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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Индепендьенте Медельин
4:0
Конец матча
Олвейс Реди
0'
30' Желтая карточка
Кайседо Луис
31' Желтая карточка
Brayan Muniz
39' Желтая карточка
Карабали Хосе
45' Желтая карточка
Wesley Tanque
1:0
47' Гол
Mender Garcia
2:0
53' Гол в свои ворота
Бароя Алайн
3:0
55' Гол
Brayan Muniz
72' Желтая карточка
Суарес Марсело
4:0
82' Гол
Морено Яйро
84' Желтая карточка
Альварадо Джейми
90' Желтая карточка
Медина Даниэль
90'+4
25
Чаукс
Эдер
28
Орехуэла
Луис
23
Fainer
Torijano
Cano
24
Ортис
Хосе
2
Leyser
Chaverra
5
Pablo
Lima
I
15
Альварадо
Джейми
77
Jhon
Vasquez
10
Монсальве
Мигель
8
Mender
Garcia
27
Brayan
Muniz
1
Бароя
Алайн
3
Вака
Пабло
18
Кайседо
Луис
5
Суарес
Марсело
2
Медина
Даниэль
14
Карабали
Хосе
21
Матеус
Робсон
13
Куэльяр
Эктор
10
Adalid
Terrazas
9
Wesley
Tanque
11
Darlison
Rodriguez
Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди

История личных встреч

Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 6 0.86
Mender Garcia 3 0.43
Монсальве Мигель 2 0.29
Jhon Vasquez 2 (1) 0.29
Перласа Бальдомеро 1 0.14
Морено Яйро 1 0.14
Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wesley Tanque 3 0.5
Куэльяр Эктор 2 0.33
Кайседо Луис 1 0.17
Adalid Terrazas 1 0.17
Мартинес Хулиан 1 0.17
Darlison Rodriguez 1 0.17

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 3 0
Pablo Lima I 2 0
Brayan Muniz 2 0
Ортис Хосе 1 0
Морено Диего 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Jimer Fory 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wesley Tanque 2 0
Медина Даниэль 1 0
Кайседо Луис 1 0
Суарес Марсело 1 0
Карабали Хосе 1 0
Adalid Terrazas 1 0
Вака Пабло 1 0
Куэльяр Эктор 1 0
Flabio Torres 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
6
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
5
29%
29%
4
40%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0
Олвейс Реди
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1 Ройял Пари - Олвейс Реди 0:2 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2
Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Олвейс Реди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
3
4
3.5
1
6
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 6 4 1 1 16 - 7 13
2.
Олвейс Реди
 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Дефенса и Хустисия
 6 1 2 3 4 - 8 5
4.
Сесар Вальехо
 6 1 1 4 6 - 14 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Индепендьенте Медельин
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Дефенса и Хустисия
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 1 1 1 6 - 4 4
2.
Сесар Вальехо
 3 1 0 2 3 - 6 3
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Олвейс Реди
 3 0 2 1 3 - 7 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Г О О О О Л - Brayan Muniz бьет в цель!
    • 53'
      Г О О О О Л - Бароя Алайн уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 47'
      Г О О О О Л - Mender Garcia бьет в цель!
    • 46'
      Darlison Rodriguez уходит с поля. Jose Martinez выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Wesley Tanque получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Карабали Хосе получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Brayan Muniz получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Кайседо Луис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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