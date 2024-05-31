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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Данубио
0:0
Конец матча
Райо Зулиано
0'
24' Желтая карточка
Andrusw Araujo
28' Желтая карточка
Santiago Romero I
83' Желтая карточка
Gerardo Padron
90' Желтая карточка
Sebastian III
90'+4
1
Гойкоэчеа
Мауро
20
Lucas
Ferreira
2
Santiago
Etchebarne
3
Matias
Fracchia
4
Анкета
Эмилиано
8
Cristhian
Tizon
13
Hernan
Novick
19
Santiago
Romero
I
7
Ignacio
Pintos
18
Буэно
Гонсало
30
Sebastian
III
1
Luiz
Corredor
13
Diego
Enrique
Melean
Berrueta
4
Hermes
Rodriguez
32
Albert
Barboza
25
Jaider
Julio
14
Andrusw
Araujo
70
Heiderber
Ramirez
17
Jhan
Velez
39
Pierangelo
Pagnano
43
Gerardo
Padron
23
Очоа
Хосе
Данубио
Райо Зулиано

История личных встреч

Данубио
Райо Зулиано

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Данубио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian III 2 0.29
Буэно Гонсало 1 0.14
Анкета Эмилиано 1 0.14
Matias Fracchia 1 0.14
Ignacio Pintos 1 0.14
Райо Зулиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Очоа Хосе 1 0.14

Карточки

Данубио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиас Гонсалез 1 0
Гойкоэчеа Мауро 1 0
Sebastian III 1 0
Santiago Romero I 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Анкета Эмилиано 1 0
Kevin Lewis 1 0
Cristhian Tizon 1 0
Факундо Райан 1 0
Ramiro Brazionis 1 0
Райо Зулиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Enrique Melean Berrueta 2 0
Gerardo Padron 2 0
Andrusw Araujo 2 0
Angel Faria 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Luiz Corredor 1 0
Edison Penilla 1 0
Junior Colina 1 0
Jhan Velez 1 0

Результаты матчей

Данубио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Райо Зулиано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Данубио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Райо Зулиано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

5
0
Данубио
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Райо Зулиано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
18
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
3
17%
16-30
2
50%
6
33%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Данубио
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Серро - Данубио 2:0
Спортиво Амелиано - Данубио 2:1 Данубио - Рампла Хуниорс 1:1 Мирамар Мисионес - Данубио 3:5 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Данубио - Серро Ларго 1:1 Пеньяроль - Данубио 2:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Данубио - Атлетико Прогресо 1:1 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2
Райо Зулиано
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спортиво Амелиано - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1
Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Карабобо - Райо Зулиано 2:2 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0

Результаты матчей

Данубио
Райо Зулиано

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Данубио
Райо Зулиано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
2
5
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортиво Амелиано
 6 4 1 1 9 - 5 13
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 0 2 17 - 5 12
3.
Данубио
 6 2 2 2 5 - 4 8
4.
Райо Зулиано
 6 0 1 5 1 - 18 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортиво Амелиано
 3 2 0 1 4 - 5 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 7 - 3 3
3.
Данубио
 3 0 2 1 0 - 1 2
4.
Райо Зулиано
 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Спортиво Амелиано
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Данубио
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Райо Зулиано
 3 0 1 2 0 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Santiago Romero получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Andrusw Araujo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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