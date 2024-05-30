Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолFrancisco Fydriszewski
17' Желтая карточкаDiego Cespedes
2:0
18' ГолДиас Дамиан
65' Желтая карточкаAdonis Preciado
2:1
71' ГолDiego Coelho
90'+5
Ход матча
9'
17'
18'
2:0
59'
65'
71'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Alex
Rangel
22
Leonai
10
Диас
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Alex RangelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Braian Oyola
-
Главный тренер: Ariel Holan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Cesar MunderНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Franco LobosНападающий
-
-
36 Jens Buss
-
-
-
16 Julio Castro
-
27 Milan Roki
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Huerta
История личных встреч
Барселона Гуаякиль
Кобресал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Дамиан
|3 (1)
|0.5
|Francisco Fydriszewski
|2 (1)
|0.33
|Рохас Хоао III
|1
|0.17
Кобресал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Coelho
|2
|0.33
|Валенсия Леонардо
|1 (1)
|0.17
Карточки
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Sosa
|2
|0
|Рохас Хоао III
|2
|0
|Braian Oyola
|2
|0
|Adonis Preciado
|2
|0
|William Vargas2
|2
|0
|Буррай Хавьер
|1
|0
|Кортес Габриэль
|1
|0
|Суарес Матиас II
|1
|0
|Francisco Fydriszewski
|1
|0
|Leonai
|1
|0
|Cristhian Solano
|1
|0
Кобресал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Cespedes
|2
|0
|Guillermo Pacheco
|1
|0
|Аларкон Франсиско
|1
|0
|Наварро Леандро
|1
|0
|Franco Lobos
|1
|0
|Валенсия Леонардо
|1
|0
|Franco Bechtholdt
|1
|0
|Cristopher Mesias
|1
|0
|Marcelo Filla
|1
|0
|Julio Castro
|1
|0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кобресал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Барселона Гуаякиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
1
Барселона Гуаякиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Кобресал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 3:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 0:1 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0
Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2
Кобресал
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
О'Хиггинс - Кобресал 2:2 Кобресал - Кокимбо Юнидо 2:3 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Эвертон Де Вина - Кобресал 3:3
Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Аудакс Итальяно - Кобресал 0:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Кобресал - Ньюбленсе 2:2 Кобресал - Депортес Копьяпо 3:0 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
Кобресал
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Барселона Гуаякиль
Кобресал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|4