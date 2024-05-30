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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Барселона Гуаякиль
2:0
Второй тайм: 61'
Кобресал
0'
1:0
9' Гол
Francisco Fydriszewski
17' Желтая карточка
Diego Cespedes
2:0
18' Гол
Диас Дамиан
1
Буррай
Хавьер
14
Alex
Rangel
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
6
Чала
Анибаль
22
Leonai
5
Jesus
Trindade
7
Adonis
Preciado
10
Диас
Дамиан
13
Корозо
Дженнер
18
Francisco
Fydriszewski
12
Alejandro
Santander
21
Marcelo
Filla
4
Franco
Bechtholdt
5
Аларкон
Франсиско
7
Marcelo
Jorquera
10
Валенсия
Леонардо
28
Diego
Cespedes
13
Cristopher
Mesias
14
Franco
Garcia
9
Diego
Coelho
18
Cesar
Munder
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1
Кобресал
4-3-3

История личных встреч

Барселона Гуаякиль
Кобресал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Дамиан 3 (1) 0.5
Francisco Fydriszewski 2 (1) 0.33
Рохас Хоао III 1 0.17
Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Coelho 1 0.17
Валенсия Леонардо 1 (1) 0.17

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Sosa 2 0
Рохас Хоао III 2 0
Braian Oyola 2 0
William Vargas2 2 0
Буррай Хавьер 1 0
Кортес Габриэль 1 0
Суарес Матиас II 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0
Adonis Preciado 1 0
Leonai 1 0
Cristhian Solano 1 0
Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Cespedes 2 0
Guillermo Pacheco 1 0
Аларкон Франсиско 1 0
Наварро Леандро 1 0
Franco Lobos 1 0
Валенсия Леонардо 1 0
Franco Bechtholdt 1 0
Cristopher Mesias 1 0
Marcelo Filla 1 0
Julio Castro 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кобресал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
1
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Кобресал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 3:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 0:1 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0
Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2
Кобресал
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
О'Хиггинс - Кобресал 2:2 Кобресал - Кокимбо Юнидо 2:3 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Эвертон Де Вина - Кобресал 3:3
Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Аудакс Итальяно - Кобресал 0:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Кобресал - Ньюбленсе 2:2 Кобресал - Депортес Копьяпо 3:0 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Кобресал

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Кобресал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Тальерес Кордоба
 0:1 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 6 1 3 2 6 - 8 6
4.
Кобресал
 0:2 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Сан-Паулу
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Кобресал
 0:2 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Тальерес Кордоба
 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Кобресал
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Флуминенсе Мело Фелипе 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Г О О О О Л - Диас Дамиан бьет в цель!
  • 17'
    Диего Сеспедес получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Luca Sosa сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Francisco Fydriszewski бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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