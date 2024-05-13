Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Г О О О О Л - Самарджич Лазар первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

85' Дэвис Кинан нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

85' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Удинезе

80' Удар от ворот произведет Удинезе

80' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Баскиротто Федерико нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

78' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Удинезе

74' Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хорошую попытку сделал Пьеротти Сантьяго . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Тактическая замена. Патрик Доргу уходит с поля и его заменяет Уден Реми

72' Удар от ворот произведет Лечче

72' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

72' Дэвис Кинан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Эхизибуэ Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.

68' Удар от ворот произведет Удинезе

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Понграчич Марин не смог попасть в створ ударом издали

65' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Пайеро Мартин получил желтую карточку от судьи

60' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Камара Хассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Патрик Доргу получил желтую карточку от судьи

57' Безумный фол. Патрик Доргу грубо играет против соперника. Пострадал Эхизибуэ Кингсли

57' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

56' Тактическая замена. Хамза Рафья уходит с поля и его заменяет Бериша Медон

55' Удар от ворот произведет Лечче

55' Эхизибуэ Кингсли из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Галло Антонино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Галло Антонино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Лечче

51' Пайеро Мартин из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.