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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5979 Главный судья: Петреску Раду
Оцелул Галац
2:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
12' Гол
Гайтан Пабло
34' Желтая карточка
Дикан Виктор
2:0
45' Гол
Рушевич Анес
45' Желтая карточка
Бензар Ромарио
65' Желтая карточка
Costin Ghiocel
82' Желтая карточка
Enzo Lopez
90' Undefined phrase: football_event_
Yuri Cisotti
90'+4
94
Пап
Эдуард
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
28
Гонсалвес
27
Гайтан
Пабло
31
Живулич
Диего
23
Жардан
Василий
17
Танасе
Рэзван
9
Рушевич
Анес
19
Малле
Али
1
Кукич
Лука
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
83
Aldair
Ferreira
93
Zoran
Mitrov
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
Оцелул Галац
Ботошани

История личных встреч

Оцелул Галац
Ботошани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.28
Yuri Cisotti 9 (3) 0.23
Фредерик 7 0.18
Teles 3 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.05
Jonathan Cisse 2 0.05
Гайтан Пабло 1 0.03
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Francois Tobasegnou Yabre 1 0.03
Рушевич Анес 1 0.03
Ламейра Жоао 1 0.03
Желев Милен 0 0
Живулич Диего 0 0
Гонсалвес 0 0
Малле Али 0 0
Mihai Adascalitei 0 0
Costin Ghiocel 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 11 (3) 0.28
Enzo Lopez 6 (1) 0.15
Eugen Gabriel David 4 0.1
Дикан Виктор 3 0.08
Майлат Себастьян 3 0.08
Капроф Хуан 2 0.05
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Садику Рияд 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Teles 8 1
Yuri Cisotti 9 0
Гонсалвес 8 0
Живулич Диего 8 0
Желев Милен 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Ariel Lopez1 6 0
Фредерик 4 1
Доринель Мунтеану 4 1
Andrei Rus 4 1
George Carjan 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Бодиштяну Штефан 5 0
Alexandru Pop 3 1
Танасе Рэзван 4 0
Costin Ghiocel 4 0
Relu Stoian 3 0
Ламейра Жоао 3 0
Жардан Василий 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Пап Эдуард 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Малле Али 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 9 0
Пий Джуниор 7 1
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Дикан Виктор 6 0
Капроф Хуан 4 1
Бензар Ромарио 5 0
Цигэнашу Александр 4 0
Садику Рияд 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Zoran Mitrov 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Bogdan Andone 2 1
Филип Иоан 3 0
Патаке Андрей 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Enzo Lopez 3 0
Andrei Dragu 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Муаддиб Жали 2 0
Daniel Celea 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Кукич Лука 1 0
Касап Карло 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

12
16
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Ботошани
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (9)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

18
20
Оцелул Галац
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (14)
44% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Ботошани
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (9)
41% (16)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
38% (15)
38% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

30
36

Голы по времени матча

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
25 Не забивали 26
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
4
21%
3
15%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

19
39
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
2
11%
7
18%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
4
21%
6
15%
31-45
1
5%
6
15%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
9
47%
11
28%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
6
26%
0
0%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Пропущено

24
24
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
8
33%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
9
38%
3
13%
76-90

Забито

42
41
21 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 10
9 Не забивали 15
8
19%
2
5%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
4
10%
10
24%
46-60
8
19%
7
17%
61-75
9
21%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

43
63
18 В 1-м тайме 32
25 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 25
24 Не пропускали 32
5
12%
11
17%
1-15
3
7%
11
17%
16-30
10
23%
10
16%
31-45
3
7%
11
17%
46-60
4
9%
6
10%
61-75
18
42%
14
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2
Ботошани
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2

Результаты матчей

Оцелул Галац
Ботошани

Точный счет

1:0
6 раз 30%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%

Точный счет

1:1
9 раз 23%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 10%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
22 раза 56%
0
8 раз 21%
2
8 раз 21%
4
1 раз 3%
0
15 раз 38%
2
12 раз 31%
1
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
11
8
4
16
1.5
8
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
7
5
14
1.5
6
14
1
18
2.5
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
8
0.5
Больше Меньше
24
15
9
30
1.5
14
25
1
38
2.5
2
37
1
38
3.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 39 15 12 12 51 - 54 57
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Германнштадт
 39 13 15 11 49 - 38 54
9.
Университатя Клуж
 39 13 15 11 47 - 48 54
10.
Оцелул Галац
 39 12 17 10 42 - 43 53
11.
Петролул Плоешти
 39 10 16 13 37 - 46 46
12.
Политехника Яссы
 39 10 13 16 40 - 52 43
13.
Динамо Бухарест
 39 10 9 20 32 - 53 39
14.
Волунтари
 39 8 14 17 42 - 59 38
15.
У Крайова 1948
 39 10 7 22 51 - 66 37
16.
Ботошани
 39 7 14 18 41 - 63 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Оцелул Галац
 20 7 8 5 19 - 19 29
9.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
10.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
11.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
12.
Динамо Бухарест
 19 7 5 7 15 - 17 26
13.
Политехника Яссы
 19 6 8 5 22 - 23 26
14.
У Крайова 1948
 19 7 3 9 34 - 35 24
15.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
16.
Волунтари
 19 4 7 8 17 - 23 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 19 6 9 4 25 - 24 27
6.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 19 4 7 8 17 - 27 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 19 3 9 7 11 - 17 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 19 3 7 9 17 - 24 16
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 20 2 5 13 19 - 40 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Весь список
  • 92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оцелул Галац.
  • 92'
    Juri Cisotti удалось забить из легкой позиции.
  • 91'
    Г О О О О О Л! Оцелул Галац забивает! Juri Cisotti отличился.
  • 91'
    Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Бодиштяну Штефан сделал результативную передачу.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 90'
      Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 90'
      Контроль мяча: Оцелул Галац: 52%, Ботошани: 48%.
    • 89'
      Энцо Лопес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 89'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Садику Рияд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 88'
      Садику Рияд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оцелул Галац 2:0 Ботошани онлайн

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