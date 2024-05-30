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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Гремио
4:0
Конец матча
Стронгест
0'
1:0
14' Гол
Сотельдо Йеферсон
16' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
28' Желтая карточка
Аймар Дарио
37' Желтая карточка
Джузино Эдриан
2:0
50' Гол
Педро Жоао
53' Желтая карточка
Alvaro Quiroga
3:0
67' Гол
Henrique Souza Ewerthon3
4:0
89' Гол
Gustavo Gomes
90'+4
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
19
Коста
Диего
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
3
Аймар
Дарио
5
Джузино
Эдриан
21
Fabricio
Quaglio
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
7
Joel
Amoroso
10
Ортега
Микаэль
18
Рамальо
Родриго
11
Enrique
Triverio
Гремио
4-2-3-1
Стронгест
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Стронгест

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 1 0.25
Педро Жоао II 1 0.25
Henrique Souza Ewerthon3 1 0.25
Nathan Ribeiro 1 0.25
Gustavo Gomes 1 0.25
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 2 0.33
Enrique Triverio 2 0.33
Рамальо Родриго 1 0.17
Ортега Микаэль 1 0.17
Alvaro Quiroga 1 0.17
Bryan Angulo 1 (1) 0.17

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильясанти Матиас 1 1
Кристальдо Франко 2 0
Коста Диего 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Каннеманн Вальтер 1 0
Педро Жоао 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Daniel Lino 2 0
Эноумба Марк 0 1
Maxi Caire 1 0
Рамальо Родриго 1 0
Enrique Triverio 1 0
Аймар Дарио 1 0
Alvaro Quiroga 1 0
Джузино Эдриан 1 0
Daniel Rojas 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стронгест
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1
Стронгест
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ориенте Петролеро - Стронгест 0:1 Стронгест - Гуабира 3:2 Вильстерман - Стронгест 0:0 Стронгест - Уачипато 4:0
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Стронгест - Университарио Винто 1:2 Уачипато - Стронгест 0:0 Университарио Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - ГВ Сан-Хосе 2:1 ГВ Сан-Хосе - Стронгест 0:2 Реал Санта Крус - Стронгест 2:3 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4

Результаты матчей

Гремио
Стронгест

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гремио
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
2
4
1
3
2.5
1
5
1
3
3.5
1
5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 6 3 1 2 8 - 6 10
2.
Уачипато
 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 1 1 3 6 - 8 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гремио
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Уачипато
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 3 2 0 1 6 - 7 6
2.
Гремио
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Стронгест
 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Флуминенсе Мело Фелипе 4
Весь список
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