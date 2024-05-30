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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Дефенса и Хустисия
0:1
Второй тайм: 90'
Сесар Вальехо
0'
45' Красная карточка
Luciano Herrera
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
28
Victor
Emanuel
Aguilera
13
Esteban
Lucero
14
Ezequiel
Cannavo
5
Facundo
Gutierrez
30
Лопес
Кевин
26
Dario
Caceres
27
Luciano
Herrera
9
Santiago
Godoy
33
Nicolas
Palavecino
1
Carlos
Grados
32
Мадрид
Хоан
19
Аскуэс
Карлос
5
Alec
Deneumostier
33
Бенитес
Эдгар
10
Jairo
Velez
8
Frank
Ysique
88
Бальон
Хосепмир
20
Osnar
Noronha
Montani
17
Yorleys
Mena
Palacios
23
Pierre
da
Silva
Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.17
Yorman Zapata 1 0.17
Nicolas Palavecino 1 0.17
Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 3 0.43
Jairo Velez 3 (1) 0.43
Alec Deneumostier 1 0.14

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Herrera 3 1
Julian Alejo Lopez 3 0
Бургос Эстебан 2 0
Сото Алексис 2 0
Cristopher Fiermarin 2 0
Лопес Кевин 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Facundo Echevarria 1 0
Nicolas Palavecino 1 0
Elias Calderon 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Хулио Вакари 1 0
Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alec Deneumostier 2 0
Герреро Паоло 1 0
Бенавенте Кристиан 1 0
Jairo Velez 1 0
Gerson Barreto 1 0
Мадрид Хоан 1 0
Geisson Perea 1 0
Carlos Cabello 1 0
Stefano Olaya 1 0
Sais Santibanez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сесар Вальехо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

1
4
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сесар Вальехо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1
Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1
Сесар Вальехо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Атлетико Грау 2:1 Карлос Мануччи - Сесар Вальехо 0:0 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2 Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас 1:1
Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 2:1 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 4:0 6 4 1 1 16 - 7 13
2.
Олвейс Реди
 0:4 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 6 1 3 2 4 - 7 6
4.
Сесар Вальехо
 0:0 6 0 2 4 5 - 14 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 0:4 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Индепендьенте Медельин
 4:0 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
4.
Сесар Вальехо
 0:0 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 4:0 3 1 1 1 6 - 4 4
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Олвейс Реди
 0:4 3 0 2 1 3 - 7 2
4.
Сесар Вальехо
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • 46'
    Кевин Гутьеррес уходит с поля. Молинас Аарон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Лусиано Эррера увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
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