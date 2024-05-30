Тур: 6.
0:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
7'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гуга
III
30
Мело
Фелипе
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
11
Кено
14
Кано
Херман
26
Kevin
Serna
- Основной состав
- Вратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Защитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кауан Элиас
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Kevin SernaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Axel Moyano
-
-
-
25 Marco Huaman
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
История личных встреч
Флуминенсе
Альянса Лима
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркус Аленсар
|2
|0.33
|Кано Херман
|1
|0.17
|Марсело Виера
|1
|0.17
|Гансо Пауло
|1
|0.17
|Маноэл
|1
|0.17
Альянса Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркос Эрнан
|2
|0.33
|Kevin Serna
|1
|0.17
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|3
|0
|Маноэл
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Лима II
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Альянса Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Rodriguez
|3
|0
|Рамос Джовани
|2
|0
|Гарсес Ренсо
|2
|0
|Juan Freytes
|2
|0
|Санелатто Франко
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Marco Huaman
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1
Альянса Лима
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куско ФК - Альянса Лима 3:0 Альянса Лима - Депортиво Гарсиласо 3:2 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 0:2
Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Альянса Лима - Универсидад Кахамарка 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Альянса Лима - Спорт Бойз 3:0 Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3
Результаты матчей
Флуминенсе
Альянса Лима
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Альянса Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|3.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|4.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|1:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2