Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Илие Флорин наказан за толчок Lucian Dumitriu

44' Игрок из команды Политехника Яссы делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Хорошую попытку сделал Грозав Георге-Теодор . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Alin Roman навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Бордеяну Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

34' Lucian Dumitriu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Alin Roman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Беттаеб Адель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

30' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти подал угловой слева.

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Бордеяну Михай не смог попасть в створ ударом издали

25' Alin Roman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Lucian Dumitriu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Stefan Stefanovici не смог попасть в створ ударом издали

15' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Stefan Stefanovici . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Буш Сержиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

5' Беттаеб Адель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бордеяну Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре