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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Ланус
0:1
Второй тайм: 67'
Куяба
0'
10' Желтая карточка
Аллисон
29' Желтая карточка
Торрес Джонатан
49' Желтая карточка
Рамон
0:1
51' Гол
Питта Исидро
67' Желтая карточка

Ход матча

10'
 
Аллисон
29'
Торрес Джонатан
 
49'
 
Рамон
51'
0:1
Питта Исидро
63'
Акоста Лаутаро
Ватсон Франко
 
64'
Морено Марселино
Гонсалес Максимилиано
 
67'
 
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Ланус
Ничья
Куяба
7.80
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Все Коэффициенты
1
Агуэрре
Алан
24
Касерес
Хуан
4
Перес
Гонсало
13
Канале
Хосе
Мария
28
Онтиверо
Октавио
23
Домингес
Нери
19
Гонсалес
Максимилиано
20
Кабрера
Бруно
8
Боджо
Лусиано
16
Ватсон
Франко
27
Торрес
Джонатан
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
21
Railan
3
Аллисон
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
10
Max
Alves
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
11
Chrytian
Eliel
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Ланус
Куяба

История личных встреч

Ланус
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 1
Альварес Фавио 1 0.17
Лотти Аугусто 1 0.17
Морено Марселино 1 0.17
Пенья Фелипе 1 0.17
Ватсон Франко 1 0.17
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.67
Fernando Sobral 3 0.5
Дейверсон Силва 2 (1) 0.33

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боу Вальтер 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Raul Loaiza 1 0
Агирре Брайан 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Clayson 0 1
Рамон 1 0
Аллисон 1 0
Ласерда Дерик 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ланус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2
Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0
Куяба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0

Результаты матчей

Ланус
Куяба

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ланус
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 0:1 6 4 1 1 12 - 3 13
2.
Куяба
 1:0 6 3 3 0 9 - 3 12
3.
Депортиво Гарсиласо
 1:2 6 1 2 3 7 - 10 5
4.
Метрополитанос
 2:1 6 1 0 5 4 - 16 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Куяба
 1:0 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Депортиво Гарсиласо
 1:2 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Метрополитанос
 2:1 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 0:1 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Куяба
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Депортиво Гарсиласо
 1:2 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Метрополитанос
 2:1 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ланус Боу Вальтер 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Весь список

Топ нарушителей
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Торрес Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Аллисон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Ланус.
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Куяба
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