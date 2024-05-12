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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5980 Главный судья: Ковач Иштван
Динамо Бухарест
2:0
Конец матча
УТА Арад
0'
12' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
1:0
14' Гол
Абдалла Хаким
2:0
18' Гол
Патрике Разван
23' Желтая карточка
Вультурар Каталин
25' Желтая карточка
Эзекиль Имох
36' Желтая карточка
Патрике Разван
46' Желтая карточка
Миланов Георги
52' Желтая карточка
Лукассен Кевин
53' Желтая карточка
Бани Андрей
59' Желтая карточка
Столник Марко
61' Вторая желтая карточка
Эзекиль Имох
74' Желтая карточка
Mircea Rednic
88' Желтая карточка
Голубович Аднан
89' Вторая желтая карточка
Патрике Разван
90' Желтая карточка
Григоре Рикардо
90'+8
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
23
Патрике
Разван
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
77
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
22
Бани
Андрей
19
Абдалла
Хаким
17
Dennis
Politic
13
Кучер
Даниил
98
Кэпушэ
Тибериу
30
Столник
Марко
15
Конте
Ибраима
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
21
Михай
Кристиан
18
Вультурар
Каталин
19
Миковши
Клаудиу
42
Лукассен
Кевин
11
Эзекиль
Имох
Динамо Бухарест
УТА Арад

История личных встреч

Динамо Бухарест
УТА Арад

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
102

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.18
Dennis Politic 6 0.15
Абдалла Хаким 5 (1) 0.13
Миланов Георги 2 0.05
Бани Андрей 2 0.05
Гнаоре Эдди 2 0.05
Павичич Домагой 1 0.03
Патрике Разван 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Сельмани Астрит 1 0.03
Амзар Йонуц 0 0
Илич Кристиан 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миковши Клаудиу 9 0.23
Фабри Андрей 7 (3) 0.18
Лукассен Кевин 7 0.18
Поп Рареш 5 (1) 0.13
Омонди Эрик 4 0.1
Педру Жоау II 4 0.1
Купер Годберг 3 0.08
Кэпушэ Тибериу 2 0.05
Marcelo Freitas 2 (1) 0.05
Карп Кэтэлин 2 0.05
Офусу Риги 1 0.03
Эзекиль Имох 1 0.03
Diogo Rodrigues 1 0.03
Конте Ибраима 1 0.03
Тудорие Александру 1 0.03
Триф Разван 0 0
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Ariel Lopez1 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 9 0
Dennis Politic 8 0
Патрике Разван 5 1
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 6 0
Бани Андрей 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Голубович Аднан 3 0
Абдалла Хаким 1 1
Миланов Георги 2 0
Велкоски Дарко 2 0
Павичич Домагой 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Antonio Bordusanu 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Гнаоре Эдди 1 0
Неагу Петру 1 0
Andrei Florescu 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукассен Кевин 6 0
Столник Марко 6 0
Абейд Али 6 0
Михай Кристиан 6 0
Конте Ибраима 3 1
Карп Кэтэлин 3 1
Купер Годберг 3 1
Омонди Эрик 4 0
Педру Жоау II 4 0
Marcelo Freitas 4 0
Фабри Андрей 4 0
Миковши Клаудиу 4 0
Эзекиль Имох 2 1
Бенга Александру 3 0
Якоб Флорин 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Mircea Rednic 3 0
Кэпушэ Тибериу 2 0
Вультурар Каталин 2 0
Морар Влад 1 0
Тудорие Александру 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Robert Mustaca 1 0
Andrei David 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
УТА Арад
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
8
Динамо Бухарест
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
УТА Арад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

12
29
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
20 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (14)
46% (18)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
33% (13)
33% (13)
УТА Арад
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (10)
38% (15)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
33% (13)
41% (16)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

29
13

Упущенные победы

17
37

Голы по времени матча

Забито

14
17
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
28 Не забивали 29
3
21%
2
12%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
6%
5
19%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
5
28%
1
4%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
7
39%
6
22%
76-90

Забито

19
34
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
3
16%
4
12%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
4
21%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

34
27
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
15%
6
22%
1-15
4
12%
4
15%
16-30
6
18%
5
19%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
11
32%
6
22%
76-90

Забито

33
51
21 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
16 Не забивали 12
6
18%
6
12%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
8
24%
14
27%
31-45
4
12%
5
10%
46-60
1
3%
7
14%
61-75
7
21%
14
27%
76-90

Пропущено

52
54
22 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 28
6
12%
11
20%
1-15
5
10%
11
20%
16-30
11
21%
6
11%
31-45
8
15%
11
20%
46-60
4
8%
3
6%
61-75
18
35%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1
УТА Арад
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2

Результаты матчей

Динамо Бухарест
УТА Арад

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
9 раз 23%
1:1
6 раз 15%
2:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
2:1
4 раза 10%
1:3
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 44%
0
16 раз 41%
2
3 раза 8%
3
3 раза 8%
0
12 раз 31%
2
11 раз 28%
1
10 раз 26%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
3
2
17
1.5
12
8
1
18
2.5
4
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
10
9
4
16
1.5
5
14
2
18
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
16
0.5
Больше Меньше
27
12
6
33
1.5
17
22
3
36
2.5
6
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 39 24 9 6 65 - 37 81
2.
ЧФР Клуж
 39 20 9 10 68 - 42 69
3.
Университатя Крайова
 38 18 10 10 59 - 47 64
4.
УТА Арад
 39 15 12 12 51 - 54 57
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
Рапид Бухарест
 39 15 11 13 66 - 54 56
7.
Сепси
 39 15 10 14 58 - 48 55
8.
Германнштадт
 39 13 15 11 49 - 38 54
9.
Университатя Клуж
 39 13 15 11 47 - 48 54
10.
Оцелул Галац
 39 12 17 10 42 - 43 53
11.
Петролул Плоешти
 39 10 16 13 37 - 46 46
12.
Политехника Яссы
 39 10 13 16 40 - 52 43
13.
Динамо Бухарест
 39 10 9 20 32 - 53 39
14.
Волунтари
 39 8 14 17 42 - 59 38
15.
У Крайова 1948
 39 10 7 22 51 - 66 37
16.
Ботошани
 39 7 14 18 41 - 63 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 13 4 3 34 - 17 43
2.
ЧФР Клуж
 19 12 4 3 35 - 12 40
3.
УТА Арад
 20 11 5 4 34 - 27 38
4.
Германнштадт
 20 10 8 2 32 - 14 38
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 28 - 21 32
7.
Сепси
 20 8 8 4 34 - 24 32
8.
Оцелул Галац
 20 7 8 5 19 - 19 29
9.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
10.
Петролул Плоешти
 20 7 7 6 26 - 29 28
11.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
12.
Динамо Бухарест
 19 7 5 7 15 - 17 26
13.
Политехника Яссы
 19 6 8 5 22 - 23 26
14.
У Крайова 1948
 19 7 3 9 34 - 35 24
15.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
16.
Волунтари
 19 4 7 8 17 - 23 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 31 - 20 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
ЧФР Клуж
 20 8 5 7 33 - 30 29
4.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
5.
Университатя Клуж
 19 6 9 4 25 - 24 27
6.
Оцелул Галац
 19 5 9 5 23 - 24 24
7.
Рапид Бухарест
 20 5 9 6 27 - 27 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 19 4 7 8 17 - 27 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 19 3 9 7 11 - 17 18
12.
Политехника Яссы
 20 4 5 11 18 - 29 17
13.
Германнштадт
 19 3 7 9 17 - 24 16
14.
У Крайова 1948
 20 3 4 13 17 - 31 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 20 2 5 13 19 - 40 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 17 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Robert Vilcu из команды УТА Арад заходит слишком далеко, он валит Antonio Bordusanu.
    • 95'
      Дани Иглесиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 94'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Поп Рареш из команды УТА Арад не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 93'
      Педру Жоау II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Омонди Эрик бьет со штрафного в створ, но Аднан Голубович держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Arcul de Triumf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Динамо Бухарест 2:0 УТА Арад онлайн

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