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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
16' Желтая карточка
Куэльо Алексис
65' Желтая карточка
Риос Ричард
76' Желтая карточка
Романа Джохан
90' Желтая карточка
Браида Малком
90'+6
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
27
Риос
Ричард
5
Морено
Анибал
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
31
Luis
Guilherme
9
Эндрик
II
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
35
Gonzalo
Lujan
Melli
22
Кампи
Гастон
8
Гиай
Агустин
21
Браида
Малком
17
Ирала
Элиан
5
Ремеди
Эрик
41
Ivan
Leguizamon
28
Куэльо
Алексис
11
Барейро
Адам
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-2-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Лоренсо Альмагро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 2 0.33
Эндрик II 2 0.33
Гомес Густаво 2 (2) 0.33
Лазаро 1 0.17
Лопес Хосе Мануэль 1 0.17
Luis Guilherme 1 0.17
Рони III 1 0.17
Пикерес Хоакин 1 0.17
Морено Анибал 1 0.17
Риос Ричард 1 0.17
Эстевао 1 0.17
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 2 0.33
Кампи Гастон 1 0.17
Барейро Адам 1 0.17
Романа Джохан 1 0.17
Ivan Leguizamon 1 0.17

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риос Ричард 3 0
Vanderlan 2 0
Абел Феррейра 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Лопес Брено 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Kaiky Naves 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 3 1
Барриос Кристиан 3 0
Барейро Адам 3 0
Куэльо Алексис 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Перуцци Франсиско 2 0
Гиай Агустин 2 0
Кампи Гастон 1 0
Браида Малком 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Ирала Элиан 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0
Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Индепендьенте дель Валле
 6 2 1 3 8 - 9 7
4.
Ливерпуль Монтевидео
 6 1 1 4 6 - 14 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 2 - 6 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 0 - 3 1
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 0 1 2 2 - 5 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 3
Весь список
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