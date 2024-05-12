Тур: 9. Стадион: Оцелул. Главный судья: Петреску Раду
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
12'
1:0
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
27
Гайтан
Пабло
19
Малле
Али
44
Садику
Рияд
93
Zoran
Mitrov
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Нападающий
-
67 ФредерикНападающий
-
12 Relu Stoian
-
24 Denis Bordun
-
-
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Zoran MitrovНападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
-
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Оцелул Галац
Ботошани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.28
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.23
|Фредерик
|7
|0.18
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|11 (3)
|0.28
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.15
|Eugen Gabriel David
|4
|0.1
|Дикан Виктор
|3
|0.08
|Майлат Себастьян
|3
|0.08
|Капроф Хуан
|2
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Садику Рияд
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teles
|8
|1
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|8
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Фредерик
|4
|1
|Доринель Мунтеану
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Ламейра Жоао
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|4
|1
|Дикан Виктор
|5
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Садику Рияд
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Bogdan Andone
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Enzo Lopez
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
12
16
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Ботошани
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (9)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
18
20
Оцелул Галац
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
34% (13)
37% (14)
Ботошани
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
30
36
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
25 Не забивали 25
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
4
24%
6
30%
76-90
Пропущено
19
37
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
2
11%
6
16%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
4
21%
5
14%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
3
16%
6
16%
61-75
9
47%
11
30%
30%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
8
33%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
38%
3
13%
76-90
Забито
40
41
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
7
18%
2
5%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
4
10%
10
24%
46-60
8
20%
7
17%
61-75
9
23%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
43
61
18 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 24
24 Не пропускали 31
5
12%
10
16%
1-15
3
7%
11
18%
16-30
10
23%
9
15%
31-45
3
7%
11
18%
46-60
4
9%
6
10%
61-75
18
42%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Ботошани
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
Результаты матчей
Оцелул Галац
Ботошани
Точный счет
1:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
22 раза 58%
0
8 раз 21%
2
7 раз 18%
4
1 раз 3%
0
14 раз 37%
2
12 раз 32%
1
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
316
811
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
514
613
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
2414
830
1424
137
236
137
137
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|24
|9
|6
|65 - 37
|81
|2.
|39
|20
|9
|10
|68 - 42
|69
|3.
|38
|18
|10
|10
|59 - 47
|64
|4.
|0:2
|39
|15
|12
|12
|51 - 54
|57
|5.
|38
|15
|11
|12
|52 - 50
|56
|6.
|39
|15
|11
|13
|66 - 54
|56
|7.
|39
|15
|10
|14
|58 - 48
|55
|8.
|1:0
|39
|13
|15
|11
|47 - 48
|54
|9.
|1:0
|39
|12
|17
|10
|41 - 43
|53
|10.
|0:0
|39
|12
|16
|11
|46 - 37
|52
|11.
|0:0
|39
|10
|17
|12
|37 - 44
|47
|12.
|0:0
|39
|9
|14
|16
|38 - 52
|41
|13.
|2:0
|39
|10
|9
|20
|32 - 53
|39
|14.
|0:0
|39
|10
|8
|21
|50 - 63
|38
|15.
|0:1
|39
|8
|14
|17
|42 - 59
|38
|16.
|0:1
|39
|7
|14
|18
|41 - 62
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|4
|3
|34 - 17
|43
|2.
|19
|12
|4
|3
|35 - 12
|40
|3.
|0:2
|20
|11
|5
|4
|34 - 27
|38
|4.
|0:0
|20
|10
|8
|2
|32 - 14
|38
|5.
|19
|10
|2
|7
|39 - 27
|32
|6.
|19
|9
|5
|5
|28 - 21
|32
|7.
|20
|8
|8
|4
|34 - 24
|32
|8.
|1:0
|20
|7
|8
|5
|18 - 19
|29
|9.
|19
|7
|7
|5
|29 - 23
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|7
|6
|26 - 29
|28
|11.
|1:0
|20
|7
|6
|7
|22 - 24
|27
|12.
|2:0
|19
|7
|5
|7
|15 - 17
|26
|13.
|0:0
|19
|7
|4
|8
|33 - 32
|25
|14.
|0:1
|19
|5
|9
|5
|22 - 23
|24
|15.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|20 - 23
|24
|16.
|0:1
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|31 - 20
|38
|2.
|19
|9
|5
|5
|31 - 26
|32
|3.
|20
|8
|5
|7
|33 - 30
|29
|4.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|5.
|1:0
|19
|6
|9
|4
|25 - 24
|27
|6.
|1:0
|19
|5
|9
|5
|23 - 24
|24
|7.
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|8.
|19
|7
|2
|10
|24 - 24
|23
|9.
|0:2
|19
|4
|7
|8
|17 - 27
|19
|10.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|11 - 15
|19
|11.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|25 - 36
|19
|12.
|0:0
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|13.
|0:0
|19
|2
|8
|9
|14 - 23
|14
|14.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 31
|13
|15.
|2:0
|20
|3
|4
|13
|17 - 36
|13
|16.
|0:1
|20
|2
|5
|13
|19 - 39
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 10