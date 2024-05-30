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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Серро Портеньо
1:1
Конец матча
Коло-Коло
0'
11' Желтая карточка
Fabrizio Peralta
17' Желтая карточка
Alan Saldivia
0:1
23' Пенальти
Паласиос Карлос
1:1
35' Гол
Карризо Федерико
57' Желтая карточка
Ronaldo de Jesus
89' Желтая карточка
Кортес Брайан
90' Желтая карточка
Бенегас Леандро
90' Красная карточка
Бенитес Алан
90'+12
13
Jean
V
2
Бенитес
Алан
4
Eduardo
Brock
35
Ronaldo
de
Jesus
21
Арзамендия
Сантьяго
8
Карризо
Федерико
33
Fabrizio
Peralta
26
Да
Мотта
Роберт
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
10
Домингес
Сесильо
1
Кортес
Брайан
16
Опасо
Оскар
4
Alan
Saldivia
37
Maximiliano
Falcon
21
Erick
Wiemberg
8
Павес
Эстебан
19
Кастеллани
Гонсало
5
Leonardo
Gil
11
Боладос
Маркос
29
Guillermo
Paiva
7
Паласиос
Карлос
Серро Портеньо
4-4-2
Коло-Коло
4-3-3

История личных встреч

Серро Портеньо
Коло-Коло

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0
КЛ
2:3
КЛ
5:2

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.82
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
45

Бомбардиры внутри турнира

Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карризо Федерико 2 0.33
Итурбе Хуан 1 0.17
Wilder Viera 1 0.17
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Карлос 2 (2) 0.2
Видаль Артуро 1 0.1
Leonardo Gil 1 0.1
Боладос Маркос 1 0.1
Guillermo Paiva 1 0.1
Савала Кристиан 1 0.1
Lucas Cepeda 1 0.1

Карточки

Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 3 1
Fabrizio Peralta 4 0
Морель Хорхе 2 0
Ronaldo de Jesus 2 0
Бенитес Алан 0 1
Diego Churin 1 0
Карризо Федерико 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Fernando Fernandez II 1 0
Eduardo Brock 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 4 1
Erick Wiemberg 2 1
Писарро Дамиан 1 1
Leonardo Gil 2 0
Боладос Маркос 2 0
Guillermo Paiva 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Кортес Брайан 1 0
Павес Эстебан 1 0
Maximiliano Falcon 1 0
Lucas Cepeda 1 0
Alan Saldivia 1 0

Результаты матчей

Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Коло-Коло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Серро Портеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Серро Портеньо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коло-Коло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Такуари - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 2:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 0:3 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1
Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1
Коло-Коло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортес Икике - Коло-Коло 0:3 Коло-Коло - Палестино 2:0 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 1:4
Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Универсидад Католика Сантьяго - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Кобрелоа 0:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0

Результаты матчей

Серро Портеньо
Коло-Коло

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
5 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Серро Портеньо
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 6 4 2 0 9 - 5 14
2.
Серро Портеньо
 6 1 3 2 4 - 5 6
3.
Коло-Коло
 6 1 3 2 4 - 5 6
4.
Альянса Лима
 6 0 4 2 5 - 7 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Серро Портеньо
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Коло-Коло
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Альянса Лима
 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Коло-Коло
 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Альянса Лима
 3 0 1 2 2 - 4 1
4.
Серро Портеньо
 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Флуминенсе Мело Фелипе 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Да Мотта Роберт сделал результативную передачу.
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