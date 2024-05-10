Тур: 36. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Гиуа Антонио
0:1
Перерыв
Ход матча
19'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
214 Количество передач 347
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Арруи АбдуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Интер Милан
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
112
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|11 (5)
|0.31
|Хеддира Валид
|6 (1)
|0.17
|Маццителли Лука
|5
|0.14
|Брешианини Марко
|4
|0.11
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.08
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.08
|Рейньер Жезус
|2
|0.06
|Монтеризи Иларио
|2
|0.06
|Лирола Поль
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.64
|Чалханоглу Хакан
|13 (10)
|0.36
|Тюрам Маркус
|12
|0.33
|Фраттези Давиде
|6
|0.17
|Димарко Федерико
|5
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.08
|Ачерби Франческо
|3
|0.08
|Мхитарян Генрих
|2
|0.06
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.06
|Арнаутович Марко
|2
|0.06
|Барелла Николо
|2
|0.06
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|10
|0
|Околи Меме
|9
|0
|Маццителли Лука
|5
|1
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Павар Бенжамен
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|1
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (2)
89% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
2
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Интер Милан
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
32
2
Упущенные победы
5
41
Фрозиноне
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
23% (8)
26% (9)
Интер Милан
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
20% (7)
54% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
1
12
Волевые победы
39
9
Упущенные победы
17
43
Голы по времени матча
Забито
30
37
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 19
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
4
13%
9
24%
46-60
9
30%
5
14%
61-75
6
20%
9
24%
76-90
Пропущено
24
10
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
3
30%
16-30
5
21%
3
30%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
6
25%
1
10%
76-90
Забито
15
42
7 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 17
24 Не забивали 18
2
13%
7
17%
1-15
2
13%
5
12%
16-30
3
20%
11
26%
31-45
4
27%
6
14%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
1
7%
9
21%
76-90
Пропущено
37
11
17 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
1
9%
16-30
5
14%
1
9%
31-45
5
14%
4
36%
46-60
5
14%
3
27%
61-75
10
27%
2
18%
76-90
Забито
45
79
18 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 42
11 Забивали первыми 31
10 Не забивали 2
6
13%
11
14%
1-15
5
11%
9
11%
16-30
7
16%
17
22%
31-45
8
18%
15
19%
46-60
12
27%
9
11%
61-75
7
16%
18
23%
76-90
Пропущено
61
21
30 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 4
28 Не пропускали 16
7
11%
0
0%
1-15
13
21%
4
19%
16-30
10
16%
4
19%
31-45
7
11%
5
24%
46-60
8
13%
5
24%
61-75
16
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5
Результаты матчей
Фрозиноне
Интер Милан
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
9 раз 26%
4
7 раз 20%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
144
314
513
116
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
161
315
116
117
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
341
1322
2510
431
1124
134
926
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|36
|29
|5
|2
|82 - 19
|92
|2.
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|67 - 42
|71
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|53 - 44
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|0:1 Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 64
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|0:1 Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 27
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|39 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|7.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|0:1 Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:1 Интер Милан
Исход игры
Фрозиноне
4% (5)
Ничья
8.8% (11)
Интер Милан
87.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
35.2% (44)
0:2 Интер Милан
22.4% (28)
0:1 Интер Милан
12% (15)
1:1 Ничья
6.4% (8)
0:3 Интер Милан
4.8% (6)
1:3 Интер Милан
3.2% (4)
2:1 Фрозиноне
1.6% (2)
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