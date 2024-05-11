Флоренци с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дейола неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левую половину поля.

Беннасер с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Пулишича, который был в штрафной площади.

Флоренци подкараулил отскок мяча на левой половине поля и пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Заканчивается постепенно первый тайм, сейчас для "Милана" конечно же самое главное сохранить минимальное преимущество до перерыва.

Дейола с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Прати под давлением соперника зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Спортьелло поймал мяч без особого труда.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на "Сан-Сиро" во многом прагматично обыгрывает "Кальяри" со счётом 1:0. Сегодня игра пока что получается у нас далеко не самой яркой, но будем надеяться, что во второй половине матча "сардинцы" всё же будут чаще угрожать воротам Спортьелло.

Сегодня Стефано Пиоли выставил на матч далеко не самый оптимальный состав, тем самым наставник "дьяволов" пытался "встряхнуть" свою команду, но как-то данный фактор не сработал.

Шомуродову досталось в борьбу за верховой мяч на половине поля "Милана" против Габбия, но Симоне Содза не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника.

Прати перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Беннасера.

Центральный защитник "Милана" Маттео Габбия получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дейолы.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Беннасер!!! Рейндерс с левой половины поля выполнил заброс на ближний угол вратарской, Чуквуэзе сделал скидку чуть назад на Пулишича, Кристиан не смог сделать точный прострел к линии вратарской, но затем после рикошета Чуквуэзе успел от левого угла вратарской пробить в ближний угол ворот, Скуффет быстро сократил дистанцию и выручил свою команду, мяч отскочил в центр штрафной площади, где уже Беннасер спокойно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

Всё же удалось "Милану" открыть счёт в матче под конец первого тайма, "дьяволы" играют пока что не очень ярко, но всё же им удалось забить за счёт класса.

Чуквуэзе с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Калюлю, Дейола сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Беннасер выполнил плохую передачу к правому углу штрафной площади на ход Калюлю и в итоге "Кальяри" бросился в контратаку.

Лувумбу при развитии контратаки по левой половине поля теперь уже выполнил плохую передачу к радиусу штрафной площади на ход Шомуродову, лёгким испугом в итоге отделались защитники "Милана".

Калюлю с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Дейола вместе с партнёрами по команде без особого труда в очередной раз перехватил мяч.

Из глубины поля последовал заброс на ход Шомуродову по левому флангу, Тиав оказался первым на мяче и затем сделал пас назад на Спортьелло.

Чуквуэзе с правого фланга выполнил обостряющую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Мусе, но Юнус передержал мяч и в итоге потерял его под давлением защитников "Кальяри".

Лувумбу с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Спортьелло.

Жиру в позиционной борьбе в центре поля налетел на Мину, Симоне Содза подумал и всё же дал свисток в пользу "Кальяри".

Скуффет из центра штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, но Габбия опередил Лувумбу и не позволил "Кальяри" разогнать атаку.

Капитан "Милана" Исмаэль Беннасер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дейолы.

Перешла у нас игра в центр поля, пока что "Милан" катает мяч у центрального круга, но в атаке практически ничего серьёзного не создаёт.

22' Муса выполнил передачу на правый угол штрафной площади от радиуса штрафной, но Чуквуэзе не был готов к рывку и не смог зацепиться за мяч.

21' Лувумбу выполнил передачу на ход Нандесу к лицевой линии поля по левому флангу, Найтан выполнил прострел к линии вратарской, вновь защитники "Милана" грамотно сыграли по позиции и спокойно перехватили мяч.

20' Нандес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" сыграли без ошибок и уверенно перехватили мяч.

19' Габбия на левой половине поля нарушил правила против Лувумбу в борьбе за верховой мяч. Игроки "Кальяри" тщательно готовятся к стандарту.

18' "Милан" сейчас старается играть в высоком прессинге, но всё же пока что грубых ошибок защитники "Кальяри" не допускают.

17' Сегодня на "Сан-Сиро" довольно слабая посещаемость, также активные фанаты "дьяволов" проигнорировали матч из-за разногласий с руководством клуба.

16' Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге никто из игроков "Милана" так и не смог завершить момент ударом по воротам.

15' Калюлю с правой половины поля выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Рейндерс неудачно обработал мяч, Оберт быстро накрыл Тиджани и выбил мяч на угловой.

14' Флоренци со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

13' Сулемана на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Пулишича. "Милан" заработал опасный стандарт.

12' Флоренци пробил в касание с левой половины поля в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Скуффет в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

11' Калюлю с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Пулишич сохранил мяч в игре, но обострить ситуацию у ворот "Кальяри" не получилось.

10' Против Беннасера были нарушены правила в центре поля. Игроки "Милана" быстро разыграли стандарт.

9' Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Кальяри" в очередной раз без особого труда выбили мяч к центру поля.

8' Мине в борьбе за мяч на своей половине поля успели порвать футболку, Йерри перед угловым конечно же не хочет уходить за пределы поля. Жиру как раз в позиционной борьбе порвал футболку сопернику.

7' Чуквуэзе и Калюлю неплохо поработали на правом фланге и в итоге заработали ещё один угловой для "Милана".

6' Шомуродов перехватил мяч на своей половине поля, далее Элдор попытался разогнать контратаку вместе с Прати, но Маттео не стал торопиться на левой половине поля, а позиционна атака у "Кальяри" уже не получилась.

5' Прати из центра поля выполнил заброс на ход Лувумбу по правому флангу, Зито оказался в небольшом офсайде.

4' Флоренци с углового на этот раз выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Кальяри" сыграл очень внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.

3' Флоренци с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шомуродов при игре в обороне не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

2' Муса совершил рывок вперёд по левому флангу и под давлением Сулемана заработал угловой для своей команды.