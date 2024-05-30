  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Бока Хуниорс
4:0
Конец матча
Насьональ Потоси
0'
1:0
9' Гол
Kevin Zenon
2:0
14' Гол
Кавани Эдинсон
3:0
19' Гол
Сараччи Марсело
4:0
53' Гол
Рохо Маркос
56' Желтая карточка
Фернандес Пол
89' Желтая карточка
Daniel Mancilla
90'+3
1
Ромеро
Серхио
3
Сараччи
Марсело
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
8
Фернандес
Пол
36
Медина
Кристиан
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
11
Дженсон
Лукас
10
Кавани
Эдинсон
1
Said
Mustafa
23
Oscar
Baldomar
2
Ортис
Максимилиано
6
Edisson
Restrepo
5
Daniel
Mancilla
17
Saulo
Guerra
10
Галиндо
Самуэль
22
Diego
Josue
Hoyos
19
Facundo
Callejo
29
Wilson
Alvarez
20
Martin
Prost
Бока Хуниорс
Насьональ Потоси

История личных встреч

Бока Хуниорс
Насьональ Потоси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 3 0.5
Kevin Zenon 2 0.33
Рохо Маркос 1 0.17
Фигаль Хорхе 1 0.17
Сараччи Марсело 1 0.17
Мерентиель Мигель 1 0.17
Aaron Anselmino 1 0.17
Насьональ Потоси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Callejo 2 0.29
Wilson Alvarez 2 0.29
Галиндо Самуэль 1 0.14
Martin Prost 1 0.14
Saulo Guerra 1 0.14
Gustavo Cristaldo 1 (1) 0.14

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 3 0
Адвинкула Луис 2 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Диего Мартинез 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Leandro Brey 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0
Насьональ Потоси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Josue Hoyos 2 1
Daniel Mancilla 2 0
Claudio Biaggio 0 1
Jorge Marcos Andia 1 0
Галиндо Самуэль 1 0
Martin Prost 1 0
Асоге Педро 1 0
Oscar Baldomar 1 0
Ортис Максимилиано 1 0
Saulo Guerra 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Насьональ Потоси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьональ Потоси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Насьональ Потоси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0
Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гуабира - Насьональ Потоси 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 1:0 Насьональ Потоси - Спортиво Триниденсе 2:1
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1 Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Насьональ Потоси

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Насьональ Потоси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 4 1 1 15 - 8 13
2.
Бока Хуниорс
 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Насьональ Потоси
 6 2 1 3 6 - 13 7
4.
Спортиво Триниденсе
 6 1 0 5 5 - 9 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Насьональ Потоси
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Спортиво Триниденсе
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Спортиво Триниденсе
 3 0 0 3 2 - 5 0
4.
Насьональ Потоси
 3 0 0 3 0 - 11 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 4:0 Насьональ Потоси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный