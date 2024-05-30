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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 54'
Тальерес Кордоба
0'
4' Желтая карточка
Welington
13' Желтая карточка
Bruno Barticciotto
1:0
45' Пенальти
Лукас Моура
45' Желтая карточка
Lucas Suarez II

Ход матча

4'
Welington
 
13'
 
Bruno Barticciotto
45'
Лукас Моура
1:0
45'
 
Lucas Suarez II
Прогноз на матч от Liveresult
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Сан-Паулу
Ничья
Тальерес Кордоба
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рафаэл
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
6
Welington
21
Бобадиллья
Дамиан
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
11
Rodrigo
Nestor
31
Жуан
Бланко
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
5
Мантилья
Кевин
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
28
Juan
Portillo
27
Портилья
Хуан
11
Valentin
Depietri
32
Bruno
Barticciotto
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
Сан-Паулу
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Тальерес Кордоба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
0:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 3 0.5
Лусиано Невес 2 0.33
Alisson II 1 0.17
Силва Андре III 1 0.17
Rodrigo Nestor 1 0.17
Лукас Моура 1 (1) 0.17
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.33
Джиротти Федерико 2 0.33
Боу Густаво 1 0.17
Каталан Матиас 1 0.17
Ramiro Ruiz 1 0.17
Juan Rodriguez2 1 0.17
Соса Рамон 1 0.17
Мантилья Кевин 1 0.17

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Welington 1 0
Igor Vinicius 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Луис Франциско Зубелдиа 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портилльо Маркос 3 0
Бустос Науэль 2 0
Наварро Мигель 2 0
Bruno Barticciotto 2 0
Портилья Хуан 2 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3
Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Тальерес Кордоба
 0:1 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 6 1 3 2 6 - 8 6
4.
Кобресал
 0:2 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Сан-Паулу
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Кобресал
 0:2 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Тальерес Кордоба
 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Кобресал
 0:2 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Флуминенсе Мело Фелипе 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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