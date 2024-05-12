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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9835 Главный судья: Феснич Оратиу
Политехника Яссы
2:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
63' Желтая карточка
Сэто Такаюки
65' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо
1:0
68' Гол
Иту Кэтэлин
2:0
69' Гол
Беттаеб Адель
89' Желтая карточка
Брату Марио
90'+4
1
Лунг
Силвиу
30
Тодороски
Тодор
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
24
Julian
Marchioni
18
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
7
Беттаеб
Адель
9
Буш
Сержиу
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
44
Думитриу
Лучан
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
9
Бериша
Альбин
7
Грозав
Георге-Теодор
Политехника Яссы
Петролул Плоешти

История личных встреч

Политехника Яссы
Петролул Плоешти

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
ЛI
2:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.26
Харрисон Шейон 7 0.18
Luis Phelipe 4 0.1
Беттаеб Адель 4 0.1
Буш Сержиу 3 0.08
Julian Marchioni 2 0.05
Andrei Gheorghita 2 0.05
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Иту Кэтэлин 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Stefan Stefanovici 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 9 (3) 0.23
Жаир 7 0.18
Иробисо Кристиан Окечукву 6 0.15
Муси Александру Мариан 4 0.1
Бериша Альбин 3 0.08
Будеску Константин 2 (1) 0.05
Хужа Мариан Фернандо 2 0.05
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Юрю Томми 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Ханка Серджу 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 10 1
Julian Marchioni 6 0
Буэнна Рашид 4 1
Лунг Силвиу 5 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Илие Флорин 4 0
Ион Роберт 2 1
Carlos Jatoba 3 0
Харрисон Шейон 3 0
Тодороски Тодор 3 0
Rares Ispas 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Иту Кэтэлин 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 10 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Тичу Валентин Константин 6 1
Диоманде Исмаэль 5 1
Ханка Серджу 6 0
Грозав Георге-Теодор 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Жаир 3 0
Сэто Такаюки 3 0
Зима Лукаш 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Бериша Альбин 3 0
Florin Pirvu 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Брату Марио 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Юрю Томми 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Петролул Плоешти
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
4
Политехника Яссы
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Петролул Плоешти
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
74% (14)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

12
21
Политехника Яссы
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (10)
49% (19)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (17)
31% (12)
26% (10)
Петролул Плоешти
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (5)
64% (25)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
44% (17)
31% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

24
19

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

22
9
7 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
25 Не забивали 33
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
7
32%
3
33%
61-75
5
23%
3
33%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
8
35%
4
21%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
26 Не забивали 24
3
16%
5
19%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
6
23%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
18%
5
17%
31-45
5
18%
5
17%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
5
18%
10
34%
76-90

Забито

41
35
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 11
12 Не забивали 18
6
15%
6
17%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
9
22%
7
20%
61-75
7
17%
9
26%
76-90

Пропущено

51
48
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
4
8%
5
10%
1-15
9
18%
5
10%
16-30
9
18%
9
19%
31-45
9
18%
8
17%
46-60
7
14%
7
15%
61-75
13
25%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
0:0
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
12 раз 63%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 15%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 23%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 41%
0
13 раз 33%
2
6 раз 15%
3
4 раза 10%
0
17 раз 44%
1
11 раз 28%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
5
5
14
1.5
8
12
3
16
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
7
12
5
15
1.5
3
16
1
19
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
13
0.5
Больше Меньше
22
17
10
29
1.5
11
28
4
35
2.5
3
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 39 15 12 12 51 - 54 57
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Германнштадт
 39 13 15 11 49 - 38 54
9.
Университатя Клуж
 39 13 15 11 47 - 48 54
10.
Оцелул Галац
 39 12 17 10 42 - 43 53
11.
Петролул Плоешти
 39 10 16 13 37 - 46 46
12.
Политехника Яссы
 39 10 13 16 40 - 52 43
13.
Динамо Бухарест
 39 10 9 20 32 - 53 39
14.
Волунтари
 39 8 14 17 42 - 59 38
15.
У Крайова 1948
 39 10 7 22 51 - 66 37
16.
Ботошани
 39 7 14 18 41 - 63 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Оцелул Галац
 20 7 8 5 19 - 19 29
9.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
10.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
11.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
12.
Динамо Бухарест
 19 7 5 7 15 - 17 26
13.
Политехника Яссы
 19 6 8 5 22 - 23 26
14.
У Крайова 1948
 19 7 3 9 34 - 35 24
15.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
16.
Волунтари
 19 4 7 8 17 - 23 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 19 6 9 4 25 - 24 27
6.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 19 4 7 8 17 - 27 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 19 3 9 7 11 - 17 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 19 3 7 9 17 - 24 16
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 20 2 5 13 19 - 40 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Весь список
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