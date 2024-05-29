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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Эстудиантес Ла-Плата
3:3
Второй тайм: 67'
Уачипато
0'
1:0
12' Гол
Javier Correa
23' Желтая карточка
Edwin Cetre
36' Желтая карточка
Перес Энцо
1:1
37' Гол
Maximiliano Rodriguez3
1:2
45' Гол в свои ворота
Zaid Abner Romero
2:2
49' Гол
Javier Correa
2:3
51' Гол
Maximiliano Gutierrez
55' Желтая карточка
Imanol Gonzalez
62' Желтая карточка
Antonio Castillo
62' Желтая карточка
Martin Parra
63' Желтая карточка
Tiago Palacios
3:3
63' Гол
Аскасибар Сантьяго
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
32
Tiago
Palacios
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
27
Javier
Correa
1
Martin
Parra
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
3
Imanol
Gonzalez
2
Antonio
Castillo
15
Силва
Сантьяго
6
Claudio
Sepulveda
10
Brayan
Palmezano
28
Maximiliano
Gutierrez
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Уачипато
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Уачипато

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 3 0.6
Каррильо Гидо 1 0.2
Edwin Cetre 1 0.2
Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 1 0.2
Gonzalo Montes 1 0.2
Maximiliano Rodriguez3 1 0.2
Maximiliano Gutierrez 1 0.2
Лойола Фелипе 1 0.2

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 2 0
Edwin Cetre 2 0
Tiago Palacios 2 0
Сукуи Фернандо 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Franco Zapiola 1 0
Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cris Martinez 3 0
Gonzalo Montes 1 1
Диас Леандро 1 0
Силва Сантьяго 1 0
Imanol Gonzalez 1 0
Maximiliano Rodriguez3 1 0
Benjamin Gazzolo 1 0
Renzo Malanca 1 0
Лойола Фелипе 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Эстудиантес Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Уачипато
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Уачипато
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2
Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Уачипато

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Уачипато

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:3 6 3 1 2 8 - 5 10
2.
Гремио
 3:0 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Уачипато
 3:3 5 1 3 1 6 - 8 6
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 3:3 5 1 2 2 6 - 7 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:3 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 3:3 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Гремио
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Уачипато
 3:3 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 3:3 3 1 1 1 5 - 7 4
2.
Гремио
 3:0 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3:3 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Стронгест
 0:3 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Эстудиантес Ла-Плата
    Ничья
    Уачипато
    5.10
    5.10
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    9.93
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    Эстудиантес Ла-Плата
    Уачипато
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