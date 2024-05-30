Тур: 6.
2:1
Конец матча
Ход матча
20'
1:0
42'
90'
2:1
4
Тити
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Wildo AlonsoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Alan PereiraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Joel RomanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Tomas Rayer
-
-
-
13 Juan Salcedo
-
-
Главный тренер: Jose Arrua
История личных встреч
Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|1
|Пикашу Яго
|4
|0.67
|Эркулес
|1
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.17
|Почеттино Томас
|1
|0.17
|Мачука Иманоль
|1
|0.17
|Наварро Кевин
|1
|0.17
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Andrada
|1
|0.17
|Fernando Romero III
|1
|0.17
|Juan Salcedo
|1
|0.17
|Alan Pereira
|1
|0.17
|Tomas Rayer
|1
|0.17
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|1
|1
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Аугусто Педро
|2
|0
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Пикашу Яго
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Andrada
|1
|1
|Де ла Крус Луис
|2
|0
|Cesar Benitez
|2
|0
|Joel Roman
|2
|0
|Риверос Маркос
|1
|0
|Sergio Mendoza II
|1
|0
|Pedro Arce I
|1
|0
|Oscar Gimenez
|1
|0
|Wildo Alonso
|1
|0
|Wilson Daniel Quinonez
|1
|0
|Jorge Jara
|1
|0
|Tomas Rayer
|1
|0
|Axel Canete
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спортиво Триниденсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
1
20%
1-15
4
27%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Спортиво Триниденсе - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Насьональ Потоси - Спортиво Триниденсе 2:1
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:0 Спортиво Триниденсе - Сол де Америка 4:0 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Спортиво Триниденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
24
15
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 13
|7
|4.
|6
|1
|0
|5
|5 - 9
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2