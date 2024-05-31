Тур: 6.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаAndrusw Araujo
28' Желтая карточкаSantiago Romero I
83' Желтая карточкаGerardo Padron
90' Желтая карточкаSebastian III
90'+4
Ход матча
24'
67'
78'
83'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Jose Rio
-
-
-
34 Kevin Lewis
-
-
-
25 Axel Montana
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Apud
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Jaider JulioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jhan VelezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Очоа ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
33 Angel FariaЗащитник
-
77 Пас ЙеферсонПолузащитник
-
-
-
-
10 Luis Paz
-
-
27 Jhon Mejia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Элвис Мартинес
История личных встреч
Данубио
Райо Зулиано
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Данубио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian III
|2
|0.29
|Буэно Гонсало
|1
|0.14
|Анкета Эмилиано
|1
|0.14
|Matias Fracchia
|1
|0.14
|Ignacio Pintos
|1
|0.14
Райо Зулиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Очоа Хосе
|1
|0.14
Карточки
Данубио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Гойкоэчеа Мауро
|1
|0
|Sebastian III
|1
|0
|Santiago Romero I
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Анкета Эмилиано
|1
|0
|Kevin Lewis
|1
|0
|Cristhian Tizon
|1
|0
|Факундо Райан
|1
|0
|Ramiro Brazionis
|1
|0
Райо Зулиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|0
|Gerardo Padron
|2
|0
|Andrusw Araujo
|2
|0
|Angel Faria
|1
|0
|Пас Йеферсон
|1
|0
|Luiz Corredor
|1
|0
|Edison Penilla
|1
|0
|Junior Colina
|1
|0
|Jhan Velez
|1
|0
Результаты матчей
Данубио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Райо Зулиано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Данубио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Райо Зулиано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
5
0
Данубио
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Райо Зулиано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
18
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
3
17%
16-30
2
50%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Данубио
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Серро - Данубио 2:0
Спортиво Амелиано - Данубио 2:1 Данубио - Рампла Хуниорс 1:1 Мирамар Мисионес - Данубио 3:5 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Данубио - Серро Ларго 1:1 Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Данубио - Атлетико Прогресо 1:1 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2
Райо Зулиано
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортиво Амелиано - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1
Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Карабобо - Райо Зулиано 2:2 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0
Результаты матчей
Данубио
Райо Зулиано
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Данубио
Райо Зулиано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|17 - 5
|12
|3.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|4.
|6
|0
|1
|5
|1 - 18
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|7 - 3
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2