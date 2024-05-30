Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаRobert Garces
17' Желтая карточкаMiguel Cornejo
0:1
37' ГолPablo Erustes
44' Желтая карточкаCarlos Beltran
1:1
44' ГолФлорес Робинсон
74' Желтая карточкаJuan Lojas
82' Желтая карточкаChristian Camarillo
82' Желтая карточкаErick Gonzales
90' Желтая карточкаErick Perleche
90' Желтая карточкаAlexis Rodriguez
90'+6
Ход матча
17'
37'
0:1
44'
44'
1:1
74'
82'
90'
90'
26
Carlos
Diaz
13
Juan
Lojas
14
Carlos
Diez
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Carlos DiazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Фуэнтес ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
-
11 Jhon Marchan
-
-
-
16 Irwin Anton
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Juan LojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Carlos DiezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jorge BazanНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Redin
История личных встреч
Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|3
|0.43
|Флорес Робинсон
|1
|0.14
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Erustes
|4 (1)
|0.57
|Anthony Gordillo
|1
|0.14
|Carlos Beltran
|1
|0.14
|Gaspar Gentile
|1
|0.14
Карточки
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maike Villero
|2
|1
|Athony Graterol
|1
|1
|Robert Garces
|2
|0
|Carlos Diaz
|1
|0
|Walter Araujo
|1
|0
|Jhon Marchan
|1
|0
|Вильете Альваро
|1
|0
|Marco Bustillo
|1
|0
|Francisco Bareiro
|1
|0
|Emerson Ruiz
|1
|0
|Christian Camarillo
|1
|0
|Jayson Martinez
|1
|0
|Флорес Робинсон
|1
|0
|Alexis Rodriguez
|1
|0
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Cornejo
|3
|0
|Гомес Алекси
|2
|0
|Кайседо Луис II
|2
|0
|Erick Perleche
|2
|0
|Hector Salazar
|0
|1
|Luis Urruti
|0
|1
|Juan Lojas
|1
|0
|Куэро Маурисио
|1
|0
|Carlos Beltran
|1
|0
|Adrian Ugarriza
|1
|0
|Erick Gonzales
|1
|0
|Pablo Erustes
|1
|0
Результаты матчей
Метрополитанос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Метрополитанос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
4
Метрополитанос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
5
7
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
4
25%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эрманос Кольменарес - Метрополитанос 2:2 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 5:2 Ланус - Метрополитанос 5:0 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 2:1
Куяба - Метрополитанос 3:0 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:0 Метрополитанос - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1
Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Депортиво Гарсиласо - Мелгар 1:3 Альянса Лима - Депортиво Гарсиласо 3:2 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Депортиво Гарсиласо - Атлетико Грау 0:0
Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Карлос Мануччи - Депортиво Гарсиласо 1:1 Депортиво Гарсиласо - Депортиво Лос Чанкас 1:1 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Сенсьяно - Депортиво Гарсиласо 0:2 Депортиво Гарсиласо - Спортинг Кристал 2:3 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0
Результаты матчей
Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Метрополитанос
Депортиво Гарсиласо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
16
16
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|3.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2