Тур: 36. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Пайретто Лука
0'
0:1
9' ГолНдой Дан
0:2
12' ГолПош Штефан
0:2
22' Не забитый пенальтиПолитано Маттео
33' Желтая карточкаКварацхелия Хвича
47' Желтая карточкаКаюсте Йенс
71' Желтая карточкаЛукуми Джон
90'+5
Ход матча
9'
0:1
12'
0:2
22'
0:2
47'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
545 Количество передач 378
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каюсте
Йенс
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Болонья
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
95%
10%
19 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
31 матч
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
2.56
1.93
Среднее время на гол
35
46
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.19
Среднее время на гол
84
75
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.84
1.55
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|0.42
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.28
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.22
|Распадори Джакомо
|5
|0.14
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.08
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Нгонж Сириль
|2
|0.06
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|11 (2)
|0.31
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.28
|Фергюсон Льюис
|6
|0.17
|Фаббьян Джованни
|5
|0.14
|Салемакерс Алексис
|4
|0.11
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Пош Штефан
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|1
|Жуан Жезус
|7
|0
|Кварацхелия Хвича
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Каюсте Йенс
|6
|0
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|9
|0
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|Зиркзее Джошуа
|8
|0
|Эбишер Мишель
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Бёкема Сэм
|5
|1
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Фаббьян Джованни
|4
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
10
Наполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Болонья
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
29
28
Наполи
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
36% (13)
50% (18)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
39
38
Голы по времени матча
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
0
0%
5
23%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
8
33%
4
18%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Пропущено
27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
3
11%
2
12%
1-15
4
15%
4
24%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
7
26%
3
18%
76-90
Забито
29
28
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
1
3%
3
11%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
8
28%
11
39%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
3
16%
2
18%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
53
50
18 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
1
2%
8
16%
1-15
7
13%
10
20%
16-30
10
19%
5
10%
31-45
8
15%
6
12%
46-60
12
23%
7
14%
61-75
15
28%
14
28%
76-90
Пропущено
46
28
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 10
21 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 20
6
13%
4
14%
1-15
6
13%
8
29%
16-30
6
13%
6
21%
31-45
9
20%
5
18%
46-60
8
17%
2
7%
61-75
11
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2
Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1
Болонья
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0
Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0
Результаты матчей
Наполи
Болонья
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 33%
2
11 раз 31%
1
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
0
9 раз 25%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Наполи
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
99
108
117
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
810
711
513
117
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
279
1719
1719
630
531
432
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|1:0 Заявка
|36
|22
|8
|6
|68 - 42
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|0:1 Заявка
|36
|7
|12
|17
|37 - 61
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 13
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|11.
|0:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|0:1 Заявка
|18
|1
|5
|12
|11 - 32
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11