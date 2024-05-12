Тур: 9. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Andrei Moroita
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
18'
0:1
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Волунтари
Университатя Клуж
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9
|0.23
|Думитер Андрей
|7
|0.18
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.15
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.08
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.05
|Раду Бобок
|2
|0.05
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.05
|Армаш Игорь
|2
|0.05
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Каскини Баутиста
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.31
|Попа Даньел
|11
|0.28
|Стойка Янис
|6
|0.15
|Кипчу Александру
|5
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Митря Богдан
|2
|0.05
|Георге Валентин
|2
|0.05
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Federico Anselmo
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|8
|2
|Рикардинью XI
|9
|1
|Рэдуц Михай
|5
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Алийи Насер
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Robert Popescu
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Мирон Джордже
|4
|0
|Thalisson
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Alin Chintes
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
12
Волунтари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Университатя Клуж
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
16
16
Волунтари
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
Университатя Клуж
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
37% (14)
32% (12)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
33
21
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
16
24
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
27 Не забивали 25
2
13%
3
13%
1-15
6
38%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
4
25%
5
21%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
13%
4
17%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
6
26%
6
25%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 23
2
8%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
6
24%
7
30%
76-90
Пропущено
36
23
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
17%
2
9%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
6
17%
7
30%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
19%
6
26%
61-75
8
22%
3
13%
76-90
Забито
41
47
20 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
4
10%
7
15%
1-15
10
24%
6
13%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
17%
7
15%
46-60
4
10%
8
17%
61-75
10
24%
12
26%
76-90
Пропущено
59
47
26 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
9
15%
6
13%
1-15
5
8%
4
9%
16-30
12
20%
13
28%
31-45
12
20%
8
17%
46-60
9
15%
7
15%
61-75
12
20%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ботошани - Волунтари 0:0 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1
Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0
Результаты матчей
Волунтари
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
8 раз 21%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
13 раз 34%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
146
414
515
117
317
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
135
713
711
317
315
119
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
2711
1127
1226
434
632
236
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|24
|9
|6
|65 - 37
|81
|2.
|39
|20
|9
|10
|68 - 42
|69
|3.
|38
|18
|10
|10
|59 - 47
|64
|4.
|0:2
|39
|15
|12
|12
|51 - 54
|57
|5.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|6.
|39
|15
|11
|13
|66 - 54
|56
|7.
|39
|15
|10
|14
|58 - 48
|55
|8.
|1:0
|39
|13
|15
|11
|47 - 48
|54
|9.
|1:0
|39
|12
|17
|10
|41 - 43
|53
|10.
|0:0
|39
|12
|16
|11
|46 - 37
|52
|11.
|0:0
|39
|10
|17
|12
|37 - 44
|47
|12.
|0:0
|39
|9
|14
|16
|38 - 52
|41
|13.
|2:0
|39
|10
|9
|20
|32 - 53
|39
|14.
|0:0
|39
|10
|8
|21
|50 - 63
|38
|15.
|0:1
|39
|8
|14
|17
|42 - 59
|38
|16.
|0:1
|39
|7
|14
|18
|41 - 62
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|4
|3
|34 - 17
|43
|2.
|19
|12
|4
|3
|35 - 12
|40
|3.
|0:2
|20
|11
|5
|4
|34 - 27
|38
|4.
|0:0
|20
|10
|8
|2
|32 - 14
|38
|5.
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|7.
|20
|8
|8
|4
|34 - 24
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|8
|5
|18 - 19
|29
|9.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|26 - 29
|28
|11.
|1:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|12.
|2:0
|19
|7
|5
|7
|15 - 17
|26
|13.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|33 - 32
|25
|14.
|0:1
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|15.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|20 - 23
|24
|16.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|31 - 20
|38
|2.
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|20
|8
|5
|7
|33 - 30
|29
|4.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|5.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|25 - 24
|27
|6.
|1:0
|19
|5
|9
|5
|23 - 24
|24
|7.
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|17 - 27
|19
|10.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|11 - 15
|19
|11.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|12.
|0:0
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|13.
|0:0
|19
|2
|8
|9
|14 - 23
|14
|14.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 31
|13
|15.
|2:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|0:1
|20
|2
|5
|13
|19 - 39
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10