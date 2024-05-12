Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Динамо Бухарест играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Бани Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Бани Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Миковши Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

40' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Абдалла Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Абдалла Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матч возобновлен

36' Матч остановлен

36' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

35' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Павичич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Омонди Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

34' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Михай Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

31' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

28' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

26' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Эзекиль Имох получает желтую карточку за толчок соперника.

24' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Деннис Политик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Г О О О О О Л - Патрике Разван из команды Динамо Бухарест легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

16' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Амзар Йонуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

9' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Абдалла Хаким . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Моура Габриэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.