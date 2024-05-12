Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Первый тайм

49' Команда Оцелул Галац играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

48' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

47' Рефери не любит споров - именно за это Бензар Ромарио сейчас получил желтую

45' Г О О О О Л - Рушевич Анес забивает с правой ноги!

45' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Гайтан Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

35' Флореску Эдуард из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Дикан Виктор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Zoran Mitrov оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

28' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Энцо Лопес наказан за толчок Джонатан Сиссе

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

21' Жардан Василий навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Рушевич Анес пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем

19' Дикан Виктор пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

19' Дикан Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Ботошани

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Малле Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

8' Удар от ворот произведет Ботошани

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Zoran Mitrov . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Джонатан Сиссе не смог попасть в створ ударом издали

5' Гайтан Пабло пробил со штрафного прямо в стенку

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Матч остановлен

1' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ботошани начинает с центра поля