Тур: 36. Стадион: Артемио Франки. Зрители: 24376 Главный судья: Зуфферли Лука
2:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолДжурич Милан
1:1
32' ГолГонсалес Николас
41' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
69' Желтая карточкаБондо Уоррен
2:1
78' ГолМело Артур
90'+5
Ход матча
9'
0:1
32'
41'
69'
78'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
401 Количество передач 417
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
18
Нзола
М'Бала
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Монца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|10 (1)
|0.29
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.2
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.17
|Мартинес Лукас II
|5
|0.14
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Раньери Лука
|3
|0.09
|Дункан Альфред
|2
|0.06
|Соттиль Риккардо
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.06
|Куаме Кристиан
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Мело Артур
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.22
|Пессина Маттео
|6 (4)
|0.17
|Мота Дани
|4
|0.11
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.11
|Мальдини Даниэль
|4
|0.11
|Джурич Милан II
|4
|0.11
|Карбони Валентин
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|14
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Бондо Уоррен
|8
|0
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
4
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Монца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
15
17
Фиорентина
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
29% (10)
23% (8)
Монца
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
23
24
Упущенные победы
23
21
Голы по времени матча
Забито
35
15
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 27
3
9%
2
13%
1-15
7
20%
2
13%
16-30
4
11%
3
20%
31-45
8
23%
0
0%
46-60
5
14%
3
20%
61-75
8
23%
5
33%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
19%
5
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 21
4
22%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
5
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
4
22%
8
35%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
20%
6
24%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
4
20%
6
24%
76-90
Забито
53
38
23 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
7
13%
4
11%
1-15
9
17%
5
13%
16-30
7
13%
8
21%
31-45
10
19%
1
3%
46-60
8
15%
7
18%
61-75
12
23%
13
34%
76-90
Пропущено
41
49
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
8
20%
11
22%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
5
12%
8
16%
31-45
11
27%
7
14%
46-60
4
10%
10
20%
61-75
7
17%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1
Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0
Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Монца
Точный счет
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
117
513
513
216
216
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
99
512
414
215
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2412
1619
927
728
531
332
135
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|53 - 40
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Монца
Исход игры
Фиорентина
89.4% (118)
Ничья
8.3% (11)
Монца
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.4% (56)
2:0 Фиорентина
18.2% (24)
1:0 Фиорентина
12.9% (17)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Фиорентина
3% (4)
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