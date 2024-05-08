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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Фрозиноне
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 54
Фрозиноне 1.9% (1)
X 3.7% (2)
Интер Милан 94.4% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрозиноне
Интер Милан

История личных встреч

Фрозиноне
Интер Милан

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 11 (5) 0.31
Хеддира Валид 6 (1) 0.17
Маццителли Лука 5 0.14
Брешианини Марко 4 0.11
Арруи Абду 3 (1) 0.09
Жорже Кайо 3 (1) 0.09
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.66
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.37
Тюрам Маркус 12 0.34
Димарко Федерико 5 0.14
Фраттези Давиде 5 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 10 0
Околи Меме 9 0
Маццителли Лука 5 1
Романьоли Симоне 6 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Цортеа Надир 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Павар Бенжамен 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (2)
89% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
2
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Интер Милан
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

32
2

Упущенные победы

5
41
Фрозиноне
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
23% (8)
26% (9)
Интер Милан
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
20% (7)
54% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

39
9

Упущенные победы

17
43

Голы по времени матча

Забито

30
37
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 19
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
4
13%
9
24%
46-60
9
30%
5
14%
61-75
6
20%
9
24%
76-90

Пропущено

24
10
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
6
25%
3
30%
16-30
5
21%
3
30%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
6
25%
1
10%
76-90

Забито

15
42
7 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 17
24 Не забивали 18
2
13%
7
17%
1-15
2
13%
5
12%
16-30
3
20%
11
26%
31-45
4
27%
6
14%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
1
7%
9
21%
76-90

Пропущено

37
11
17 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 1
15 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
1
9%
16-30
5
14%
1
9%
31-45
5
14%
4
36%
46-60
5
14%
3
27%
61-75
10
27%
2
18%
76-90

Забито

45
79
18 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 42
11 Забивали первыми 31
10 Не забивали 2
6
13%
11
14%
1-15
5
11%
9
11%
16-30
7
16%
17
22%
31-45
8
18%
15
19%
46-60
12
27%
9
11%
61-75
7
16%
18
23%
76-90

Пропущено

61
21
30 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 4
28 Не пропускали 16
7
11%
0
0%
1-15
13
21%
4
19%
16-30
10
16%
4
19%
31-45
7
11%
5
24%
46-60
8
13%
5
24%
61-75
16
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5

Результаты матчей

Фрозиноне
Интер Милан

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
9 раз 26%
4
7 раз 20%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
1.5
14
4
3
14
2.5
5
13
1
16
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
1
3
15
1.5
11
6
1
17
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
34
1
13
22
1.5
25
10
4
31
2.5
11
24
1
34
3.5
9
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 35 13 12 10 53 - 44 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.8% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Фрозиноне 1.9% (1)
    X 3.7% (2)
    Интер Милан 94.4% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрозиноне
    Ничья
    Интер Милан
    5.00
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    4.60
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне - Интер Милан

    Исход игры
    Фрозиноне
    1.8% (1)
    Ничья
    5.5% (3)
    Интер Милан
    92.7% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    41.8% (23)
    0:2 Интер Милан
    27.3% (15)
    0:1 Интер Милан
    7.3% (4)
    0:3 Интер Милан
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
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