Тур: 9. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
-
-
21 Allanzinho
-
-
-
-
Главный тренер: Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.26
|Харрисон Шейон
|7
|0.18
|Luis Phelipe
|4
|0.1
|Буш Сержиу
|3
|0.08
|Беттаеб Адель
|3
|0.08
|Julian Marchioni
|2
|0.05
|Andrei Gheorghita
|2
|0.05
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Stefan Stefanovici
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|9 (3)
|0.23
|Жаир
|7
|0.18
|Иробисо Кристиан Окечукву
|6
|0.15
|Муси Александру Мариан
|4
|0.1
|Бериша Альбин
|3
|0.08
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|10
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Буэнна Рашид
|4
|1
|Лунг Силвиу
|5
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Илие Флорин
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Харрисон Шейон
|3
|0
|Тодороски Тодор
|3
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|10
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Тичу Валентин Константин
|6
|1
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Зима Лукаш
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Бериша Альбин
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Петролул Плоешти
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
4
Политехника Яссы
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
12
21
Политехника Яссы
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
32% (12)
26% (10)
Петролул Плоешти
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (5)
63% (24)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
20
9
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
25 Не забивали 32
3
15%
1
11%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
5
25%
3
33%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
8
35%
4
24%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
25 Не забивали 23
3
16%
5
19%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
6
23%
76-90
Пропущено
28
29
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
5
18%
5
17%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
5
18%
10
34%
76-90
Забито
39
35
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
12 Не забивали 17
6
15%
6
17%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
7
18%
7
20%
61-75
7
18%
9
26%
76-90
Пропущено
51
46
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
4
8%
5
11%
1-15
9
18%
5
11%
16-30
9
18%
9
20%
31-45
9
18%
8
17%
46-60
7
14%
5
11%
61-75
13
25%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 24%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 42%
0
13 раз 34%
2
5 раз 13%
3
4 раза 11%
0
16 раз 42%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
155
414
812
315
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
711
515
315
119
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
2216
929
1127
434
335
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|24
|9
|6
|65 - 37
|81
|2.
|39
|20
|9
|10
|68 - 42
|69
|3.
|38
|18
|10
|10
|59 - 47
|64
|4.
|0:2
|39
|15
|12
|12
|51 - 54
|57
|5.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|6.
|39
|15
|11
|13
|66 - 54
|56
|7.
|39
|15
|10
|14
|58 - 48
|55
|8.
|1:0
|39
|13
|15
|11
|47 - 48
|54
|9.
|1:0
|39
|12
|17
|10
|41 - 43
|53
|10.
|0:0
|39
|12
|16
|11
|46 - 37
|52
|11.
|0:0
|39
|10
|17
|12
|37 - 44
|47
|12.
|0:0
|39
|9
|14
|16
|38 - 52
|41
|13.
|2:0
|39
|10
|9
|20
|32 - 53
|39
|14.
|0:0
|39
|10
|8
|21
|50 - 63
|38
|15.
|0:1
|39
|8
|14
|17
|42 - 59
|38
|16.
|0:1
|39
|7
|14
|18
|41 - 62
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|4
|3
|34 - 17
|43
|2.
|19
|12
|4
|3
|35 - 12
|40
|3.
|0:2
|20
|11
|5
|4
|34 - 27
|38
|4.
|0:0
|20
|10
|8
|2
|32 - 14
|38
|5.
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|7.
|20
|8
|8
|4
|34 - 24
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|8
|5
|18 - 19
|29
|9.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|26 - 29
|28
|11.
|1:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|12.
|2:0
|19
|7
|5
|7
|15 - 17
|26
|13.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|33 - 32
|25
|14.
|0:1
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|15.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|20 - 23
|24
|16.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|31 - 20
|38
|2.
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|20
|8
|5
|7
|33 - 30
|29
|4.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|5.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|25 - 24
|27
|6.
|1:0
|19
|5
|9
|5
|23 - 24
|24
|7.
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|17 - 27
|19
|10.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|11 - 15
|19
|11.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|12.
|0:0
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|13.
|0:0
|19
|2
|8
|9
|14 - 23
|14
|14.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 31
|13
|15.
|2:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|0:1
|20
|2
|5
|13
|19 - 39
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10