Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаAgustin Cayetano
17' Желтая карточкаAgustin Gonzalez
1:0
20' ГолДиас Лаутаро
22' Желтая карточкаHebert Vergara
1:1
35' ГолAgustin Gonzalez
43' Желтая карточкаАлсивар Хорди
2:1
55' ГолДиас Лаутаро
90' Желтая карточкаJean Rosso
90'+5
Ход матча
16'
17'
20'
1:0
22'
35'
1:1
43'
55'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Ортис
Хулио
16
Паэс
Кендри
19
Диас
Лаутаро
24
Kevin
Amaro
14
Jean
Rosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Guido Villar
-
-
56 Руис Элкин
-
-
-
50 Keny Arroyo
-
-
-
53 Justin Lerma
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Kevin AmaroЗащитник
-
14 Jean RossoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Алфаро
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Лаутаро
|3
|0.5
|Ойос Майкл Райан
|2
|0.33
|Ортис Хулио
|1
|0.17
|Паэс Кендри
|1
|0.17
|Сорноса Хуниор
|1 (1)
|0.17
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Родригез
|2
|0.33
|Agustin Gonzalez
|1
|0.17
|Diego Garcia VI
|1
|0.17
|Jean Rosso
|1
|0.17
|Franco Nicola
|1
|0.17
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Бедер
|3
|0
|Паэс Кендри
|2
|0
|Ойос Майкл Райан
|1
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Карабахаль Матео
|1
|0
|Ортис Хулио
|1
|0
|Алсивар Хорди
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Patrik Mercado
|1
|0
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Родригез
|3
|0
|Agustin Gonzalez
|2
|0
|Agustin Cayetano
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Самудио Мигель
|1
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
|Lucas Lemos
|1
|0
|Matias Ocampo
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Hebert Vergara
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте дель Валле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
1
2
Индепендьенте дель Валле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
4
44%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макара - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Рампла Хуниорс 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Мирамар Мисионес 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 2:1
Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Атлетико Прогресо - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Ливерпуль Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 3