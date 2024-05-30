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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Флуминенсе
0:1
Первый тайм: 19'
Альянса Лима
0'
0:1
7' Гол
Adrian Arregui

Ход матча

7'
0:1
Adrian Arregui
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Альянса Лима
4.35
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4.60
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7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
23
Гуга
III
8
Мартинелли
Габриэл
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
45
Лима
II
5
Александр
Гомес
II
21
Ариас
Джон
9
Джон
Кеннеди
11
Кено
14
Кано
Херман
32
Franco
Saravia
6
Гарсес
Ренсо
5
Самбрано
Очандарте
2
Juan
Freytes
7
Санелатто
Франко
27
Catriel
Cabellos
22
Adrian
Arregui
15
Кастильо
Хесус
13
Ricardo
Lagos
26
Kevin
Serna
30
Уотерман
Сесилио
Флуминенсе
4-2-3-1
Альянса Лима
3-5-2

История личных встреч

Флуминенсе
Альянса Лима

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Аленсар 2 0.33
Кано Херман 1 0.17
Марсело Виера 1 0.17
Гансо Пауло 1 0.17
Маноэл 1 0.17
Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркос Эрнан 2 0.33
Kevin Serna 1 0.17

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 3 0
Маноэл 2 0
Фабио Лопес 2 0
Кано Херман 1 0
Гансо Пауло 1 0
Теранс Давид 1 0
Лима II 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Rodriguez 3 0
Рамос Джовани 2 0
Гарсес Ренсо 2 0
Juan Freytes 2 0
Санелатто Франко 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Marco Huaman 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1
Альянса Лима
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Куско ФК - Альянса Лима 3:0 Альянса Лима - Депортиво Гарсиласо 3:2 Альянса Лима - Коло-Коло 1:1 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 0:2
Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Альянса Лима - Универсидад Кахамарка 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Коло-Коло - Альянса Лима 0:0 Альянса Лима - Спорт Бойз 3:0 Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3

Результаты матчей

Флуминенсе
Альянса Лима

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Альянса Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:1 6 3 2 1 6 - 4 11
2.
Альянса Лима
 1:0 6 1 4 1 4 - 4 7
3.
Коло-Коло
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
4.
Серро Портеньо
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:1 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Серро Портеньо
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Коло-Коло
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Альянса Лима
 1:0 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:1 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Альянса Лима
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Коло-Коло
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Серро Портеньо
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Фламенго Педро Гильерме 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Рикардо Лагос сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Adrian Arregui бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Альянса Лима
4.35
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4.60
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7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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