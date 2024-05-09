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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Милан
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 49
Милан 100% (49)
X 0% (0)
Кальяри 0% (0)
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Милан
Кальяри

История личных встреч

Милан
Кальяри

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

30 матчей

80%
16.7%
3.3%
24 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.73
0.67

Среднее время на гол

122
135

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 14 (4) 0.4
Пулишич Кристиан 10 0.29
Леау Рафаэл 7 0.2
Лофтус-Чик Рубен 6 0.17
Йович Лука 6 0.17
Окафор Ноа 6 0.17
Эрнандес Тео 5 (1) 0.14
Томори Фикайо 4 0.11
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Габбия Маттео 2 0.06
Флоренци Алессандро 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.14
Лувумбу Зито 4 0.11
Паволетти Леонардо 4 0.11
Гаэтано Джанлука 4 (1) 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.09
Доссена Альберто 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Мина Йерри 2 (1) 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Рейндерс Тиджани 8 0
Томори Фикайо 6 1
Калабрия Давиде 4 2
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Габбия Маттео 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Нандес Найтан 7 0
Дейола Алессандро 6 0
Лувумбу Зито 6 0
Ветеска Матеуш 4 1
Ауджелло Томмазо 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Скуффет Симоне 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Гаэтано Джанлука 1 1
Петанья Андреа 2 0
Мина Йерри 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Клаудио Раньери 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
11
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Кальяри
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

32
22
Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Кальяри
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

40
33

Голы по времени матча

Забито

31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
9
29%
29%
1
8%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
4
13%
5
42%
61-75
6
19%
3
25%
76-90

Пропущено

12
30
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
5
17%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
3
10%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
7
23%
76-90

Забито

37
27
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
8%
2
7%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
2
5%
3
11%
61-75
11
30%
30%
11
41%
76-90

Пропущено

29
28
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
8
29%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
4
14%
8
29%
46-60
8
28%
5
18%
61-75
6
21%
1
4%
76-90

Забито

68
39
33 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
8
12%
2
5%
1-15
8
12%
7
18%
16-30
17
25%
5
13%
31-45
12
18%
3
8%
46-60
6
9%
8
21%
61-75
17
25%
14
36%
76-90

Пропущено

41
58
16 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 31
4
10%
7
12%
1-15
4
10%
11
19%
16-30
8
20%
7
12%
31-45
6
15%
13
22%
46-60
11
27%
12
21%
61-75
8
20%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1
Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2
Кальяри
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0

Результаты матчей

Милан
Кальяри

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
11 раз 31%
2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Милан
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
7
11
6
11
2.5
2
16
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
8
14
4
1.5
2
15
6
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
24
11
22
13
1.5
9
26
12
23
2.5
2
33
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 35 13 12 10 53 - 44 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 49
    Милан 100% (49)
    X 0% (0)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Кальяри
    1.43
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    6.80
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    7.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Кальяри

    Исход игры
    Милан
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    34.04% (16)
    Нет
    65.96% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    42.9% (21)
    2:1 Милан
    30.6% (15)
    1:0 Милан
    14.3% (7)
    3:0 Милан
    6.1% (3)
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