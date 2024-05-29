Тур: 6.
0'
10' Желтая карточкаАллисон
29' Желтая карточкаТоррес Джонатан
49' Желтая карточкаРамон
0:1
51' ГолПитта Исидро
Ход матча
10'
29'
49'
51'
0:1
67'
24
Касерес
Хуан
21
Railan
3
Аллисон
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Ланус
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6
|1
|Альварес Фавио
|1
|0.17
|Лотти Аугусто
|1
|0.17
|Морено Марселино
|1
|0.17
|Пенья Фелипе
|1
|0.17
|Ватсон Франко
|1
|0.17
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.67
|Fernando Sobral
|3
|0.5
|Дейверсон Силва
|2 (1)
|0.33
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боу Вальтер
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Clayson
|0
|1
|Рамон
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Ласерда Дерик
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2
Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0
Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0
Результаты матчей
Ланус
Куяба
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ланус
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|2.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|3.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|4.
|2:1
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|2:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|2:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2