  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Милан
1:0
Перерыв
Кальяри
0'
28' Желтая карточка
Беннасер Исмаэль
33' Желтая карточка
Габбия Маттео
1:0
35' Гол
Беннасер Исмаэль

Ход матча

28'
Беннасер Исмаэль
 
33'
Габбия Маттео
 
35'
Беннасер Исмаэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 356 Количество передач 158
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 121
Милан 98.3% (119)
X 1.7% (2)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Кальяри
1.62
Реклама, olimp.bet
6.40
Реклама, fon.bet
6.10
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
28
Тиав
Малик
42
Флоренци
Алессандро
4
Беннасер
Исмаэль
80
Муса
Юнус
21
Чуквуэзе
Саму
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
8
Нандес
Найтан
33
Оберт
Адам
25
Сулемана
Ибрахим
16
Прати
Маттео
14
Дейола
Алессандро
61
Шомуродов
Элдор
77
Лувумбу
Зито
Милан
4-2-3-1
Кальяри
5-3-2

История личных встреч

Милан
Кальяри

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

30 матчей

80%
16.7%
3.3%
24 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.73
0.67

Среднее время на гол

122
135

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 14 (4) 0.39
Пулишич Кристиан 10 0.28
Леау Рафаэл 7 0.19
Лофтус-Чик Рубен 6 0.17
Йович Лука 6 0.17
Окафор Ноа 6 0.17
Эрнандес Тео 5 (1) 0.14
Томори Фикайо 4 0.11
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Габбия Маттео 2 0.06
Флоренци Алессандро 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.14
Лувумбу Зито 4 0.11
Паволетти Леонардо 4 0.11
Гаэтано Джанлука 4 (1) 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.08
Доссена Альберто 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Мина Йерри 2 (1) 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Рейндерс Тиджани 8 0
Томори Фикайо 6 1
Калабрия Давиде 4 2
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Габбия Маттео 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Беннасер Исмаэль 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Нандес Найтан 7 0
Дейола Алессандро 6 0
Лувумбу Зито 6 0
Ветеска Матеуш 4 1
Ауджелло Томмазо 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Скуффет Симоне 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Гаэтано Джанлука 1 1
Петанья Андреа 2 0
Мина Йерри 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Клаудио Раньери 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
11
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Кальяри
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

32
22
Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Кальяри
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

40
33

Голы по времени матча

Забито

31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
9
29%
29%
1
8%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
4
13%
5
42%
61-75
6
19%
3
25%
76-90

Пропущено

12
30
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
5
17%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
3
10%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
7
23%
76-90

Забито

37
27
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
8%
2
7%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
2
5%
3
11%
61-75
11
30%
30%
11
41%
76-90

Пропущено

29
28
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
8
29%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
4
14%
8
29%
46-60
8
28%
5
18%
61-75
6
21%
1
4%
76-90

Забито

68
39
33 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
8
12%
2
5%
1-15
8
12%
7
18%
16-30
17
25%
5
13%
31-45
12
18%
3
8%
46-60
6
9%
8
21%
61-75
17
25%
14
36%
76-90

Пропущено

41
58
16 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 31
4
10%
7
12%
1-15
4
10%
11
19%
16-30
8
20%
7
12%
31-45
6
15%
13
22%
46-60
11
27%
12
21%
61-75
8
20%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1
Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2
Кальяри
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0

Результаты матчей

Милан
Кальяри

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
11 раз 31%
2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Милан
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
7
11
6
11
2.5
2
16
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
8
14
4
1.5
2
15
6
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
24
11
22
13
1.5
9
26
12
23
2.5
2
33
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 1:0 Заявка 36 22 8 6 68 - 42 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 36 7 12 17 37 - 61 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 1:0 Заявка 18 12 3 3 31 - 13 39
4.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Кальяри
 0:1 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 1:0 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 18 1 5 12 11 - 32 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на "Сан-Сиро" во многом прагматично обыгрывает "Кальяри" со счётом 1:0. Сегодня игра пока что получается у нас далеко не самой яркой, но будем надеяться, что во второй половине матча "сардинцы" всё же будут чаще угрожать воротам Спортьелло. 
  • 45'
    Дейола с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Прати под давлением соперника зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Спортьелло поймал мяч без особого труда. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Симоне Содза к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Заканчивается постепенно первый тайм, сейчас для "Милана" конечно же самое главное сохранить минимальное преимущество до перерыва. 
  • 43'
    Флоренци подкараулил отскок мяча на левой половине поля и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 42'
    Беннасер с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Пулишича, который был в штрафной площади. 
  • Угловой
    41'
    Флоренци с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дейола неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левую половину поля. 
  • 40'
    Чуквуэзе с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Калюлю, Дейола сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 39'
    Всё же удалось "Милану" открыть счёт в матче под конец первого тайма, "дьяволы" играют пока что не очень ярко, но всё же им удалось забить за счёт класса. 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Беннасер!!! Рейндерс с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол вратарской, Чуквуэзе сделал скидку чуть назад на Пулишича, Кристиан не смог сделать точный прострел к линии вратарской, но затем после рикошета Чуквуэзе успел от левого угла вратарской пробить в ближний угол ворот, Скуффет быстро сократил дистанцию и выручил свою команду, мяч отскочил в центр штрафной площади, где уже Беннасер спокойно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 
  • 37'
    Из-за перебора жёлтых карточек Маттео Габбия пропустит следующий матч в Турине против "Торино". 
  • Желтая карточка
    36'
    Центральный защитник "Милана" Маттео Габбия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дейолы. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Прати перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Беннасера. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Шомуродову досталось в борьбу за верховой мяч на половине поля "Милана" против Габбия, но Симоне Содза не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника. 
  • 33'
    Сегодня Стефано Пиоли выставил на матч далеко не самый оптимальный состав, тем самым наставник "дьяволов" пытался "встряхнуть" свою команду, но как-то данный фактор не сработал. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Перешла у нас игра в центр поля, пока что "Милан" катает мяч у центрального круга, но в атаке практически ничего серьёзного не создаёт. 
    • Желтая карточка
      31'
      Капитан "Милана" Исмаэль Беннасер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дейолы. 
    • 30'
      Скуффет из центра штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, но Габбия опередил Лувумбу и не позволил "Кальяри" разогнать атаку. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Жиру в позиционной борьбе в центре поля налетел на Мину, Симоне Содза подумал и всё же дал свисток в пользу "Кальяри". 
    • 28'
      Лувумбу с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Спортьелло. 
    • 27'
      Чуквуэзе с правого фланга выполнил обостряющую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Мусе, но Юнус передержал мяч и в итоге потерял его под давлением защитников "Кальяри". 
    • 26'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Шомуродову по левому флангу, Тиав оказался первым на мяче и затем сделал пас назад на Спортьелло. 
    • 25'
      Калюлю с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Дейола вместе с партнёрами по команде без особого труда в очередной раз перехватил мяч. 
    • 24'
      Лувумбу при развитии контратаки по левой половине поля теперь уже выполнил плохую передачу к радиусу штрафной площади на ход Шомуродову, лёгким испугом в итоге отделались защитники "Милана". 
    • 23'
      Беннасер выполнил плохую передачу к правому углу штрафной площади на ход Калюлю и в итоге "Кальяри" бросился в контратаку. 
    • 22'
      Муса выполнил передачу на правый угол штрафной площади от радиуса штрафной, но Чуквуэзе не был готов к рывку и не смог зацепиться за мяч. 
    • 21'
      Лувумбу выполнил передачу на ход Нандесу к лицевой линии поля по левому флангу, Найтан выполнил прострел к линии вратарской, вновь защитники "Милана" грамотно сыграли по позиции и спокойно перехватили мяч. 
    • 20'
      Нандес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" сыграли без ошибок и уверенно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Габбия на левой половине поля нарушил правила против Лувумбу в борьбе за верховой мяч. Игроки "Кальяри" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 18'
      "Милан" сейчас старается играть в высоком прессинге, но всё же пока что грубых ошибок защитники "Кальяри" не допускают. 
    • 17'
      Сегодня на "Сан-Сиро" довольно слабая посещаемость, также активные фанаты "дьяволов" проигнорировали матч из-за разногласий с руководством клуба. 
    • Угловой
      16'
      Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге никто из игроков "Милана" так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 15'
      Калюлю с правой половины поля выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Рейндерс неудачно обработал мяч, Оберт быстро накрыл Тиджани и выбил мяч на угловой. 
    • 14'
      Флоренци со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Сулемана на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Пулишича. "Милан" заработал опасный стандарт. 
    • Опасный момент
      12'
      Флоренци пробил в касание с левой половины поля в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Скуффет в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 11'
      Калюлю с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пулишич сохранил мяч в игре, но обострить ситуацию у ворот "Кальяри" не получилось. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Против Беннасера были нарушены правила в центре поля. Игроки "Милана" быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      9'
      Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кальяри" в очередной раз без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • 8'
      Мине в борьбе за мяч на своей половине поля успели порвать футболку, Йерри перед угловым конечно же не хочет уходить за пределы поля. Жиру как раз в позиционной борьбе порвал футболку сопернику. 
    • 7'
      Чуквуэзе и Калюлю неплохо поработали на правом фланге и в итоге заработали ещё один угловой для "Милана". 
    • 6'
      Шомуродов перехватил мяч на своей половине поля, далее Элдор попытался разогнать контратаку вместе с Прати, но Маттео не стал торопиться на левой половине поля, а позиционна атака у "Кальяри" уже не получилась. 
    • Офсайд
      5'
      Прати из центра поля выполнил заброс на ход Лувумбу по правому флангу, Зито оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      4'
      Флоренци с углового на этот раз выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Кальяри" сыграл очень внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • Угловой
      3'
      Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шомуродов при игре в обороне не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
    • 2'
      Муса совершил рывок вперёд по левому флангу и под давлением Сулемана заработал угловой для своей команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. К этому противостоянию "Милан" и "Кальяри" подошли примерно в одинаковых кондициях. Команда Стефано Пиоли давно перестала показывать стабильный футбол, а поэтому и сегодня на "Сан-Сиро" фаворит матча может не досчитаться очков. 
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Милан 1:0 Кальяри онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Милан
    98.3% (119)
    Ничья
    1.7% (2)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (54)
    Меньше
    50.91% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    33.9% (41)
    2:0 Милан
    31.4% (38)
    1:0 Милан
    14% (17)
    3:1 Милан
    5% (6)
    3:0 Милан
    4.1% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милан
    Кальяри
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный