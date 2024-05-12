Тур: 9. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Зрители: 5980 Главный судья: Ковач Иштван
2:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаГнаоре Эдди
1:0
14' ГолАбдалла Хаким
2:0
18' ГолПатрике Разван
23' Желтая карточкаВультурар Каталин
25' Желтая карточкаЭзекиль Имох
36' Желтая карточкаПатрике Разван
46' Желтая карточкаМиланов Георги
52' Желтая карточкаЛукассен Кевин
53' Желтая карточкаБани Андрей
59' Желтая карточкаСтолник Марко
61' Вторая желтая карточкаЭзекиль Имох
74' Желтая карточкаMircea Rednic
88' Желтая карточкаГолубович Аднан
89' Вторая желтая карточкаПатрике Разван
90' Желтая карточкаГригоре Рикардо
90'+8
Ход матча
12'
14'
1:0
18'
2:0
25'
36'
46'
52'
53'
59'
61'
74'
88'
89'
90'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
22
Бани
Андрей
13
Кучер
Даниил
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
11
Эзекиль
Имох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
20 Andrei David
-
23 Robert Vilcu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
УТА Арад
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
102
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.18
|Dennis Politic
|6
|0.15
|Абдалла Хаким
|5 (1)
|0.13
|Миланов Георги
|2
|0.05
|Бани Андрей
|2
|0.05
|Гнаоре Эдди
|2
|0.05
|Павичич Домагой
|1
|0.03
|Патрике Разван
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Сельмани Астрит
|1
|0.03
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миковши Клаудиу
|9
|0.23
|Фабри Андрей
|7 (3)
|0.18
|Лукассен Кевин
|7
|0.18
|Поп Рареш
|5 (1)
|0.13
|Омонди Эрик
|4
|0.1
|Педру Жоау II
|4
|0.1
|Купер Годберг
|3
|0.08
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0.05
|Marcelo Freitas
|2 (1)
|0.05
|Карп Кэтэлин
|2
|0.05
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Эзекиль Имох
|1
|0.03
|Diogo Rodrigues
|1
|0.03
|Конте Ибраима
|1
|0.03
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|Триф Разван
|0
|0
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Ariel Lopez1
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|9
|0
|Dennis Politic
|8
|0
|Патрике Разван
|5
|1
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|6
|0
|Бани Андрей
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Голубович Аднан
|3
|0
|Абдалла Хаким
|1
|1
|Миланов Георги
|2
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Павичич Домагой
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Antonio Bordusanu
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Гнаоре Эдди
|1
|0
|Неагу Петру
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукассен Кевин
|6
|0
|Столник Марко
|6
|0
|Абейд Али
|6
|0
|Михай Кристиан
|6
|0
|Конте Ибраима
|3
|1
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Купер Годберг
|3
|1
|Омонди Эрик
|4
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Marcelo Freitas
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Миковши Клаудиу
|4
|0
|Эзекиль Имох
|2
|1
|Бенга Александру
|3
|0
|Якоб Флорин
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Mircea Rednic
|3
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Вультурар Каталин
|2
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
|Andrei David
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
УТА Арад
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
8
Динамо Бухарест
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
УТА Арад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
12
29
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (14)
46% (18)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
33% (13)
УТА Арад
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
33% (13)
41% (16)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
29
13
Упущенные победы
17
37
Голы по времени матча
Забито
14
17
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
28 Не забивали 29
3
21%
2
12%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
6%
5
19%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
5
28%
1
4%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
7
39%
6
22%
76-90
Забито
19
34
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
3
16%
4
12%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
4
21%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
34
27
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
15%
6
22%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
11
32%
6
22%
76-90
Забито
33
51
21 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
16 Не забивали 12
6
18%
6
12%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
8
24%
14
27%
31-45
4
12%
5
10%
46-60
1
3%
7
14%
61-75
7
21%
14
27%
76-90
Пропущено
52
54
22 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
6
12%
11
20%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
11
21%
6
11%
31-45
8
15%
11
20%
46-60
4
8%
3
6%
61-75
18
35%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
Результаты матчей
Динамо Бухарест
УТА Арад
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
9 раз 23%
1:1
6 раз 15%
2:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
1:3
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 44%
0
16 раз 41%
2
3 раза 8%
3
3 раза 8%
0
12 раз 31%
2
11 раз 28%
1
10 раз 26%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
173
217
128
118
416
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
109
416
514
218
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2316
Больше Меньше
2712
633
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336
633
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|17 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12