Тур: 6.
0:1
Второй тайм: 90'
Ход матча
45'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Лопес
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Elian Sosa
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Мадрид ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Jairo VelezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.17
|Yorman Zapata
|1
|0.17
|Nicolas Palavecino
|1
|0.17
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|3
|0.43
|Jairo Velez
|3 (1)
|0.43
|Alec Deneumostier
|1
|0.14
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Herrera
|3
|1
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Бургос Эстебан
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Cristopher Fiermarin
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Facundo Echevarria
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
|Хулио Вакари
|1
|0
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Бенавенте Кристиан
|1
|0
|Jairo Velez
|1
|0
|Gerson Barreto
|1
|0
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Geisson Perea
|1
|0
|Carlos Cabello
|1
|0
|Stefano Olaya
|1
|0
|Sais Santibanez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сесар Вальехо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
1
4
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сесар Вальехо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1
Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1
Сесар Вальехо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Атлетико Грау 2:1 Карлос Мануччи - Сесар Вальехо 0:0 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2 Сесар Вальехо - Депортиво Лос Чанкас 1:1
Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Сенсьяно - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 2:1 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Сесар Вальехо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|0:4
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|4.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:4
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|4:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|0:4
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2