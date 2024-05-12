Тур: 9. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
18'
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
23
Поп
Влад
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Mario Enache
-
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
У Крайова 1948
Германнштадт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
225
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.26
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.18
|Vladislav Blanuta
|7
|0.18
|William Baeten
|6
|0.15
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.1
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.08
|Лакруа Лео
|3
|0.08
|Ибрагим Джибрил
|3
|0.08
|Бахасса Яссин
|2
|0.05
|Албу Константин
|2
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|11 (4)
|0.28
|Балауре Сильвиу
|7
|0.18
|Стойка Янис
|6
|0.15
|Негуц Кристиан
|4
|0.1
|Янку Габриэль
|3
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Гэман Валеричэ
|2
|0.05
|Альхассан Баба
|2
|0.05
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Бутян Михай
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|8
|1
|Лакруа Лео
|7
|1
|Кицу Аурелиан
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Бахасса Яссин
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Поп Влад
|4
|0
|Лекиатас Рокас
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Евген Трика
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|12
|1
|Негуц Кристиан
|7
|0
|Бейян Флориан
|6
|0
|Янку Габриэль
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|1
|Ороиан Александру
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Стойка Йонуц
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
7
У Крайова 1948
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Германнштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
29
2
Упущенные победы
5
32
У Крайова 1948
64.5%
35.5%
20 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Германнштадт
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
42% (16)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
26% (10)
50% (19)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
14
Волевые победы
34
4
Упущенные победы
20
39
Голы по времени матча
Забито
33
13
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 30
5
15%
1
8%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
4
12%
2
15%
31-45
7
21%
5
38%
46-60
1
3%
1
8%
61-75
9
27%
2
15%
76-90
Пропущено
32
24
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
2
6%
1
4%
1-15
4
13%
6
25%
16-30
8
25%
2
8%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
7
22%
6
25%
61-75
7
22%
6
25%
76-90
Забито
17
32
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
0
0%
4
13%
1-15
3
18%
2
6%
16-30
5
29%
29%
7
22%
31-45
2
12%
9
28%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
4
24%
6
19%
76-90
Пропущено
31
14
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
9
29%
29%
2
14%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
2
6%
4
29%
31-45
3
10%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
8
26%
2
14%
76-90
Забито
50
45
24 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 14
5
10%
5
11%
1-15
10
20%
4
9%
16-30
9
18%
9
20%
31-45
9
18%
14
31%
46-60
4
8%
5
11%
61-75
13
26%
8
18%
76-90
Пропущено
63
38
29 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 29
11
17%
3
8%
1-15
8
13%
7
18%
16-30
10
16%
6
16%
31-45
7
11%
6
16%
46-60
12
19%
8
21%
61-75
15
24%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1
УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Германнштадт
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
7 раз 18%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
0
13 раз 34%
1
12 раз 32%
2
7 раз 18%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
164
108
1010
513
416
117
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
99
317
315
218
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
299
Больше Меньше
2513
1325
1325
731
632
137
236
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|24
|9
|6
|65 - 37
|81
|2.
|39
|20
|9
|10
|68 - 42
|69
|3.
|38
|18
|10
|10
|59 - 47
|64
|4.
|0:2
|39
|15
|12
|12
|51 - 54
|57
|5.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|6.
|39
|15
|11
|13
|66 - 54
|56
|7.
|39
|15
|10
|14
|58 - 48
|55
|8.
|1:0
|39
|13
|15
|11
|47 - 48
|54
|9.
|1:0
|39
|12
|17
|10
|41 - 43
|53
|10.
|0:0
|39
|12
|16
|11
|46 - 37
|52
|11.
|0:0
|39
|10
|17
|12
|37 - 44
|47
|12.
|0:0
|39
|9
|14
|16
|38 - 52
|41
|13.
|2:0
|39
|10
|9
|20
|32 - 53
|39
|14.
|0:0
|39
|10
|8
|21
|50 - 63
|38
|15.
|0:1
|39
|8
|14
|17
|42 - 59
|38
|16.
|0:1
|39
|7
|14
|18
|41 - 62
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|4
|3
|34 - 17
|43
|2.
|19
|12
|4
|3
|35 - 12
|40
|3.
|0:2
|20
|11
|5
|4
|34 - 27
|38
|4.
|0:0
|20
|10
|8
|2
|32 - 14
|38
|5.
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|7.
|20
|8
|8
|4
|34 - 24
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|8
|5
|18 - 19
|29
|9.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|26 - 29
|28
|11.
|1:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|12.
|2:0
|19
|7
|5
|7
|15 - 17
|26
|13.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|33 - 32
|25
|14.
|0:1
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|15.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|20 - 23
|24
|16.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|31 - 20
|38
|2.
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|20
|8
|5
|7
|33 - 30
|29
|4.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|5.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|25 - 24
|27
|6.
|1:0
|19
|5
|9
|5
|23 - 24
|24
|7.
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|17 - 27
|19
|10.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|11 - 15
|19
|11.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|12.
|0:0
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|13.
|0:0
|19
|2
|8
|9
|14 - 23
|14
|14.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 31
|13
|15.
|2:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|0:1
|20
|2
|5
|13
|19 - 39
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10