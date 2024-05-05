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  4. A-Лига 2023-2024
Стадион: .
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 11'
Мельбурн Сити
0'
5' Желтая карточка
Супрайен Самуэль
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
25
Тиг
Райан
22
Бриммер
Джейк
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
1
Янг
Джейми
6
Угаркович
Стивен
22
Гуд
Кёртис
26
Супрайен
Самуэль
14
Фернандес
Висенте
8
Джегго
Джеймс
7
Леки
Мэттью
44
Яколиш
Марин
10
Арслан
Толгай-Али
11
Нател
Лео
9
Макларен
Джейми
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

45 матчей

37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
42.2%
31.1%
12 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

2:1
0:0
0:0
2:1
3:2
0:2
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.23

Среднее время на гол

55
73

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.59
1.43

Среднее время на гол

56
62

Всего голов

72
60

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Тотал матчей

2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 18 (4) 0.64
Машаш Зинедин 7 0.25
Арзани Дэниел 4 (1) 0.14
Да Сильва Дамьен 3 0.11
Nishan Velupillay 2 0.07
Фолами Бен 2 0.07
Тиг Райан 1 0.04
Чапман Коннор 1 0.04
Родерик Миранда 1 0.04
Боневасиа Ролиней 1 0.04
Икономидис Крис 1 0.04
Eli Adams 1 0.04
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Герия Джейсон 0 0
Jordi Valadon 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 12 (1) 0.43
Макларен Джейми 10 0.36
Нател Лео 6 0.21
Антонис Терри 5 (1) 0.18
Угаркович Стивен 3 0.11
Яколиш Марин 2 0.07
Маццео Бенджамин 2 0.07
Капуто Макс 1 0.04
Леки Мэттью 1 0.04
Супрайен Самуэль 1 0.04
Гуд Кёртис 1 0.04
Сахи Хамза 1 0.04
Рейш Нуну 1 0.04
Тилио Марко 1 0.04
Лопане Алессандро 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Янг Джейми 0 0
Джегго Джеймс 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Фернандес Висенте 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 8 2
Герия Джейсон 4 1
Да Сильва Дамьен 5 0
Машаш Зинедин 5 0
Траоре Адама III 3 1
Форнароли Бруно 4 0
Чапман Коннор 3 0
Икономидис Крис 3 0
Rai IV 3 0
Арзани Дэниел 3 0
Монге Фабиан 3 0
Nishan Velupillay 3 0
Иззо Пол 2 0
Jordi Valadon 0 1
Хелифи Салим 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Тиг Райан 1 0
Eli Adams 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 5 0
Арслан Толгай-Али 3 1
Джегго Джеймс 4 0
Сахи Хамза 4 0
Яколиш Марин 4 0
Нател Лео 4 0
Бехич Азиз 3 0
Антонис Терри 3 0
Супрайен Самуэль 3 0
Гуд Кёртис 3 0
Угаркович Стивен 3 0
Янг Джейми 2 0
Леки Мэттью 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Фернандес Висенте 2 0
Лопане Алессандро 2 0
Рейш Нуну 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Капуто Макс 1 0
Аурелио Видмар 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Мельбурн Сити
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
8
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

18
33
Мельбурн Виктори
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Мельбурн Сити
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

26
41

Голы по времени матча

Забито

24
16
14 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
4
17%
2
13%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
1
4%
4
25%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
23%
3
11%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
6
22%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
1
8%
7
26%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
1
5%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
6
30%
5
15%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
6
30%
8
24%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
9
47%
4
36%
76-90

Забито

44
50
22 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
11%
7
14%
1-15
6
14%
7
14%
16-30
11
25%
7
14%
31-45
8
18%
10
20%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
10
23%
10
20%
76-90

Пропущено

32
38
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
13%
3
8%
1-15
5
16%
5
13%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
6
19%
9
24%
46-60
5
16%
5
13%
61-75
10
31%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
8
2 раза 14%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
8
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
6
1.5
6
8
3
10
2.5
5
9
1
12
3.5
3
11
1
12
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
5
8
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
7
14
13
1.5
11
16
5
22
2.5
5
22
2
25
3.5
3
24
1
26
4.5
3
24

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 20 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 9
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Супрайен Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Мельбурн Сити
2.75
3.65
3.55
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