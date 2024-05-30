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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Форталеза Сеара
2:0
Второй тайм: 89'
Спортиво Триниденсе

Ход матча

20'
Почеттино Томас
1:0
42'
Лусеро Хуан Мартин
2:0
46'
 
Juan Salcedo
Jorge Jara
46'
 
Jose Sinisterra
Pedro Delvalle
46'
 
Fernando Romero III
Alan Pereira
62'
 
Де ла Крус Луис
Diego Mercado
72'
Мачука Иманоль
Moises Vieira
 
72'
Эркулес
Россетто Матеус
 
72'
 
Tomas Rayer
Brian Andrada
78'
Наварро Кевин
Пикашу Яго
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Спортиво Триниденсе
1.05
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Тити
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
16
Россетто
Матеус
21
Moises
Vieira
6
Пачеко
Бруно
7
Почеттино
Томас
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Wilson
Daniel
Quinonez
2
Armando
Ruiz
Diaz
5
Juan
Vera
3
David
Villalba2
20
Wildo
Alonso
30
Brian
Andrada
8
Diego
Mercado
6
Jorge
Jara
10
Pedro
Delvalle
35
Alan
Pereira
32
Мартинес
Кристиан
Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

История личных встреч

Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 6 1
Пикашу Яго 4 0.67
Эркулес 1 0.17
Тьяго Гальярдо 1 0.17
Почеттино Томас 1 0.17
Мачука Иманоль 1 0.17
Наварро Кевин 1 0.17
Спортиво Триниденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Andrada 1 0.17
Fernando Romero III 1 0.17
Juan Salcedo 1 0.17
Alan Pereira 1 0.17

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 1 1
Эскобар Гонсало 1 1
Аугусто Педро 2 0
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Пикашу Яго 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Спортиво Триниденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Andrada 1 1
Де ла Крус Луис 2 0
Cesar Benitez 2 0
Joel Roman 2 0
Риверос Маркос 1 0
Sergio Mendoza II 1 0
Pedro Arce I 1 0
Oscar Gimenez 1 0
Wildo Alonso 1 0
Wilson Daniel Quinonez 1 0
Jorge Jara 1 0
Tomas Rayer 1 0
Axel Canete 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортиво Триниденсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
23%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Спортиво Триниденсе - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Насьональ Потоси - Спортиво Триниденсе 2:1
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:0 Спортиво Триниденсе - Сол де Америка 4:0 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Бока Хуниорс
 4:0 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Насьональ Потоси
 0:4 6 2 1 3 6 - 13 7
4.
Спортиво Триниденсе
 0:2 6 1 0 5 4 - 9 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2:0 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Бока Хуниорс
 4:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Насьональ Потоси
 0:4 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Спортиво Триниденсе
 0:2 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 4:0 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Форталеза Сеара
 2:0 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Спортиво Триниденсе
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
4.
Насьональ Потоси
 0:4 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • 46'
    Jorge Jara уходит с поля. Хуан Сальседо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Спортиво Триниденсе
1.05
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