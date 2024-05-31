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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Индепендьенте дель Валле
2:1
Конец матча
Ливерпуль Монтевидео
0'
16' Желтая карточка
Agustin Cayetano
17' Желтая карточка
Agustin Gonzalez
1:0
20' Гол
Диас Лаутаро
22' Желтая карточка
Hebert Vergara
1:1
35' Гол
Agustin Gonzalez
43' Желтая карточка
Алсивар Хорди
2:1
55' Гол
Диас Лаутаро
90' Желтая карточка
Jean Rosso
90'+5
1
Рамирес
Мойсес
4
Ландасури
Антони
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
51
Yaimar
Medina
8
Алсивар
Хорди
80
Ортис
Хулио
30
Ибарра
Ренато
16
Паэс
Кендри
31
Ибарра
Ромарио
19
Диас
Лаутаро
55
Гурусеага
Гастон
24
Kevin
Amaro
14
Jean
Rosso
23
Enzo
Martinez3
18
Agustin
Cayetano
7
Lucas
Lemos
8
Барриос
Мартин
20
Hebert
Vergara
10
Agustin
Gonzalez
11
Matias
Ocampo
17
Franco
Nicola
Индепендьенте дель Валле
4-2-3-1
Ливерпуль Монтевидео
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Лаутаро 3 0.5
Ойос Майкл Райан 2 0.33
Ортис Хулио 1 0.17
Паэс Кендри 1 0.17
Сорноса Хуниор 1 (1) 0.17
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Родригез 2 0.33
Agustin Gonzalez 1 0.17
Diego Garcia VI 1 0.17
Jean Rosso 1 0.17
Franco Nicola 1 0.17

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Бедер 3 0
Паэс Кендри 2 0
Ойос Майкл Райан 1 0
Ибарра Ренато 1 0
Ландасури Антони 1 0
Карабахаль Матео 1 0
Ортис Хулио 1 0
Алсивар Хорди 1 0
Cristian Zabala 1 0
Patrik Mercado 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Родригез 3 0
Agustin Gonzalez 2 0
Agustin Cayetano 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Enzo Martinez3 0 1
Самудио Мигель 1 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Jean Rosso 1 0
Барриос Мартин 1 0
Lucas Lemos 1 0
Matias Ocampo 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Hebert Vergara 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

1
2
Индепендьенте дель Валле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
4
44%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макара - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Рампла Хуниорс 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Мирамар Мисионес 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 2:1
Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Индепендьенте дель Валле
 6 2 1 3 8 - 9 7
4.
Ливерпуль Монтевидео
 6 1 1 4 6 - 14 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 2 - 6 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 0 - 3 1
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 0 1 2 2 - 5 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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