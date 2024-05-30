Тур: 6.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолKevin Zenon
2:0
14' ГолКавани Эдинсон
3:0
19' ГолСараччи Марсело
4:0
53' ГолРохо Маркос
56' Желтая карточкаФернандес Пол
89' Желтая карточкаDaniel Mancilla
90'+3
Ход матча
9'
1:0
14'
2:0
19'
3:0
53'
4:0
56'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Saulo GuerraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Martin ProstНападающий
- Запасные игроки
-
32 Heber LeanosЗащитник
- Защитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Асоге ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Miyel Ortiz
-
-
-
Главный тренер: Alberto Illanes
История личных встреч
Бока Хуниорс
Насьональ Потоси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|3
|0.5
|Kevin Zenon
|2
|0.33
|Рохо Маркос
|1
|0.17
|Фигаль Хорхе
|1
|0.17
|Сараччи Марсело
|1
|0.17
|Мерентиель Мигель
|1
|0.17
|Aaron Anselmino
|1
|0.17
Насьональ Потоси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Callejo
|2
|0.29
|Wilson Alvarez
|2
|0.29
|Галиндо Самуэль
|1
|0.14
|Martin Prost
|1
|0.14
|Saulo Guerra
|1
|0.14
|Gustavo Cristaldo
|1 (1)
|0.14
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|3
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Насьональ Потоси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Josue Hoyos
|2
|1
|Daniel Mancilla
|2
|0
|Claudio Biaggio
|0
|1
|Jorge Marcos Andia
|1
|0
|Галиндо Самуэль
|1
|0
|Martin Prost
|1
|0
|Асоге Педро
|1
|0
|Oscar Baldomar
|1
|0
|Ортис Максимилиано
|1
|0
|Saulo Guerra
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Насьональ Потоси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьональ Потоси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Бока Хуниорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Насьональ Потоси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
20%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
4
31%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0
Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гуабира - Насьональ Потоси 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 1:0 Насьональ Потоси - Спортиво Триниденсе 2:1
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1 Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Насьональ Потоси
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Насьональ Потоси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
33
34
15
16
15
16
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 13
|7
|4.
|6
|1
|0
|5
|5 - 9
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2