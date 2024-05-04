Стадион: Альянц Стэдиум.
0'
1:0
8' ГолМак Роберт
27' Красная карточкаKealey Adamson
29' Желтая карточкаЛолли Джо
2:0
50' ГолЛолли Джо
3:0
67' ГолКучарски Джейден
4:0
78' ГолМак Роберт
83' Желтая карточкаJake Hollman
90'+4
Ход матча
8'
1:0
27'
29'
46'
50'
67'
3:0
78'
4:0
83'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Грант РайанЗащитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Скотт УолтерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
История личных встреч
ФК Сидней
Макартур
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
2.25
Среднее время на гол
135
40
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
7
18
Голов в среднем за матч
0.7
1.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
50
Бомбардиры внутри турнира
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|12 (1)
|0.43
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.39
|Мак Роберт
|10
|0.36
|Кучарски Джейден
|4
|0.14
|Касерес Энтони
|3
|0.11
|Грант Райан
|3
|0.11
|Кортни-Перкинс Джордан
|3
|0.11
|Берджесс Макс
|2
|0.07
|Кинг Джоэл
|2
|0.07
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|1 (1)
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Corey Hollman
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|12 (4)
|0.43
|Давила Улисес
|9
|0.32
|Миллар Мэттью
|5
|0.18
|Jake Hollman
|5
|0.18
|Борджес Рафаэл
|4
|0.14
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.11
|Jed Drew
|2
|0.07
|Беккас Кирин
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Tommy Smith1
|1
|0.04
|Аугла Али
|1
|0.04
|Ariath Piol
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Да Силва Даниэль
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
Карточки
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|7
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Касерес Энтони
|2
|0
|Лолли Джо
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|7
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|1
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Жермен Валер
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Борджес Рафаэл
|5
|0
|Kealey Adamson
|3
|1
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Jake Hollman
|4
|0
|Вуйица Иван
|2
|1
|Ускок Томислав
|3
|0
|Аугла Али
|3
|0
|Jed Drew
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|М`Бомбва Чарльз
|2
|0
|Tommy Smith1
|0
|1
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Результаты матчей
ФК Сидней
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Макартур
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
11
ФК Сидней
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Макартур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
18
21
ФК Сидней
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
21% (6)
25% (7)
Макартур
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
32
23
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
8
35%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
7
22%
2
9%
61-75
11
34%
7
30%
76-90
Пропущено
16
27
2 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
4
15%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
6%
6
22%
46-60
5
31%
5
19%
61-75
8
50%
8
30%
30%
76-90
Забито
24
23
17 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
10
42%
3
13%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
2
8%
10
43%
76-90
Пропущено
25
24
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
3
13%
1-15
8
32%
4
17%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
4
16%
7
29%
29%
61-75
0
0%
2
8%
76-90
Забито
56
46
29 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
13
23%
3
7%
1-15
4
7%
10
22%
16-30
12
21%
7
15%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
8
14%
2
4%
61-75
13
23%
17
37%
76-90
Пропущено
41
51
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 32
9 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
2
5%
7
14%
1-15
9
22%
8
16%
16-30
6
15%
4
8%
31-45
7
17%
10
20%
46-60
9
22%
12
24%
61-75
8
20%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1
Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
Макартур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веллингтон Феникс - Макартур 3:0 Макартур - ФК Сидней 1:0 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2
Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1
Результаты матчей
ФК Сидней
Макартур
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ФК Сидней
Макартур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
95
59
68
311
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
95
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
244
1513
1414
1018
523
622
226
226
127
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7