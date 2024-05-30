Тур: 6.
4:0
Второй тайм: 89'
0'
30' Желтая карточкаКайседо Луис
31' Желтая карточкаBrayan Muniz
39' Желтая карточкаКарабали Хосе
45' Желтая карточкаWesley Tanque
1:0
47' ГолMender Garcia
2:0
53' Гол в свои воротаБароя Алайн
3:0
55' ГолBrayan Muniz
72' Желтая карточкаСуарес Марсело
4:0
82' ГолМорено Яйро
84' Желтая карточкаАльварадо Джейми
Ход матча
30'
31'
39'
45'
47'
1:0
53'
2:0
55'
3:0
72'
82'
4:0
84'
86'
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
77
Jhon
Vasquez
27
Brayan
Muniz
18
Кайседо
Луис
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Brayan MunizНападающий
- Запасные игроки
-
31 Морено ДиегоЗащитник
-
19 Морено ЯйроПолузащитник
-
34 Iker Blanco
-
12 Чунга Хосе
-
30 Juan Arizala
-
17 Jimer Fory
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Jose Briceno
-
-
-
-
-
Главный тренер: Flabio Torres
История личных встреч
Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|6
|0.86
|Mender Garcia
|3
|0.43
|Монсальве Мигель
|2
|0.29
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.29
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.14
Олвейс Реди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wesley Tanque
|3
|0.5
|Куэльяр Эктор
|2
|0.33
|Кайседо Луис
|1
|0.17
|Adalid Terrazas
|1
|0.17
|Мартинес Хулиан
|1
|0.17
|Darlison Rodriguez
|1
|0.17
Карточки
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орехуэла Луис
|3
|0
|Pablo Lima I
|2
|0
|Brayan Muniz
|2
|0
|Ортис Хосе
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
Олвейс Реди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wesley Tanque
|2
|0
|Кайседо Луис
|1
|0
|Суарес Марсело
|1
|0
|Карабали Хосе
|1
|0
|Adalid Terrazas
|1
|0
|Вака Пабло
|1
|0
|Куэльяр Эктор
|1
|0
|Flabio Torres
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
|Darlison Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
6
Индепендьенте Медельин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
21%
2
22%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0
Олвейс Реди
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1 Ройял Пари - Олвейс Реди 0:2 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2
Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
41
24
14
24
15
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|0:4
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|4.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|4:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|0:4
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2