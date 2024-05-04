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  4. Суперлига Индии 2023-2024
АТК
1:3
Конец матча
Мумбаи Сити
0'
1:0
44' Гол
Каммингс Джейсон
1:1
53' Гол
Перейра Диас Хорхе
65' Желтая карточка
Сингх Пратап Викрам
70' Желтая карточка
Рэйн Дилип Джаеш
1:2
81' Гол
Сингх Бипин
90' Желтая карточка
Самад Сахал
1:3
90' Гол
Войтуш Якуб
90' Желтая карточка
Войтуш Якуб
90'+11
1
Каит
Вишал
4
Али
Анвар
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
11
Сингх
Манвир
8
Кауко
Йони
22
Тангри
Дипак
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
35
Каммингс
Джейсон
7
Тапа
Анируд
1
Лаченпа
Пхурба
2
Бхеке
Рахул
35
Крума
Таер
4
Тири
5
Сингх
Мехтаб
10
Ногуэра
Альберто
20
Рэйн
Дилип
Джаеш
45
Lalengmawia
Ralte
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Перейра
Диас
Хорхе
6
Сингх
Пратап
Викрам
АТК
Мумбаи Сити

История личных встреч

АТК
Мумбаи Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
1:5
СИ
2:1
СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:2
СИ
1:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.5
2.17

Среднее время на гол

60
41

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
54

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 12 0.48
Петратос Димитри 10 (2) 0.4
Садику Армандо 8 0.32
Сингх Манвир 4 0.16
Колако Листон 4 0.16
Самад Сахал 2 0.08
Тапа Анируд 2 0.08
Тангри Дипак 2 0.08
Кауко Йони 1 0.04
Хэмилл Брендан 1 0.04
Юсте Эктор 1 0.04
Kiyan Nassiri 1 0.04
Hugo Boumous 1 0.04
Asish Rai 1 0.04
Босе Субхасиш 1 0.04
Али Анвар 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхангте Лаллианзуала 10 (1) 0.4
Перейра Диас Хорхе 10 (2) 0.4
Сингх Пратап Викрам 8 (1) 0.32
Сингх Бипин 4 0.16
Гуаррочена Икер 3 0.12
Стюарт Грэг 2 0.08
Ногуэра Альберто 1 0.04
Ван Нифф Юлл 1 (1) 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Лаленгмавия 1 0.04
Сингх Мехтаб 1 0.04
Гриффитс Ростин 1 0.04
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.04
Тири 1 0.04
Мишра Акаш 1 0.04
Сингх Гуркират 1 0.04
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Крума Таер 0 0
Lalengmawia Ralte 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тангри Дипак 10 0
Садику Армандо 5 1
Хэмилл Брендан 3 1
Юсте Эктор 3 1
Колако Листон 3 1
Asish Rai 3 1
Сингх Манвир 4 0
Босе Субхасиш 4 0
Петратос Димитри 3 0
Мартинс Глан 3 0
Abhishek Suryavanshi 3 0
Hugo Boumous 2 0
Каит Вишал 2 0
Али Анвар 2 0
Kiyan Nassiri 2 0
Каммингс Джейсон 1 0
Тапа Анируд 1 0
Самад Сахал 1 0
Ravi Rana 1 0
Lalrinliana Hnamte 1 0
Amandeep 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 10 1
Сингх Пратап Викрам 6 1
Рэйн Дилип Джаеш 7 0
Стюарт Грэг 4 1
Сингх Мехтаб 5 0
Перейра Диас Хорхе 4 0
Лаленгмавия 4 0
Лаченпа Пхурба 2 1
Мишра Акаш 2 1
Тири 3 0
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Ногуэра Альберто 2 0
Гуаррочена Икер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Раи Винит 2 0
Валпуя 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Крума Таер 1 0
Сингх Гуркират 1 0

Результаты матчей

АТК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Мумбаи Сити
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
4
АТК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Мумбаи Сити
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

24
21
АТК
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Мумбаи Сити
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

31
25

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
6
25%
7
32%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Забито

26
23
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
12%
3
13%
1-15
6
23%
1
4%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
6
23%
3
13%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
4
15%
7
30%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Забито

50
45
25 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
6
12%
4
9%
1-15
10
20%
6
13%
16-30
9
18%
7
16%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
6
12%
8
18%
61-75
10
20%
14
31%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
7
25%
1
5%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
6
21%
6
27%
31-45
6
21%
5
23%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Дели Динамос 2:0 Дели Динамос - АТК 2:1 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Бенгалуру - АТК 0:4
Пенджаб - АТК 0:1 АТК - Ченнаин 2:3 Керала Бластерс - АТК 3:4 Ист Бенгал - АТК 1:3 АТК - Джамшедпур 3:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Нортист Юнайтед 4:2 Гоа - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 2:0 АТК - Ист Бенгал 2:2 АТК - Керала Бластерс 0:1 АТК - Гоа 1:4 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Мазия - АТК 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2
Мумбаи Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мумбаи Сити - Гоа 2:0 Гоа - Мумбаи Сити 2:3 АТК - Мумбаи Сити 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1
Хайдарабад - Мумбаи Сити 0:3 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 4:1 Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2

Результаты матчей

АТК
Мумбаи Сити

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
4
3 раза 13%
0
2 раза 8%
2
10 раз 42%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

АТК
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
9
3
1.5
9
3
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
7
5
6
6
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
21
3
16
8
1.5
16
8
9
15
2.5
6
18
3
21
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 25 16 6 3 48 - 23 54
2.
АТК
 25 16 3 6 51 - 31 51
3.
Гоа
 25 14 6 5 43 - 27 48
4.
Дели Динамос
 25 13 6 6 39 - 27 45
5.
Керала Бластерс
 23 10 3 10 33 - 33 33
6.
Ченнаин
 23 8 3 12 27 - 38 27
7.
Нортист Юнайтед
 22 6 8 8 30 - 34 26
8.
Ист Бенгал
 22 6 6 10 27 - 29 24
9.
Пенджаб
 22 6 6 10 28 - 35 24
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Бенгалуру
 22 5 7 10 20 - 34 22
12.
Хайдарабад
 22 1 5 16 10 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 13 10 3 0 27 - 11 33
2.
Гоа
 13 9 1 3 21 - 11 28
3.
Мумбаи Сити
 12 8 3 1 23 - 10 27
4.
АТК
 13 7 2 4 25 - 19 23
5.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
6.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
7.
Бенгалуру
 11 5 4 2 11 - 14 19
8.
Нортист Юнайтед
 11 5 3 3 18 - 12 18
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Пенджаб
 11 3 3 5 15 - 17 12
11.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
12.
Хайдарабад
 11 0 2 9 4 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 12 9 1 2 26 - 12 28
2.
Мумбаи Сити
 13 8 3 2 25 - 13 27
3.
Гоа
 12 5 5 2 22 - 16 20
4.
Керала Бластерс
 12 4 1 7 11 - 14 13
5.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
6.
Дели Динамос
 12 3 3 6 12 - 16 12
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 11 2 3 6 14 - 19 9
9.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
10.
Ченнаин
 12 2 2 8 11 - 24 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 13 (3)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
АТК Каммингс Джейсон 12 (2)
Гоа Noah Sadaoui 11 (5)
Дели Динамос Маурисио Диего 11 (1)
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Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 10
АТК Тангри Дипак 10
Дели Динамос Ahmed Jahouh 9
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Каммингс Джейсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АТК 1:3 Мумбаи Сити онлайн

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