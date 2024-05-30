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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Форталеза Сеара
2:1
Конец матча
Спортиво Триниденсе
0'
1:0
20' Гол
Почеттино Томас
2:0
42' Гол
Лусеро Хуан Мартин
2:1
90' Гол
Tomas Rayer
90'+6
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Тити
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
16
Россетто
Матеус
21
Moises
Vieira
6
Пачеко
Бруно
7
Почеттино
Томас
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Wilson
Daniel
Quinonez
2
Armando
Ruiz
Diaz
5
Juan
Vera
3
David
Villalba2
20
Wildo
Alonso
30
Brian
Andrada
8
Diego
Mercado
6
Jorge
Jara
10
Pedro
Delvalle
35
Alan
Pereira
32
Мартинес
Кристиан
Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

История личных встреч

Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 6 1
Пикашу Яго 4 0.67
Эркулес 1 0.17
Тьяго Гальярдо 1 0.17
Почеттино Томас 1 0.17
Мачука Иманоль 1 0.17
Наварро Кевин 1 0.17
Спортиво Триниденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Andrada 1 0.17
Fernando Romero III 1 0.17
Juan Salcedo 1 0.17
Alan Pereira 1 0.17
Tomas Rayer 1 0.17

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 1 1
Эскобар Гонсало 1 1
Аугусто Педро 2 0
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Пикашу Яго 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Спортиво Триниденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Andrada 1 1
Де ла Крус Луис 2 0
Cesar Benitez 2 0
Joel Roman 2 0
Риверос Маркос 1 0
Sergio Mendoza II 1 0
Pedro Arce I 1 0
Oscar Gimenez 1 0
Wildo Alonso 1 0
Wilson Daniel Quinonez 1 0
Jorge Jara 1 0
Tomas Rayer 1 0
Axel Canete 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спортиво Триниденсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
1
20%
1-15
4
27%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Спортиво Триниденсе - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Насьональ Потоси - Спортиво Триниденсе 2:1
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:0 Спортиво Триниденсе - Сол де Америка 4:0 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 4 1 1 15 - 8 13
2.
Бока Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Насьональ Потоси
 6 2 1 3 6 - 13 7
4.
Спортиво Триниденсе
 6 1 0 5 5 - 9 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Насьональ Потоси
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Спортиво Триниденсе
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Спортиво Триниденсе
 3 0 0 3 2 - 5 0
4.
Насьональ Потоси
 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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