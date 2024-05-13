Тур: 36. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Масса Давиде
0'
17' Желтая карточкаБлен Алексис
0:1
36' ГолЛукка Лоренцо
57' Желтая карточкаДоргу Патрик
60' Желтая карточкаПайеро Мартин
0:2
85' ГолСамарджич Лазар
90'+6
Ход матча
17'
36'
0:1
57'
60'
85'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
531 Количество передач 286
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
13
Доргу
Патрик
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
-
83 Самек ДаниэлЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пейчич ДавидПолузащитник
-
22 БреннерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Удинезе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
106
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|7 (1)
|0.19
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.08
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Доргу Патрик
|2
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|8
|0.22
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.14
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.14
|Самарджич Лазар
|5
|0.14
|Пайеро Мартин
|2
|0.06
|Уолас Соуза
|2
|0.06
|Саррага Ойер
|2
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Кристенсен Томас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|13
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Доргу Патрик
|6
|0
|Крстович Никола
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Пикколи Роберто
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Баскиротто Федерико
|3
|1
|Сансоне Никола
|4
|0
|Блен Алексис
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Пайеро Мартин
|7
|1
|Перес Неуэн
|6
|1
|Уолас Соуза
|7
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Окойе Мадука
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
9
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Удинезе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
12
14
Лечче
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
31% (11)
25% (9)
Удинезе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
10
59%
3
19%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
4
16%
9
39%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
5
20%
8
35%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
27 Не забивали 23
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
5
36%
2
11%
61-75
3
21%
1
5%
76-90
Пропущено
28
29
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
11%
5
17%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
7
25%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
7
25%
11
38%
76-90
Забито
31
35
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 16
16 Не забивали 11
5
16%
2
6%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
2
6%
8
23%
31-45
2
6%
10
29%
46-60
7
23%
5
14%
61-75
13
42%
4
11%
76-90
Пропущено
53
52
22 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 27
4
8%
5
10%
1-15
11
21%
4
8%
16-30
7
13%
15
29%
31-45
12
23%
4
8%
46-60
7
13%
5
10%
61-75
12
23%
19
37%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0
Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Лечче
Удинезе
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
10 раз 28%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 39%
1
14 раз 39%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
1
17 раз 47%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лечче
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
513
513
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
315
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
2511
828
828
234
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|1:1 Заявка
|35
|14
|9
|12
|52 - 40
|51
|9.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|1:1 Заявка
|36
|11
|13
|12
|39 - 47
|46
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|8.
|1:1 Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 20
|32
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 22
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|1:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:2 Удинезе
Исход игры
Лечче
34.9% (45)
Ничья
44.2% (57)
Удинезе
20.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (53)
1:0 Лечче
14.7% (19)
2:1 Лечче
14.7% (19)
1:2 Удинезе
10.9% (14)
0:1 Удинезе
2.3% (3)
2:0 Лечче
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!