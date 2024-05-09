Тур: 36. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Соцца Симоне
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Пиоли Стефано
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История личных встреч
Милан
Кальяри
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
30 матчей
80%
16.7%
3.3%
24 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2.67
1.6
Среднее время на гол
33
56
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.73
0.67
Среднее время на гол
122
135
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.7
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
79
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|14 (4)
|0.4
|Пулишич Кристиан
|10
|0.29
|Леау Рафаэл
|7
|0.2
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.17
|Йович Лука
|6
|0.17
|Окафор Ноа
|6
|0.17
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.14
|Томори Фикайо
|4
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.06
|Габбия Маттео
|2
|0.06
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.14
|Лувумбу Зито
|4
|0.11
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|4 (1)
|0.11
|Шомуродов Элдор
|3
|0.09
|Доссена Альберто
|2
|0.06
|Лападула Джанлука
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.06
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.06
|Мина Йерри
|2 (1)
|0.06
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|11
|1
|Рейндерс Тиджани
|8
|0
|Томори Фикайо
|6
|1
|Калабрия Давиде
|4
|2
|Тиав Малик
|5
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Габбия Маттео
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Нандес Найтан
|7
|0
|Дейола Алессандро
|6
|0
|Лувумбу Зито
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Ауджелло Томмазо
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Скуффет Симоне
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|1
|Петанья Андреа
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Клаудио Раньери
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
11
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Кальяри
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
32
22
Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Кальяри
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
40
33
Голы по времени матча
Забито
31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
9
29%
29%
1
8%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
4
13%
5
42%
61-75
6
19%
3
25%
76-90
Пропущено
12
30
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 15
1
8%
5
17%
1-15
2
17%
3
10%
16-30
2
17%
3
10%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
3
25%
7
23%
61-75
2
17%
7
23%
76-90
Забито
37
27
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
8%
2
7%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
8
22%
4
15%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
2
5%
3
11%
61-75
11
30%
30%
11
41%
76-90
Пропущено
29
28
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
8
29%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
4
14%
8
29%
46-60
8
28%
5
18%
61-75
6
21%
1
4%
76-90
Забито
68
39
33 В 1-м тайме 14
35 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
8
12%
2
5%
1-15
8
12%
7
18%
16-30
17
25%
5
13%
31-45
12
18%
3
8%
46-60
6
9%
8
21%
61-75
17
25%
14
36%
76-90
Пропущено
41
58
16 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 31
4
10%
7
12%
1-15
4
10%
11
19%
16-30
8
20%
7
12%
31-45
6
15%
13
22%
46-60
11
27%
12
21%
61-75
8
20%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1
Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2
Кальяри
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2
Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0
Результаты матчей
Милан
Кальяри
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
11 раз 31%
2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Милан
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
153
89
711
611
216
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
98
144
215
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
2411
2213
926
1223
233
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|67 - 42
|71
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|53 - 44
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|43 - 63
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|7.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Кальяри
Исход игры
Милан
100% (49)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (19)
Меньше
59.57% (28)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
2:0 Милан
42.9% (21)
2:1 Милан
30.6% (15)
1:0 Милан
14.3% (7)
3:0 Милан
6.1% (3)
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