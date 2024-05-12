Тур: 9. Стадион: Оцелул. Зрители: 5979 Главный судья: Петреску Раду
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолГайтан Пабло
34' Желтая карточкаДикан Виктор
2:0
45' ГолРушевич Анес
45' Желтая карточкаБензар Ромарио
65' Желтая карточкаCostin Ghiocel
82' Желтая карточкаEnzo Lopez
90' Undefined phrase: football_event_Yuri Cisotti
90'+4
Ход матча
12'
1:0
34'
45'
2:0
45'
65'
82'
90'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
27
Гайтан
Пабло
19
Малле
Али
44
Садику
Рияд
93
Zoran
Mitrov
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Нападающий
-
67 ФредерикНападающий
-
12 Relu Stoian
-
24 Denis Bordun
-
-
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Zoran MitrovНападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
-
-
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Оцелул Галац
Ботошани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.28
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.23
|Фредерик
|7
|0.18
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Гайтан Пабло
|1
|0.03
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Рушевич Анес
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Малле Али
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|11 (3)
|0.28
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.15
|Eugen Gabriel David
|4
|0.1
|Дикан Виктор
|3
|0.08
|Майлат Себастьян
|3
|0.08
|Капроф Хуан
|2
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Садику Рияд
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teles
|8
|1
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|8
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Фредерик
|4
|1
|Доринель Мунтеану
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Costin Ghiocel
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Ламейра Жоао
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Дикан Виктор
|6
|0
|Капроф Хуан
|4
|1
|Бензар Ромарио
|5
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Садику Рияд
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Bogdan Andone
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Enzo Lopez
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
12
16
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Ботошани
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (9)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
18
20
Оцелул Галац
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (14)
44% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Ботошани
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (9)
41% (16)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
38% (15)
38% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
30
36
Голы по времени матча
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
25 Не забивали 26
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
19
39
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
2
11%
7
18%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
4
21%
6
15%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
9
47%
11
28%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
8
33%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
38%
3
13%
76-90
Забито
42
41
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
8
19%
2
5%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
4
10%
10
24%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
9
21%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
43
63
18 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 32
5
12%
11
17%
1-15
3
7%
11
17%
16-30
10
23%
10
16%
31-45
3
7%
11
17%
46-60
4
9%
6
10%
61-75
18
42%
14
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Ботошани
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
Результаты матчей
Оцелул Галац
Ботошани
Точный счет
1:0
6 раз 30%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
Точный счет
1:1
9 раз 23%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
22 раза 56%
0
8 раз 21%
2
8 раз 21%
4
1 раз 3%
0
15 раз 38%
2
12 раз 31%
1
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
118
416
811
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
137
514
614
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
318
Больше Меньше
2415
930
1425
138
237
138
138
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12