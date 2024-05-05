Стадион: ААМИ Парк.
0:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
22
Гуд
Кёртис
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
-
-
-
-
37 Kasey Bos
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
45 матчей
37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
42.2%
31.1%
12 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.23
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.59
1.43
Среднее время на гол
56
62
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.64
|Машаш Зинедин
|7
|0.25
|Арзани Дэниел
|4 (1)
|0.14
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.11
|Nishan Velupillay
|2
|0.07
|Фолами Бен
|2
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|12 (1)
|0.43
|Макларен Джейми
|10
|0.36
|Нател Лео
|6
|0.21
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.18
|Угаркович Стивен
|3
|0.11
|Яколиш Марин
|2
|0.07
|Маццео Бенджамин
|2
|0.07
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Супрайен Самуэль
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Фернандес Висенте
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Герия Джейсон
|4
|1
|Да Сильва Дамьен
|5
|0
|Машаш Зинедин
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Форнароли Бруно
|4
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Икономидис Крис
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Арзани Дэниел
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Джегго Джеймс
|4
|0
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Нател Лео
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Антонис Терри
|3
|0
|Супрайен Самуэль
|3
|0
|Гуд Кёртис
|3
|0
|Угаркович Стивен
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Фернандес Висенте
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Рейш Нуну
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мельбурн Сити
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
8
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
18
33
Мельбурн Виктори
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
26
41
Голы по времени матча
Забито
24
16
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
17%
2
13%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
23%
3
11%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
6
22%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
1
8%
7
26%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
1
5%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
6
30%
5
15%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
6
30%
8
24%
76-90
Пропущено
19
11
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
9
47%
4
36%
76-90
Забито
44
50
22 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
11%
7
14%
1-15
6
14%
7
14%
16-30
11
25%
7
14%
31-45
8
18%
10
20%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
10
23%
10
20%
76-90
Пропущено
32
38
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
13%
3
8%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
6
19%
9
24%
46-60
5
16%
5
13%
61-75
10
31%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
8
2 раза 14%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
8
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
76
68
310
59
112
311
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
77
58
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
1413
1116
522
522
225
324
126
324
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7