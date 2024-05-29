Тур: 6.
3:3
Второй тайм: 67'
0'
1:0
12' ГолJavier Correa
23' Желтая карточкаEdwin Cetre
36' Желтая карточкаПерес Энцо
1:1
37' ГолMaximiliano Rodriguez3
1:2
45' Гол в свои воротаZaid Abner Romero
2:2
49' ГолJavier Correa
2:3
51' ГолMaximiliano Gutierrez
55' Желтая карточкаImanol Gonzalez
62' Желтая карточкаAntonio Castillo
62' Желтая карточкаMartin Parra
63' Желтая карточкаTiago Palacios
3:3
63' ГолАскасибар Сантьяго
Ход матча
12'
1:0
23'
36'
37'
45'
49'
2:2
51'
55'
62'
62'
63'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Eric Meza
-
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Troncoso
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Уачипато
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Correa
|3
|0.6
|Каррильо Гидо
|1
|0.2
|Edwin Cetre
|1
|0.2
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|1
|0.2
|Gonzalo Montes
|1
|0.2
|Maximiliano Rodriguez3
|1
|0.2
|Maximiliano Gutierrez
|1
|0.2
|Лойола Фелипе
|1
|0.2
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|2
|0
|Edwin Cetre
|2
|0
|Tiago Palacios
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cris Martinez
|3
|0
|Gonzalo Montes
|1
|1
|Диас Леандро
|1
|0
|Силва Сантьяго
|1
|0
|Imanol Gonzalez
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez3
|1
|0
|Benjamin Gazzolo
|1
|0
|Renzo Malanca
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Эстудиантес Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уачипато
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Уачипато
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2
Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Уачипато
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Уачипато
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2