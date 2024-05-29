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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Гремио
3:0
Второй тайм: 69'
Стронгест
0'
1:0
14' Гол
Сотельдо Йеферсон
16' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
28' Желтая карточка
Аймар Дарио
37' Желтая карточка
Джузино Эдриан
2:0
50' Гол
Педро Жоао
53' Желтая карточка
Alvaro Quiroga
3:0
67' Гол
Henrique Souza Ewerthon3
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
19
Коста
Диего
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
3
Аймар
Дарио
5
Джузино
Эдриан
21
Fabricio
Quaglio
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
7
Joel
Amoroso
10
Ортега
Микаэль
18
Рамальо
Родриго
11
Enrique
Triverio
Гремио
4-2-3-1
Стронгест
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Стронгест

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 1 0.25
Педро Жоао II 1 0.25
Nathan Ribeiro 1 0.25
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 2 0.33
Enrique Triverio 2 0.33
Рамальо Родриго 1 0.17
Ортега Микаэль 1 0.17
Alvaro Quiroga 1 0.17
Bryan Angulo 1 (1) 0.17

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильясанти Матиас 1 1
Кристальдо Франко 2 0
Коста Диего 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Каннеманн Вальтер 1 0
Педро Жоао 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Daniel Lino 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Рамальо Родриго 1 0
Enrique Triverio 1 0
Аймар Дарио 1 0
Джузино Эдриан 1 0
Daniel Rojas 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стронгест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1
Стронгест
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4

Результаты матчей

Гремио
Стронгест

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гремио
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:3 6 3 1 2 8 - 5 10
2.
Гремио
 3:0 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Уачипато
 3:3 5 1 3 1 6 - 8 6
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 3:3 5 1 2 2 6 - 7 5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:3 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 3:3 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Гремио
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Уачипато
 3:3 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 3:3 3 1 1 1 5 - 7 4
2.
Гремио
 3:0 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3:3 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Стронгест
 0:3 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Г О О О О Л - Эвертон бьет в цель!
  • 53'
    Alvaro Quiroga получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Пепе сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Педро Жоао II бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Джузино Эдриан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Аймар Дарио получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Коста Диего сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Сотельдо Йеферсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится победой Гремио.
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