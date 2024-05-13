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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 24376 Главный судья: Зуфферли Лука
Фиорентина
2:1
Конец матча
Монца
0'
0:1
9' Гол
Джурич Милан
1:1
32' Гол
Гонсалес Николас
41' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
69' Желтая карточка
Бондо Уоррен
2:1
78' Гол
Мело Артур
90'+5

Ход матча

9'
0:1
Джурич Милан
(Мота Дани)
32'
Гонсалес Николас
(Барак Антонин)
1:1
41'
Паризи Фабьяно
 
46'
 
Кальдирола Лука
Кирьякопулос Георгиос
61'
Куаме Кристиан
Нзола М'Бала
 
64'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Мота Дани
64'
 
Перейра Педру
Биринделли Самуэле
69'
 
Бондо Уоррен
73'
 
Д'Амброзио Данило
Мари Пабло
74'
Бельтран Лукас
Кастровилли Гаэтано
 
78'
Мело Артур
(Барак Антонин)
2:1
80'
Дункан Альфред
Мело Артур
 
80'
Фараони Марко
Кайоде Майкл
 
80'
Бираги Кристиано
Паризи Фабьяно
 
82'
 
Карбони Валентин
Кольпани Андреа

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 401 Количество передач 417
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Фиорентина 89.4% (118)
X 8.3% (11)
Монца 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
4
Миленкович
Никола
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
72
Барак
Антонин
17
Кастровилли
Гаэтано
18
Нзола
М'Бала
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
22
Мари
Пабло
4
Иццо
Армандо
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
32
Пессина
Маттео
47
Мота
Дани
28
Кольпани
Андреа
20
Дзербин
Алессио
11
Джурич
Милан
II
Фиорентина
4-2-3-1
Монца
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Монца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
3:2
СA
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 10 (1) 0.29
Бонавентура Джакомо 7 0.2
Бельтран Лукас 6 (1) 0.17
Мартинес Лукас II 5 0.14
Мандрагора Роландо 3 0.09
Иконе Жонатан 3 0.09
Раньери Лука 3 0.09
Дункан Альфред 2 0.06
Соттиль Риккардо 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Нзола М'Бала 2 (1) 0.06
Куаме Кристиан 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Мело Артур 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.22
Пессина Маттео 6 (4) 0.17
Мота Дани 4 0.11
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Мальдини Даниэль 4 0.11
Джурич Милан II 4 0.11
Карбони Валентин 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 14 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 8 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Паризи Фабьяно 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мина Йерри 1 0
Лопес Максим 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Бондо Уоррен 8 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
4
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Монца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

15
17
Фиорентина
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
29% (10)
23% (8)
Монца
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

23
24

Упущенные победы

23
21

Голы по времени матча

Забито

35
15
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 27
3
9%
2
13%
1-15
7
20%
2
13%
16-30
4
11%
3
20%
31-45
8
23%
0
0%
46-60
5
14%
3
20%
61-75
8
23%
5
33%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
19%
5
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
5
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
4
22%
8
35%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
20%
6
24%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
4
20%
6
24%
76-90

Забито

53
38
23 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
7
13%
4
11%
1-15
9
17%
5
13%
16-30
7
13%
8
21%
31-45
10
19%
1
3%
46-60
8
15%
7
18%
61-75
12
23%
13
34%
76-90

Пропущено

41
49
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
8
20%
11
22%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
5
12%
8
16%
31-45
11
27%
7
14%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
7
17%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0
Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Монца

Точный счет

2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
11
7
1.5
5
13
5
13
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
9
5
12
1.5
4
14
2
15
2.5
3
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
12
16
19
1.5
9
27
7
28
2.5
5
31
3
32
3.5
1
35
2
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 35 15 8 12 53 - 40 53
9.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 36 8 13 15 32 - 52 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 18 6 6 6 17 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24376 болельщиков
  • 95'
    После классного второго тайма Фиорентина совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фиорентина: 50%, Монца: 50%.
  • 94'
    Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Монца пытается что-то создать.
  • 94'
    Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Фиорентина 89.4% (118)
    X 8.3% (11)
    Монца 2.3% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Монца

    Исход игры
    Фиорентина
    89.4% (118)
    Ничья
    8.3% (11)
    Монца
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.4% (56)
    2:0 Фиорентина
    18.2% (24)
    1:0 Фиорентина
    12.9% (17)
    1:1 Ничья
    6.8% (9)
    3:1 Фиорентина
    3% (4)
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