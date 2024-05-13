Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Монца

48' Команда Фиорентина имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

47' Барак Антонин из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Фиорентина

44' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Паризи Фабьяно получает желтую карточку за нырок

41' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Паризи Фабьяно нырнул в штрафной. Спорно!

41' Кольпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Монца

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Мело Артур навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошую попытку сделал Гонсалес Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Терраччиано Пьетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Дзербин Алессио . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Барак Антонин из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мандрагора Роландо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Кольпани Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Кольпани Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Монца

27' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Мело Артур пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

25' Мело Артур навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Монца

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Фиорентина

21' Кирьякопулос Георгиос из команды Монца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Дзербин Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Гонсалес Николас пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

3' Мело Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Монца

1' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фиорентина начинает с центра поля

1' Судья начинает матч