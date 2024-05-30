Тур: 6.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаWelington
13' Желтая карточкаBruno Barticciotto
1:0
45' ПенальтиЛукас Моура
45' Желтая карточкаLucas Suarez II
56' Желтая карточкаПортилья Хуан
64' Желтая карточкаКальери Хонатан
2:0
90' ГолЛусиано Невес
90' Желтая карточкаIgor Vinicius
90' Желтая карточкаJuan Portillo
90' Красная карточкаНаварро Мигель
90'+9
Ход матча
4'
45'
1:0
45'
56'
64'
90'
2:0
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
31
Жуан
Бланко
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Patryck
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|3
|0.5
|Лусиано Невес
|3
|0.5
|Alisson II
|1
|0.17
|Силва Андре III
|1
|0.17
|Rodrigo Nestor
|1
|0.17
|Лукас Моура
|1 (1)
|0.17
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботта Рубен
|2
|0.33
|Джиротти Федерико
|2
|0.33
|Боу Густаво
|1
|0.17
|Каталан Матиас
|1
|0.17
|Ramiro Ruiz
|1
|0.17
|Juan Rodriguez2
|1
|0.17
|Соса Рамон
|1
|0.17
|Мантилья Кевин
|1
|0.17
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Welington
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|2
|1
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Портилья Хуан
|3
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Bruno Barticciotto
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Juan Portillo
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3
Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
15
15
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|4