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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Наполи
0:2
Конец матча
Болонья
0'
0:1
9' Гол
Ндой Дан
0:2
12' Гол
Пош Штефан
0:2
22' Не забитый пенальти
Политано Маттео
33' Желтая карточка
Кварацхелия Хвича
47' Желтая карточка
Каюсте Йенс
71' Желтая карточка
Лукуми Джон
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Ндой Дан
12'
0:2
Пош Штефан
(Калафьори Рикардо)
22'
Политано Маттео
0:2
33'
Кварацхелия Хвича
 
47'
Каюсте Йенс
 
56'
 
Салемакерс Алексис
Ндой Дан
56'
 
Орсолини Риккардо
Одгор Йенс
61'
Нгонж Сириль
Политано Маттео
 
71'
 
Лукуми Джон
72'
Распадори Джакомо
Каюсте Йенс
 
73'
 
Фаббьян Джованни
Урбаньски Кацпер
73'
 
Кастро Сантьяго
Зиркзее Джошуа
81'
Траоре Хамед
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 
81'
Маццокки Паскуале
Оливера Матиас
 
81'
Симеоне Джованни
Кварацхелия Хвича
 
82'
 
Эль-Аззузи Уссама
Фройлер Ремо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 545 Количество передач 378
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Наполи 67.5% (83)
X 23.6% (29)
Болонья 8.9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
34
Равалья
Федерико
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
82
Урбаньски
Кацпер
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
21
Одгор
Йенс
Наполи
4-3-3
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Болонья

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

95%
10%
19 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:7
СA
3:1
СA
6:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:3
К
1:2
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:2
К
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

2.56
1.93

Среднее время на гол

35
46

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.19

Среднее время на гол

84
75

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.84
1.55

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 15 (3) 0.42
Кварацхелия Хвича 10 0.28
Политано Маттео 8 (2) 0.22
Распадори Джакомо 5 0.14
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.08
Ррахмани Амир 2 0.06
Нгонж Сириль 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 11 (2) 0.31
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.28
Фергюсон Льюис 6 0.17
Фаббьян Джованни 5 0.14
Салемакерс Алексис 4 0.11
Эль-Аззузи Уссама 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Пош Штефан 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Ндой Дан 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Кварацхелия Хвича 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Каюсте Йенс 6 0
Ррахмани Амир 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 9 0
Фергюсон Льюис 8 0
Зиркзее Джошуа 8 0
Эбишер Мишель 7 0
Пош Штефан 7 0
Бёкема Сэм 5 1
Салемакерс Алексис 5 1
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Фаббьян Джованни 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Лукуми Джон 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
10
Наполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Болонья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

29
28
Наполи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
36% (13)
50% (18)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

39
38

Голы по времени матча

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
0
0%
5
23%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
8
33%
4
18%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
3
11%
2
12%
1-15
4
15%
4
24%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
7
26%
3
18%
76-90

Забито

29
28
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
1
3%
3
11%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
8
28%
11
39%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Забито

53
50
18 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
1
2%
8
16%
1-15
7
13%
10
20%
16-30
10
19%
5
10%
31-45
8
15%
6
12%
46-60
12
23%
7
14%
61-75
15
28%
14
28%
76-90

Пропущено

46
28
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 10
21 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 20
6
13%
4
14%
1-15
6
13%
8
29%
16-30
6
13%
6
21%
31-45
9
20%
5
18%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
11
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1
Болонья
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0
Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0

Результаты матчей

Наполи
Болонья

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 33%
2
11 раз 31%
1
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
10
8
1
17
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
7
11
5
13
2.5
1
17
3
15
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
27
9
17
19
1.5
17
19
6
30
2.5
5
31
4
32
3.5
2
34
1
35
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 1:0 Заявка 36 22 8 6 68 - 42 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 36 7 12 17 37 - 61 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 1:0 Заявка 18 12 3 3 31 - 13 39
4.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Кальяри
 0:1 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 1:0 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 18 1 5 12 11 - 32 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
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    Прогнозы 123
    Наполи 67.5% (83)
    X 23.6% (29)
    Болонья 8.9% (11)
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