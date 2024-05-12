Тур: 9. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Зрители: 9835 Главный судья: Феснич Оратиу
2:0
Конец матча
0'
63' Желтая карточкаСэто Такаюки
65' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
1:0
68' ГолИту Кэтэлин
2:0
69' ГолБеттаеб Адель
89' Желтая карточкаБрату Марио
90'+4
Ход матча
63'
68'
1:0
69'
2:0
89'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
-
-
21 Allanzinho
-
-
-
-
Главный тренер: Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.26
|Харрисон Шейон
|7
|0.18
|Luis Phelipe
|4
|0.1
|Беттаеб Адель
|4
|0.1
|Буш Сержиу
|3
|0.08
|Julian Marchioni
|2
|0.05
|Andrei Gheorghita
|2
|0.05
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Иту Кэтэлин
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Stefan Stefanovici
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|9 (3)
|0.23
|Жаир
|7
|0.18
|Иробисо Кристиан Окечукву
|6
|0.15
|Муси Александру Мариан
|4
|0.1
|Бериша Альбин
|3
|0.08
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|10
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Буэнна Рашид
|4
|1
|Лунг Силвиу
|5
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Илие Флорин
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Харрисон Шейон
|3
|0
|Тодороски Тодор
|3
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|10
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Тичу Валентин Константин
|6
|1
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Сэто Такаюки
|3
|0
|Зима Лукаш
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Бериша Альбин
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Брату Марио
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Петролул Плоешти
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
4
Политехника Яссы
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Петролул Плоешти
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
74% (14)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
12
21
Политехника Яссы
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (10)
49% (19)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (17)
31% (12)
26% (10)
Петролул Плоешти
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (5)
64% (25)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
44% (17)
31% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
19
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
22
9
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
25 Не забивали 33
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
7
32%
3
33%
61-75
5
23%
3
33%
76-90
Пропущено
23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
8
35%
4
21%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
26 Не забивали 24
3
16%
5
19%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
6
23%
76-90
Пропущено
28
29
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
5
18%
5
17%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
5
18%
10
34%
76-90
Забито
41
35
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 11
12 Не забивали 18
6
15%
6
17%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
9
22%
7
20%
61-75
7
17%
9
26%
76-90
Пропущено
51
48
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
4
8%
5
10%
1-15
9
18%
5
10%
16-30
9
18%
9
19%
31-45
9
18%
8
17%
46-60
7
14%
7
15%
61-75
13
25%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:0
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
12 раз 63%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 23%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 41%
0
13 раз 33%
2
6 раз 15%
3
4 раза 10%
0
17 раз 44%
1
11 раз 28%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
155
514
812
316
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
712
515
316
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2613
Больше Меньше
2217
1029
1128
435
336
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12