас Рокас 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Евген Трика 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 12 1
Негуц Кристиан 7 0
Бейян Флориан 6 0
Янку Габриэль 5 0
Бутян Михай 5 0
Альхассан Баба 5 0
Мурджа Алессандро 3 1
Ороиан Александру 4 0
Балауре Сильвиу 3 0
Стойка Йонуц 3 0
Petru Dragos 3 0
Marius Constantin Maldarasanu 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Медина Паоло 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
7
У Крайова 1948
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Германнштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

29
2

Упущенные победы

5
32
У Крайова 1948
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Германнштадт
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
26% (10)
50% (19)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

34
4

Упущенные победы

20
39

Голы по времени матча

Забито

33
13
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 30
5
15%
1
8%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
4
12%
2
15%
31-45
7
21%
5
38%
46-60
1
3%
1
8%
61-75
9
27%
2
15%
76-90

Пропущено

32
24
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
2
6%
1
4%
1-15
4
13%
6
25%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
7
22%
6
25%
61-75
7
22%
6
25%
76-90

Забито

17
32
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
0
0%
4
13%
1-15
3
18%
2
6%
16-30
5
29%
29%
7
22%
31-45
2
12%
9
28%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
4
24%
6
19%
76-90

Пропущено

31
14
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
9
29%
29%
2
14%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
2
6%
4
29%
31-45
3
10%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
8
26%
2
14%
76-90

Забито

50
45
24 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 14
5
10%
5
11%
1-15
10
20%
4
9%
16-30
9
18%
9
20%
31-45
9
18%
14
31%
46-60
4
8%
5
11%
61-75
13
26%
8
18%
76-90

Пропущено

63
38
29 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 29
11
17%
3
8%
1-15
8
13%
7
18%
16-30
10
16%
6
16%
31-45
7
11%
6
16%
46-60
12
19%
8
21%
61-75
15
24%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1
УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2

Результаты матчей

У Крайова 1948
Германнштадт

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
7 раз 18%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 42%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
4
10
8
1.5
10
10
5
13
2.5
4
16
1
17
3.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
9
9
3
17
1.5
3
15
2
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
9
0.5
Больше Меньше
25
13
13
25
1.5
13
25
7
31
2.5
6
32
1
37
3.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 0:2 39 15 12 12 51 - 54 57
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Университатя Клуж
 1:0 39 13 15 11 47 - 48 54
9.
Оцелул Галац
 1:0 39 12 17 10 41 - 43 53
10.
Германнштадт
 0:0 39 12 16 11 46 - 37 52
11.
Петролул Плоешти
 0:0 39 10 17 12 37 - 44 47
12.
Политехника Яссы
 0:0 39 9 14 16 38 - 52 41
13.
Динамо Бухарест
 2:0 39 10 9 20 32 - 53 39
14.
У Крайова 1948
 0:0 39 10 8 21 50 - 63 38
15.
Волунтари
 0:1 39 8 14 17 42 - 59 38
16.
Ботошани
 0:1 39 7 14 18 41 - 62 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 0:2 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 0:0 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Оцелул Галац
 1:0 20 7 8 5 18 - 19 29
9.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
10.
Петролул Плоешти
 0:0 20 7 7 6 26 - 29 28
11.
Университатя Клуж
 1:0 20 7 6 7 22 - 24 27
12.
Динамо Бухарест
 2:0 19 7 5 7 15 - 17 26
13.
У Крайова 1948
 0:0 19 7 4 8 33 - 32 25
14.
Ботошани
 0:1 19 5 9 5 22 - 23 24
15.
Политехника Яссы
 0:0 19 5 9 5 20 - 23 24
16.
Волунтари
 0:1 19 4 7 8 17 - 23 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 1:0 19 6 9 4 25 - 24 27
6.
Оцелул Галац
 1:0 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 0:2 19 4 7 8 17 - 27 19
10.
Петролул Плоешти
 0:0 19 3 10 6 11 - 15 19
11.
Волунтари
 0:1 20 4 7 9 25 - 36 19
12.
Политехника Яссы
 0:0 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 0:0 19 2 8 9 14 - 23 14
14.
У Крайова 1948
 0:0 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 2:0 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 0:1 20 2 5 13 19 - 39 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Петролул Плоешти Папп Пол 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бутян Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: У Крайова 1948: 62%, Германнштадт: 38%.
    • 20'
      Бутян Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Бейян Флориан из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 19'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Евген Трика получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 17'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    У Крайова 1948
    Ничья
    Германнштадт
    2.18
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    3.10
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    3.55
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    У Крайова 1948
    Германнштадт
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