Тур: 6.
0'
1:0
14' ГолСотельдо Йеферсон
16' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
28' Желтая карточкаАймар Дарио
37' Желтая карточкаДжузино Эдриан
2:0
50' ГолПедро Жоао
53' Желтая карточкаAlvaro Quiroga
3:0
67' ГолHenrique Souza Ewerthon3
Ход матча
14'
28'
37'
50'
2:0
53'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
-
11 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
31 Caique IV
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Рока КарлосЗащитник
-
17 Leonel LopezПолузащитник
-
23 Чура ХейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
История личных встреч
Гремио
Стронгест
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.25
|Педро Жоао II
|1
|0.25
|Nathan Ribeiro
|1
|0.25
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урсино Лусиано
|2
|0.33
|Enrique Triverio
|2
|0.33
|Рамальо Родриго
|1
|0.17
|Ортега Микаэль
|1
|0.17
|Alvaro Quiroga
|1
|0.17
|Bryan Angulo
|1 (1)
|0.17
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильясанти Матиас
|1
|1
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Каннеманн Вальтер
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урсино Лусиано
|2
|0
|Daniel Lino
|2
|0
|Эноумба Марк
|0
|1
|Maxi Caire
|1
|0
|Рамальо Родриго
|1
|0
|Enrique Triverio
|1
|0
|Аймар Дарио
|1
|0
|Джузино Эдриан
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стронгест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1
Стронгест
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4
Результаты матчей
Гремио
Стронгест
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гремио
Стронгест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2