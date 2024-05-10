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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Фрозиноне
0:1
Перерыв
Интер Милан
0'
0:1
19' Гол
Фраттези Давиде

Ход матча

19'
0:1
Фраттези Давиде
38'
Джелли Франческо
Маццителли Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 214 Количество передач 347
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 125
Фрозиноне 4% (5)
X 8.8% (11)
Интер Милан 87.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Ничья
Интер Милан
8.59
4.80
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4.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Черофолини
Микеле
20
Лирола
Поль
5
Околи
Меме
33
Бонифаци
Кевин
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
4
Брешианини
Марко
36
Маццителли
Лука
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
70
Хеддира
Валид
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
6
Де
Врей
Стефан
30
Аугусто
Карлос
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
21
Аслани
Кристьян
23
Барелла
Николо
32
Димарко
Федерико
8
Арнаутович
Марко
9
Тюрам
Маркус
Фрозиноне
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Интер Милан

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 11 (5) 0.31
Хеддира Валид 6 (1) 0.17
Маццителли Лука 5 0.14
Брешианини Марко 4 0.11
Арруи Абду 3 (1) 0.08
Жорже Кайо 3 (1) 0.08
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.64
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.36
Тюрам Маркус 12 0.33
Фраттези Давиде 6 0.17
Димарко Федерико 5 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.08
Ачерби Франческо 3 0.08
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 10 0
Околи Меме 9 0
Маццителли Лука 5 1
Романьоли Симоне 6 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Цортеа Надир 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Павар Бенжамен 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (2)
89% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
2
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Интер Милан
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

32
2

Упущенные победы

5
41
Фрозиноне
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
23% (8)
26% (9)
Интер Милан
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
20% (7)
54% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

39
9

Упущенные победы

17
43

Голы по времени матча

Забито

30
37
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 19
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
4
13%
9
24%
46-60
9
30%
5
14%
61-75
6
20%
9
24%
76-90

Пропущено

24
10
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
3
30%
16-30
5
21%
3
30%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
6
25%
1
10%
76-90

Забито

15
42
7 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 17
24 Не забивали 18
2
13%
7
17%
1-15
2
13%
5
12%
16-30
3
20%
11
26%
31-45
4
27%
6
14%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
1
7%
9
21%
76-90

Пропущено

37
11
17 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
1
9%
16-30
5
14%
1
9%
31-45
5
14%
4
36%
46-60
5
14%
3
27%
61-75
10
27%
2
18%
76-90

Забито

45
79
18 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 42
11 Забивали первыми 31
10 Не забивали 2
6
13%
11
14%
1-15
5
11%
9
11%
16-30
7
16%
17
22%
31-45
8
18%
15
19%
46-60
12
27%
9
11%
61-75
7
16%
18
23%
76-90

Пропущено

61
21
30 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 4
28 Не пропускали 16
7
11%
0
0%
1-15
13
21%
4
19%
16-30
10
16%
4
19%
31-45
7
11%
5
24%
46-60
8
13%
5
24%
61-75
16
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5

Результаты матчей

Фрозиноне
Интер Милан

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
9 раз 26%
4
7 раз 20%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
1.5
14
4
3
14
2.5
5
13
1
16
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
1
3
15
1.5
11
6
1
17
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
34
1
13
22
1.5
25
10
4
31
2.5
11
24
1
34
3.5
9
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 36 29 5 2 82 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 35 13 12 10 53 - 44 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 0:1 Заявка 36 7 11 18 43 - 64 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 0:1 Заявка 18 7 4 7 28 - 27 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 18 15 2 1 39 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 0:1 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Интер" на выезде не без удачи, но всё же обыгрывает "Фрозиноне" со счётом 1:0. В целом, команда Эусебио Ди Франческо старается биться с чемпионом Италии более-менее на равных, а поэтому во втором тайме у "Фрозиноне" ещё будет шанс побороться за очки. 
  • 45'
    Цортеа с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зоммер сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Биссекк в борьбе за мяч на левой половине поля отмахнулся от Хеддира. Антонио Джуа решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Антонио Джуа к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Аугусто на половине поля соперника нарушил правила против Соуле. Игроки "Фрозиноне" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 43'
    Хеддира совершил рывок вперёд по левой половине поля и под давлением соперника выполнил передачу в центр штрафной площади, Рейньер под давлением де Врея не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 42'
    Соуле с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Хеддира попытался пробить "боковыми ножницами", но не попал по мячу. 
  • Штанга
    41'
    Хеддира получил проникающую передачу в центр штрафной площади, а затем пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла "Интер" от пропущенного мяча. 
  • 40'
    Соуле от радиуса штрафной площади пробил по воротам, де Врей грамотно блокировал попытку. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Джелли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тюрама. 
  • 38'
    Заканчивается постепенно первый тайм, пока что "Интер" старается по большей части играть за счёт класса. 
  • Замена
    37'
    В составе "Фрозиноне" произошла замена. Вместо Луки Маццителли на поле вышел Франческо Джелли. 
  • 36'
    Быстро в составе "Фрозиноне" готовится замена, не сможет Маццителли продолжить матч. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Маццителли получил мышечное повреждение и сел на газон в центре поля. Вышли на поле врачи "Фрозиноне", пауза в игре. 
  • 34'
    Цортеа с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Брешианини, мяч полетел слишком сильно и в итоге достался Зоммеру. 
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    • 33'
      Барелла с левого фланга выполнил передачу на ближний угол вратарской, Димарко сразу же сделал проникающую передачу на левый угол штрафной площади, Арнаутович пытался рабоной сделать пас в центр штрафной, но защитники "Фрозиноне" уже сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      32'
      Биссекк с правого фланга выполнил передачу во вратарскую на Зоммера, Янн под давлением Хеддира едва не допустил серьёзную ошибку, но всё же голкипер "Интера" успел выбить мяч к левому флангу на Аугусто. 
    • 31'
      Соуле при развитии атаки по правой половине поля выполнил проникающую передачу на ход Лироле к ближнему углу штрафной площади, вновь защитники "Интера" прочитали момент и спокойно перехватили мяч. 
    • 30'
      Соуле выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади, Хеддира в окружении соперников не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      29'
      Арнаутович получил хорошую передачу на ход по левой половине поля, Марко вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр к линии вратарской, Фраттези под давлением соперника в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      28'
      Валери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонифаци под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      27'
      Брешианини с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под дальнюю девятку, Зоммер в отличном прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 26'
      Тюрам при рывке по левому флангу у штрафной площади "Фрозиноне" оказался на газоне в борьбе с Околи, Антонио Джуа показал, что будет удар от ворот. 
    • 25'
      Соуле вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу к ближнему углу вратарской на Лиролу, Аугусто прочитал момент и перехватил мяч. 
    • 24'
      Из центра поля последовал заброс на ход Барелле по левому флангу, Околи оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 23'
      Стараются игроки "Фрозиноне" сейчас строить атаки за счёт длинных забросов вперёд, но все попытки получаются плохими. 
    • 22'
      Показал "Интер" как нужно работать в высоком прессинге, сразу же активное давление на оборону соперника принесло свои плоды. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Рейньер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фраттези. 
    • Видеоповтор
      20'
      Антонио Джуа послушал судей из комнаты VAR и не нашёл оснований для отмены гола "Интера". 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Фраттези!!! Барелла пошёл вместе с партнёрами по команде в высокий прессинг на левом фланге и удачно перехватив мяч сразу же сделал передачу на Димарко, Федерико в свою очередь сделал передачу к ближнему углу вратарской на Тюрама, Маркус выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч задел ногу Бонифаци и затем уже Фраттези выпрыгивая коленом отправил мяч под правый угол ворот. 
    • 18'
      Пытаются временами игроки "Фрозиноне" идти в высокий прессинг, но Рейньеру очень не хватает поддержки. 
    • 17'
      Фраттези пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • Судья
      16'
      Цортеа выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Соуле, Матиас при входе в штрафную площадь в борьбе с Аугусто оказался на газоне, Антонио Джуа показал, что нужно играть дальше 
    • 15'
      Соуле из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Угловой
      14'
      Вновь игроки "Фрозиноне" решили разыграть мяч без подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге хозяева поля ничего интересного придумать не смогли. 
    • Угловой
      13'
      Игроки "Фрозиноне" на этот раз разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем Рейньер ворвался в штрафную площадь с левого фланга и заработал второй подряд корнер. 
    • 12'
      Из центра поля последовал заброс на ход Хеддира по левому флангу, под давлением Биссека Валид заработал угловой для своей команды. 
    • Опасный момент
      11'
      Соуле пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с отскоком от газона и в итоге Зоммер едва не запустил его за линию ворот. 
    • 10'
      Аслани пробил по воротам с дальней дистанции в завершении длительной атаки по центру, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 9'
      Валери с левого фланга под давлением Дармиана выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу защитника "Интера", затем отскочил в грудь Эмануэле и ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.  
    • 8'
      Цортеа выполнил передачу на ход Брешианини к правому углу штрафной площади, Димарко грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Угловой
      7'
      Ещё один угловой у ворот "Интера". Маццителли выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам и Аугусто немного помешали друг другу, но всё же игроки миланского клуба смогли выбить мяч к центру поля. 
    • 6'
      Соуле разыграл корнер вместе с Цортеа, но затем ничего интересного на правом фланге игроки "Фрозиноне" придумать не смогли. 
    • Опасный момент
      5'
      Цортеа выполнил передачу с правого фланга на ближнюю половину поля, Маццителли пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Зоммер в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 4'
      Цортеа попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в итоге обыграть Димарко не получилось. 
    • Угловой
      3'
      Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 2'
      Из глубины поля последовала передача на ход Фраттези по правой половине поля, Давиде убежал к линии штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Околи опередил Арнаутовича и выбил мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва во Фрозиноне. "Интер" будет разозлён после поражения в прошлом туре, но "Фрозиноне" сейчас нужно стараться цепляться за любые очки, чтобы не оказаться вновь в зоне вылета под конец сезона. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 0:1 Интер Милан

    Исход игры
    Фрозиноне
    4% (5)
    Ничья
    8.8% (11)
    Интер Милан
    87.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    35.2% (44)
    0:2 Интер Милан
    22.4% (28)
    0:1 Интер Милан
    12% (15)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    0:3 Интер Милан
    4.8% (6)
    1:3 Интер Милан
    3.2% (4)
    2:1 Фрозиноне
    1.6% (2)
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