Соуле с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Хеддира попытался пробить "боковыми ножницами", но не попал по мячу.

Хеддира совершил рывок вперёд по левой половине поля и под давлением соперника выполнил передачу в центр штрафной площади, Рейньер под давлением де Врея не смог завершить момент ударом по воротам.

Аугусто на половине поля соперника нарушил правила против Соуле. Игроки "Фрозиноне" не смогли быстро разыграть стандарт.

Две минуты добавил Антонио Джуа к основному времени первого тайма.

Биссекк в борьбе за мяч на левой половине поля отмахнулся от Хеддира. Антонио Джуа решил обойтись без жёлтой карточки.

Цортеа с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зоммер сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Интер" на выезде не без удачи, но всё же обыгрывает "Фрозиноне" со счётом 1:0. В целом, команда Эусебио Ди Франческо старается биться с чемпионом Италии более-менее на равных, а поэтому во втором тайме у "Фрозиноне" ещё будет шанс побороться за очки.

Цортеа с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Брешианини, мяч полетел слишком сильно и в итоге достался Зоммеру.

Маццителли получил мышечное повреждение и сел на газон в центре поля. Вышли на поле врачи "Фрозиноне", пауза в игре.

Заканчивается постепенно первый тайм, пока что "Интер" старается по большей части играть за счёт класса.

Джелли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тюрама.

Хеддира получил проникающую передачу в центр штрафной площади, а затем пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла "Интер" от пропущенного мяча.

Из центра поля последовал заброс на ход Барелле по левому флангу, Околи оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Соуле вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу к ближнему углу вратарской на Лиролу, Аугусто прочитал момент и перехватил мяч.

Тюрам при рывке по левому флангу у штрафной площади "Фрозиноне" оказался на газоне в борьбе с Околи, Антонио Джуа показал, что будет удар от ворот.

Брешианини с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под дальнюю девятку, Зоммер в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.

Валери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонифаци под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Арнаутович получил хорошую передачу на ход по левой половине поля, Марко вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр к линии вратарской, Фраттези под давлением соперника в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Соуле выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади, Хеддира в окружении соперников не смог завершить момент ударом по воротам.

Соуле при развитии атаки по правой половине поля выполнил проникающую передачу на ход Лироле к ближнему углу штрафной площади, вновь защитники "Интера" прочитали момент и спокойно перехватили мяч.

Биссекк с правого фланга выполнил передачу во вратарскую на Зоммера, Янн под давлением Хеддира едва не допустил серьёзную ошибку, но всё же голкипер "Интера" успел выбить мяч к левому флангу на Аугусто.

Барелла с левого фланга выполнил передачу на ближний угол вратарской, Димарко сразу же сделал проникающую передачу на левый угол штрафной площади, Арнаутович пытался рабоной сделать пас в центр штрафной, но защитники "Фрозиноне" уже сыграли без ошибок и перехватили мяч.

23' Стараются игроки "Фрозиноне" сейчас строить атаки за счёт длинных забросов вперёд, но все попытки получаются плохими.

22' Показал "Интер" как нужно работать в высоком прессинге, сразу же активное давление на оборону соперника принесло свои плоды.

21' Рейньер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фраттези.

20' Антонио Джуа послушал судей из комнаты VAR и не нашёл оснований для отмены гола "Интера".

19' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Фраттези!!! Барелла пошёл вместе с партнёрами по команде в высокий прессинг на левом фланге и удачно перехватив мяч сразу же сделал передачу на Димарко, Федерико в свою очередь сделал передачу к ближнему углу вратарской на Тюрама, Маркус выполнил прострел в центр к линии вратарской, мяч задел ногу Бонифаци и затем уже Фраттези выпрыгивая коленом отправил мяч под правый угол ворот.

18' Пытаются временами игроки "Фрозиноне" идти в высокий прессинг, но Рейньеру очень не хватает поддержки.

17' Фраттези пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

16' Цортеа выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Соуле, Матиас при входе в штрафную площадь в борьбе с Аугусто оказался на газоне, Антонио Джуа показал, что нужно играть дальше

15' Соуле из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

14' Вновь игроки "Фрозиноне" решили разыграть мяч без подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге хозяева поля ничего интересного придумать не смогли.

13' Игроки "Фрозиноне" на этот раз разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем Рейньер ворвался в штрафную площадь с левого фланга и заработал второй подряд корнер.

12' Из центра поля последовал заброс на ход Хеддира по левому флангу, под давлением Биссека Валид заработал угловой для своей команды.

11' Соуле пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с отскоком от газона и в итоге Зоммер едва не запустил его за линию ворот.

10' Аслани пробил по воротам с дальней дистанции в завершении длительной атаки по центру, мяч полетел значительно выше цели.

9' Валери с левого фланга под давлением Дармиана выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в ногу защитника "Интера", затем отскочил в грудь Эмануэле и ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

8' Цортеа выполнил передачу на ход Брешианини к правому углу штрафной площади, Димарко грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

7' Ещё один угловой у ворот "Интера". Маццителли выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тюрам и Аугусто немного помешали друг другу, но всё же игроки миланского клуба смогли выбить мяч к центру поля.

6' Соуле разыграл корнер вместе с Цортеа, но затем ничего интересного на правом фланге игроки "Фрозиноне" придумать не смогли.

5' Цортеа выполнил передачу с правого фланга на ближнюю половину поля, Маццителли пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Зоммер в прыжке перевёл мяч на угловой.

4' Цортеа попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в итоге обыграть Димарко не получилось.

3' Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Врей под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

2' Из глубины поля последовала передача на ход Фраттези по правой половине поля, Давиде убежал к линии штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Околи опередил Арнаутовича и выбил мяч на угловой.