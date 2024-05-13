  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лечче
0:0
Первый тайм: 32'
Удинезе
0'
17' Желтая карточка
Блен Алексис

Ход матча

17'
Блен Алексис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 129
Лечче 34.9% (45)
X 44.2% (57)
Удинезе 20.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Удинезе
3.25
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, betboom.ru
3.15
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
7
Алмквист
Понтус
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
12
Камара
Хассан
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
24
Самарджич
Лазар
7
Саксесс
Исаак
17
Лукка
Лоренцо
Лечче
4-2-3-1
Удинезе
3-4-2-1

История личных встреч

Лечче
Удинезе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
106

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 7 (1) 0.19
Пикколи Роберто 5 (1) 0.14
Уден Реми 3 0.08
Банда Ламек 2 0.06
Жендрей Валентен 2 0.06
Сансоне Никола 2 0.06
Алмквист Понтус 2 0.06
Доргу Патрик 2 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Галло Антонино 0 0
Блен Алексис 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.19
Товен Флорьян 5 (1) 0.14
Перейра Роберто 5 (1) 0.14
Самарджич Лазар 4 0.11
Пайеро Мартин 2 0.06
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Саксесс Исаак 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Кристенсен Томас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 13 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Крстович Никола 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Пикколи Роберто 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Баскиротто Федерико 3 1
Сансоне Никола 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Блен Алексис 3 0
Уден Реми 3 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 9 0
Перес Неуэн 6 1
Пайеро Мартин 6 1
Уолас Соуза 7 0
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Лукка Лоренцо 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 4 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Окойе Мадука 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Лечче
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
9
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

12
14
Лечче
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
31% (11)
23% (8)
Удинезе
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
1
6%
5
36%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
10
59%
2
14%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
3
13%
16-30
3
13%
9
39%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
4
17%
8
35%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
5
36%
2
11%
61-75
3
21%
1
5%
76-90

Пропущено

28
29
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
11%
5
17%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
7
25%
11
38%
76-90

Забито

31
33
9 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 15
15 Не забивали 11
5
16%
2
6%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
2
6%
7
21%
31-45
2
6%
10
30%
46-60
7
23%
5
15%
61-75
13
42%
3
9%
76-90

Пропущено

51
52
21 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 28
21 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 27
4
8%
5
10%
1-15
11
22%
4
8%
16-30
6
12%
15
29%
31-45
12
24%
4
8%
46-60
7
14%
5
10%
61-75
11
22%
19
37%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0
Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Лечче
Удинезе

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
10 раз 29%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лечче
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
12
1.5
5
13
1
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
6
3
15
1.5
2
15
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
24
11
8
27
1.5
7
28
2
33
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
13.
Лечче
 0:0 Заявка 36 8 14 14 32 - 50 38
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
18.
Удинезе
 0:0 Заявка 36 4 19 13 34 - 53 31
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
8.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Лечче
 0:0 Заявка 18 6 7 5 17 - 23 25
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
12.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
13.
Удинезе
 0:0 Заявка 18 3 9 6 13 - 24 18
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 0:0 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Саксесс Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лечче: 65%, Удинезе: 35%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 25'
      Саксесс Исаак из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 25'
      Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Хамза Рафья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Хамза Рафья ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 129
    Лечче 34.9% (45)
    X 44.2% (57)
    Удинезе 20.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Удинезе
    3.25
    Реклама, pari.ru
    3.30
    Реклама, betboom.ru
    3.15
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче 0:0 Удинезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Лечче
    34.9% (45)
    Ничья
    44.2% (57)
    Удинезе
    20.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    76.99% (87)
    Нет
    23.01% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (53)
    1:0 Лечче
    14.7% (19)
    2:1 Лечче
    14.7% (19)
    1:2 Удинезе
    10.9% (14)
    0:1 Удинезе
    2.3% (3)
    2:0 Лечче
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лечче
    Удинезе
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный