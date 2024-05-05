Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Итог после пенальти
3
2
0'
5' Желтая карточкаСупрайен Самуэль
11' Желтая карточкаАрзани Дэниел
0:0
19' Не забитый пенальтиАрслан Толгай-Али
0:1
29' ГолСупрайен Самуэль
37' Красная карточкаМашаш Зинедин
38' Желтая карточкаДжегго Джеймс
41' Желтая карточкаМакларен Джейми
50' Желтая карточкаФорнароли Бруно
1:1
88' ГолNishan Velupillay
90' Желтая карточкаАнтонис Терри
102' Желтая карточкаГуд Кёртис
115' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
118' Вторая желтая карточкаГуд Кёртис
3 2
1:2
2:2
2:2
3:2
3:2
4:2
4:3
4:3
4:3
Ход матча
11'
19'
29'
0:1
37'
38'
41'
50'
88'
1:1
90'
102'
114'
115'
118'
120'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
4:3
121'
4:3
Пен
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
22
Гуд
Кёртис
44
Яколиш
Марин
11
Нател
Лео
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хелифи СалимПолузащитник
-
-
-
-
37 Kasey Bos
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нател ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
45 матчей
37.8%
28.9%
33.3%
17 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
42.2%
31.1%
12 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.23
Среднее время на гол
55
73
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.59
1.43
Среднее время на гол
56
62
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Тотал матчей
2.5
39
Больше 87%
Меньше 13%
6
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|18 (4)
|0.64
|Машаш Зинедин
|7
|0.25
|Арзани Дэниел
|4 (1)
|0.14
|Nishan Velupillay
|3
|0.11
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.11
|Фолами Бен
|2
|0.07
|Тиг Райан
|1
|0.04
|Чапман Коннор
|1
|0.04
|Родерик Миранда
|1
|0.04
|Боневасиа Ролиней
|1
|0.04
|Икономидис Крис
|1
|0.04
|Eli Adams
|1
|0.04
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
|Jordi Valadon
|0
|0
|Kasey Bos
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|12 (1)
|0.43
|Макларен Джейми
|10
|0.36
|Нател Лео
|6
|0.21
|Антонис Терри
|5 (1)
|0.18
|Угаркович Стивен
|3
|0.11
|Яколиш Марин
|2
|0.07
|Супрайен Самуэль
|2
|0.07
|Маццео Бенджамин
|2
|0.07
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Леки Мэттью
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Сахи Хамза
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|1
|0.04
|Тилио Марко
|1
|0.04
|Лопане Алессандро
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Янг Джейми
|0
|0
|Джегго Джеймс
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
|Фернандес Висенте
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|8
|2
|Машаш Зинедин
|5
|1
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|Герия Джейсон
|4
|1
|Форнароли Бруно
|5
|0
|Траоре Адама III
|3
|1
|Арзани Дэниел
|4
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Икономидис Крис
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Монге Фабиан
|3
|0
|Nishan Velupillay
|3
|0
|Иззо Пол
|2
|0
|Jordi Valadon
|0
|1
|Хелифи Салим
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуд Кёртис
|4
|1
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Тэлбот Каллум
|5
|0
|Арслан Толгай-Али
|3
|1
|Антонис Терри
|4
|0
|Супрайен Самуэль
|4
|0
|Сахи Хамза
|4
|0
|Яколиш Марин
|4
|0
|Нател Лео
|4
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Угаркович Стивен
|3
|0
|Янг Джейми
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Фернандес Висенте
|2
|0
|Лопане Алессандро
|2
|0
|Рейш Нуну
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Аурелио Видмар
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мельбурн Сити
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
9
Мельбурн Виктори
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Мельбурн Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
18
33
Мельбурн Виктори
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Мельбурн Сити
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
26
42
Голы по времени матча
Забито
25
17
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
16%
2
12%
1-15
5
20%
3
18%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
1
4%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
21%
3
11%
1-15
3
21%
3
11%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
3
21%
6
21%
46-60
3
21%
3
11%
61-75
1
7%
8
29%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
5%
5
15%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
6
30%
5
15%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
3
15%
5
15%
61-75
6
30%
8
24%
76-90
Пропущено
19
11
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
9
47%
4
36%
76-90
Забито
45
51
22 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
5
11%
7
14%
1-15
6
13%
8
16%
16-30
11
24%
7
14%
31-45
8
18%
10
20%
46-60
4
9%
9
18%
61-75
11
24%
10
20%
76-90
Пропущено
33
39
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
4
12%
3
8%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
6
18%
9
23%
46-60
5
15%
5
13%
61-75
10
30%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
8
2 раза 14%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
8 раз 29%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
8
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
68
311
59
113
311
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
217
1414
1117
523
523
226
325
127
325
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|20 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 9
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7