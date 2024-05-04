1:3
Конец матча
0'
1:0
44' ГолКаммингс Джейсон
1:1
53' ГолПерейра Диас Хорхе
65' Желтая карточкаСингх Пратап Викрам
70' Желтая карточкаРэйн Дилип Джаеш
1:2
81' ГолСингх Бипин
90' Желтая карточкаСамад Сахал
1:3
90' ГолВойтуш Якуб
90' Желтая карточкаВойтуш Якуб
90'+11
Ход матча
44'
1:0
53'
70'
81'
1:2
90'
90'
1:3
90'
26
Юсте
Эктор
11
Сингх
Манвир
22
Тангри
Дипак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тангри ДипакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Мартинс ГланЗащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
-
45 Amandeep
-
Главный тренер: Antonio Lopez Habas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Крума ТаерЗащитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 ВалпуяЗащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
-
-
Главный тренер: Петр Кратки
История личных встреч
АТК
Мумбаи Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.5
2.17
Среднее время на гол
60
41
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
54
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|12
|0.48
|Петратос Димитри
|10 (2)
|0.4
|Садику Армандо
|8
|0.32
|Сингх Манвир
|4
|0.16
|Колако Листон
|4
|0.16
|Самад Сахал
|2
|0.08
|Тапа Анируд
|2
|0.08
|Тангри Дипак
|2
|0.08
|Кауко Йони
|1
|0.04
|Хэмилл Брендан
|1
|0.04
|Юсте Эктор
|1
|0.04
|Kiyan Nassiri
|1
|0.04
|Hugo Boumous
|1
|0.04
|Asish Rai
|1
|0.04
|Босе Субхасиш
|1
|0.04
|Али Анвар
|0
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхангте Лаллианзуала
|10 (1)
|0.4
|Перейра Диас Хорхе
|10 (2)
|0.4
|Сингх Пратап Викрам
|8 (1)
|0.32
|Сингх Бипин
|4
|0.16
|Гуаррочена Икер
|3
|0.12
|Стюарт Грэг
|2
|0.08
|Ногуэра Альберто
|1
|0.04
|Ван Нифф Юлл
|1 (1)
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Лаленгмавия
|1
|0.04
|Сингх Мехтаб
|1
|0.04
|Гриффитс Ростин
|1
|0.04
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.04
|Тири
|1
|0.04
|Мишра Акаш
|1
|0.04
|Сингх Гуркират
|1
|0.04
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Крума Таер
|0
|0
|Lalengmawia Ralte
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тангри Дипак
|10
|0
|Садику Армандо
|5
|1
|Хэмилл Брендан
|3
|1
|Юсте Эктор
|3
|1
|Колако Листон
|3
|1
|Asish Rai
|3
|1
|Сингх Манвир
|4
|0
|Босе Субхасиш
|4
|0
|Петратос Димитри
|3
|0
|Мартинс Глан
|3
|0
|Abhishek Suryavanshi
|3
|0
|Hugo Boumous
|2
|0
|Каит Вишал
|2
|0
|Али Анвар
|2
|0
|Kiyan Nassiri
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Самад Сахал
|1
|0
|Ravi Rana
|1
|0
|Lalrinliana Hnamte
|1
|0
|Amandeep
|1
|0
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|10
|1
|Сингх Пратап Викрам
|6
|1
|Рэйн Дилип Джаеш
|7
|0
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Сингх Мехтаб
|5
|0
|Перейра Диас Хорхе
|4
|0
|Лаленгмавия
|4
|0
|Лаченпа Пхурба
|2
|1
|Мишра Акаш
|2
|1
|Тири
|3
|0
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Раи Винит
|2
|0
|Валпуя
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Крума Таер
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Результаты матчей
АТК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Мумбаи Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
4
АТК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Мумбаи Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
24
21
АТК
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Мумбаи Сити
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
31
25
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
6
25%
7
32%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Забито
26
23
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
12%
3
13%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
4
15%
7
30%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Забито
50
45
25 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
6
12%
4
9%
1-15
10
20%
6
13%
16-30
9
18%
7
16%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
6
12%
8
18%
61-75
10
20%
14
31%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
7
25%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
21%
6
27%
31-45
6
21%
5
23%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
6
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - АТК 0:4
Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2
Мумбаи Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2
Результаты матчей
АТК
Мумбаи Сити
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
2
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
АТК
Мумбаи Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
93
93
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
75
66
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
213
168
168
915
618
321
222
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|13 (3)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|12 (2)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|11 (5)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|11 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 10
|АТК
|Тангри Дипак
|10
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|9
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|8