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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 516 Главный судья: Andrei Moroita
Волунтари
0:1
Конец матча
Университатя Клуж
0'
0:1
18' Пенальти
Нистор Дан
59' Желтая карточка
Бик Овидиу
65' Желтая карточка
Кипчу Александру
69' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
90' Желтая карточка
Eduard Lambrinoc
90' Желтая карточка
Митря Богдан
90'+6
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
28
Каскини
Баутиста
4
Црепуля
Любян
22
Раца
Вадим
7
Алийи
Насер
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
27
Кипчу
Александру
96
Robert
Mihai
Silaghi
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
20
Георге
Валентин
24
Рогульич
Анте
10
Нистор
Дан
Волунтари
Университатя Клуж

История личных встреч

Волунтари
Университатя Клуж

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
2:3
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 0.23
Думитер Андрей 7 0.18
Мерлой Джордже 6 (1) 0.15
Robert Popescu 3 (1) 0.08
Раца Вадим 2 (1) 0.05
Раду Бобок 2 0.05
Doru Cristian Andrei 2 0.05
Армаш Игорь 2 0.05
Сигурьонссон Рунар 2 0.05
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Каскини Баутиста 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 13 (7) 0.33
Попа Даньел 11 0.28
Стойка Янис 6 0.15
Кипчу Александру 5 0.13
Рогульич Анте 3 0.08
Митря Богдан 2 0.05
Георге Валентин 2 0.05
Robert Mihai Silaghi 1 0.03
Dorinel Oancea 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
Federico Anselmo 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Рус Марко 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 9 2
Рикардинью XI 9 1
Рэдуц Михай 5 0
Раца Вадим 5 0
Думитер Андрей 5 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Cristian Paz II 4 0
Каскини Баутиста 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Флоря Даниэль 3 0
Алийи Насер 3 0
Црепуля Любян 3 0
Robert Popescu 3 0
Немец Адам 1 1
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Турда Григоре 2 0
Николае Дикэ 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0
Eduard Lambrinoc 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 10 0
Митря Богдан 6 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Бик Овидиу 6 0
Нистор Дан 5 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Мирон Джордже 4 0
Thalisson 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Попа Даньел 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Alin Chintes 1 0
Ioan Sabau 1 0

Результаты матчей

Волунтари
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
12
Волунтари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Университатя Клуж
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

16
16
Волунтари
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
49% (19)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Университатя Клуж
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
46% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

33
21

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

16
25
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
28 Не забивали 25
2
13%
3
12%
1-15
6
38%
5
20%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

24
24
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
2
8%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
6
24%
7
30%
76-90

Пропущено

36
23
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
17%
2
9%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
6
17%
7
30%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
19%
6
26%
61-75
8
22%
3
13%
76-90

Забито

41
48
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
4
10%
7
15%
1-15
10
24%
7
15%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
17%
7
15%
46-60
4
10%
8
17%
61-75
10
24%
12
25%
76-90

Пропущено

60
47
27 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
9
15%
6
13%
1-15
6
10%
4
9%
16-30
12
20%
13
28%
31-45
12
20%
8
17%
46-60
9
15%
7
15%
61-75
12
20%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ботошани - Волунтари 0:0 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1
Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0

Результаты матчей

Волунтари
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:0
8 раз 21%
1:1
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 36%
1
14 раз 36%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
16 раз 41%
0
11 раз 28%
2
6 раз 15%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
6
4
15
1.5
5
15
1
18
2.5
3
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
5
7
13
1.5
7
12
3
17
2.5
3
16
1
19
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
14
0.5
Больше Меньше
28
11
11
28
1.5
12
27
4
35
2.5
6
33
2
37
3.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 39 15 12 12 51 - 54 57
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Германнштадт
 39 13 15 11 49 - 38 54
9.
Университатя Клуж
 39 13 15 11 47 - 48 54
10.
Оцелул Галац
 39 12 17 10 42 - 43 53
11.
Петролул Плоешти
 39 10 16 13 37 - 46 46
12.
Политехника Яссы
 39 10 13 16 40 - 52 43
13.
Динамо Бухарест
 39 10 9 20 32 - 53 39
14.
Волунтари
 39 8 14 17 42 - 59 38
15.
У Крайова 1948
 39 10 7 22 51 - 66 37
16.
Ботошани
 39 7 14 18 41 - 63 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Оцелул Галац
 20 7 8 5 19 - 19 29
9.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
10.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
11.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
12.
Динамо Бухарест
 19 7 5 7 15 - 17 26
13.
Политехника Яссы
 19 6 8 5 22 - 23 26
14.
У Крайова 1948
 19 7 3 9 34 - 35 24
15.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
16.
Волунтари
 19 4 7 8 17 - 23 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 19 6 9 4 25 - 24 27
6.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 19 4 7 8 17 - 27 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 19 3 9 7 11 - 17 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 19 3 7 9 17 - 24 16
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 20 2 5 13 19 - 40 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Весь список
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