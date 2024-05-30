  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Метрополитанос
1:1
Конец матча
Депортиво Гарсиласо
0'
7' Желтая карточка
Robert Garces
17' Желтая карточка
Miguel Cornejo
0:1
37' Гол
Pablo Erustes
44' Желтая карточка
Carlos Beltran
1:1
44' Гол
Флорес Робинсон
74' Желтая карточка
Juan Lojas
82' Желтая карточка
Christian Camarillo
82' Желтая карточка
Erick Gonzales
90' Желтая карточка
Erick Perleche
90' Желтая карточка
Alexis Rodriguez
90'+6
1
Tito
Rojas
26
Carlos
Diaz
31
Перес
Леонардо
32
Christian
Camarillo
6
Athony
Graterol
23
Jheanfranco
Ochoa
8
Emerson
Ruiz
7
Robert
Garces
19
Carlos
Paraco
9
Marco
Bustillo
70
Флорес
Робинсон
25
Miguel
Vargas
III
22
Erick
Canales
13
Juan
Lojas
4
Кайседо
Луис
II
21
Erick
Perleche
14
Carlos
Diez
19
Miguel
Cornejo
16
Carlos
Beltran
10
Luis
Chicaiza
11
Gaspar
Gentile
32
Pablo
Erustes
Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо

История личных встреч

Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 3 0.43
Флорес Робинсон 1 0.14
Депортиво Гарсиласо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Erustes 4 (1) 0.57
Anthony Gordillo 1 0.14
Carlos Beltran 1 0.14
Gaspar Gentile 1 0.14

Карточки

Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maike Villero 2 1
Athony Graterol 1 1
Robert Garces 2 0
Carlos Diaz 1 0
Walter Araujo 1 0
Jhon Marchan 1 0
Вильете Альваро 1 0
Marco Bustillo 1 0
Francisco Bareiro 1 0
Emerson Ruiz 1 0
Christian Camarillo 1 0
Jayson Martinez 1 0
Флорес Робинсон 1 0
Alexis Rodriguez 1 0
Депортиво Гарсиласо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Cornejo 3 0
Гомес Алекси 2 0
Кайседо Луис II 2 0
Erick Perleche 2 0
Hector Salazar 0 1
Luis Urruti 0 1
Juan Lojas 1 0
Куэро Маурисио 1 0
Carlos Beltran 1 0
Adrian Ugarriza 1 0
Erick Gonzales 1 0
Pablo Erustes 1 0

Результаты матчей

Метрополитанос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Метрополитанос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
4
Метрополитанос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 2:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 5:2 Ланус - Метрополитанос 5:0 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 2:1
Куяба - Метрополитанос 3:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:0 Метрополитанос - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1
Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Депортиво Гарсиласо - Мелгар 1:3 Альянса Лима - Депортиво Гарсиласо 3:2 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Депортиво Гарсиласо - Атлетико Грау 0:0
Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Карлос Мануччи - Депортиво Гарсиласо 1:1 Депортиво Гарсиласо - Депортиво Лос Чанкас 1:1 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Сенсьяно - Депортиво Гарсиласо 0:2 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 2:3 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0

Результаты матчей

Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 6 4 1 1 12 - 3 13
2.
Куяба
 6 3 3 0 9 - 3 12
3.
Депортиво Гарсиласо
 6 1 3 2 7 - 9 6
4.
Метрополитанос
 6 0 1 5 3 - 16 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Куяба
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Депортиво Гарсиласо
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Метрополитанос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Куяба
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Депортиво Гарсиласо
 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Андрес Чикаиса уходит с поля. Adrian Ugarriza выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Флорес Робинсон бьет в цель!
    • 44'
      Carlos Beltran получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Андрес Чикаиса сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Pablo Erustes бьет в цель!
    • 27'
      Carlos Diez уходит с поля. Jorge Bazan выходит вместо него
    • 17'
      Miguel Cornejo получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Robert Garces получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Метрополитанос 1:1 Депортиво Гарсиласо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный