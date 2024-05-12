Тур: 9. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Зрители: 516 Главный судья: Andrei Moroita
0:1
Конец матча
0'
0:1
18' ПенальтиНистор Дан
59' Желтая карточкаБик Овидиу
65' Желтая карточкаКипчу Александру
69' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
90' Желтая карточкаEduard Lambrinoc
90' Желтая карточкаМитря Богдан
90'+6
Ход матча
18'
0:1
59'
65'
90'
90'
90'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Волунтари
Университатя Клуж
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9
|0.23
|Думитер Андрей
|7
|0.18
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.15
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.08
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.05
|Раду Бобок
|2
|0.05
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.05
|Армаш Игорь
|2
|0.05
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Каскини Баутиста
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|13 (7)
|0.33
|Попа Даньел
|11
|0.28
|Стойка Янис
|6
|0.15
|Кипчу Александру
|5
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Митря Богдан
|2
|0.05
|Георге Валентин
|2
|0.05
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Federico Anselmo
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|9
|2
|Рикардинью XI
|9
|1
|Рэдуц Михай
|5
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Флоря Даниэль
|3
|0
|Алийи Насер
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Robert Popescu
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
|Eduard Lambrinoc
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|10
|0
|Митря Богдан
|6
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Бик Овидиу
|6
|0
|Нистор Дан
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Мирон Джордже
|4
|0
|Thalisson
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Alin Chintes
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
12
Волунтари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Университатя Клуж
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
16
16
Волунтари
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
49% (19)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Университатя Клуж
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
46% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
33
21
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
16
25
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
28 Не забивали 25
2
13%
3
12%
1-15
6
38%
5
20%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
6
25%
6
25%
31-45
6
25%
4
17%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
2
8%
4
17%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
6
24%
7
30%
76-90
Пропущено
36
23
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
17%
2
9%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
6
17%
7
30%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
19%
6
26%
61-75
8
22%
3
13%
76-90
Забито
41
48
20 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 18
14 Не забивали 10
4
10%
7
15%
1-15
10
24%
7
15%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
17%
7
15%
46-60
4
10%
8
17%
61-75
10
24%
12
25%
76-90
Пропущено
60
47
27 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
9
15%
6
13%
1-15
6
10%
4
9%
16-30
12
20%
13
28%
31-45
12
20%
8
17%
46-60
9
15%
7
15%
61-75
12
20%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Ботошани - Волунтари 0:0 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1
Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0
Результаты матчей
Волунтари
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
8 раз 21%
1:1
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
3:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 36%
1
14 раз 36%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
16 раз 41%
0
11 раз 28%
2
6 раз 15%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
146
415
515
118
317
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
145
713
712
317
316
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2514
Больше Меньше
2811
1128
1227
435
633
237
138
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12