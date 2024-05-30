Тур: 6.
1:1
Второй тайм: 60'
0'
11' Желтая карточкаFabrizio Peralta
17' Желтая карточкаAlan Saldivia
0:1
23' ПенальтиПаласиос Карлос
1:1
35' ГолКарризо Федерико
57' Желтая карточкаRonaldo de Jesus
Ход матча
11'
17'
23'
0:1
35'
1:1
57'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Jean
V
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
27 Luis Riveros
-
-
-
20 Wilder Viera
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Matias MoyaНападающий
-
28 Lucas Soto
-
32 Lucas Cepeda
-
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Серро Портеньо
Коло-Коло
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.89
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.82
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
45
Бомбардиры внутри турнира
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карризо Федерико
|2
|0.33
|Итурбе Хуан
|1
|0.17
|Wilder Viera
|1
|0.17
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Карлос
|2 (2)
|0.2
|Видаль Артуро
|1
|0.1
|Leonardo Gil
|1
|0.1
|Боладос Маркос
|1
|0.1
|Guillermo Paiva
|1
|0.1
|Савала Кристиан
|1
|0.1
|Lucas Cepeda
|1
|0.1
Карточки
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|3
|1
|Fabrizio Peralta
|4
|0
|Морель Хорхе
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Карризо Федерико
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Fernando Fernandez II
|1
|0
|Eduardo Brock
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
|Ronaldo de Jesus
|1
|0
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Артуро
|4
|1
|Erick Wiemberg
|2
|1
|Писарро Дамиан
|1
|1
|Leonardo Gil
|2
|0
|Боладос Маркос
|2
|0
|Guillermo Paiva
|2
|0
|Павес Эстебан
|1
|0
|Maximiliano Falcon
|1
|0
|Lucas Cepeda
|1
|0
|Alan Saldivia
|1
|0
Результаты матчей
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Коло-Коло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Серро Портеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Серро Портеньо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Коло-Коло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Такуари - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 2:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 0:3 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1
Коло-Коло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 1:4
Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Кобрелоа 0:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0
Результаты матчей
Серро Портеньо
Коло-Коло
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Серро Портеньо
Коло-Коло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
63
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|2.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|3.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|4.
|2:2
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|2:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|3.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|4