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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Тачира
0'
21' Желтая карточка
Jean Gutierrez
1:0
51' Гол
Борха Мигель
72' Красная карточка
Jean Gutierrez
2:0
85' Гол
Борха Мигель
90'+4
1
Армани
Франко
27
Agustin
Sant'Anna
2
Боселли
Себастьян
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
36
Солари
Пабло
4
Фонсека
Николас
5
Краневиттер
Матиас
19
Эчеверри
Клаудио
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
50
Jesus
Camargo
13
Камачо
Пабло
3
Jean
Gutierrez
2
Carlos
Vivas
20
Carlos
Calzadilla
18
Ерсон
Чакон
24
Carlos
Robles1
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
27
Andres
Murillo
28
Gleiker
Mendoza
9
Anthony
Uribe
Ривер Плейт
4-3-1-2
Тачира
3-5-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Тачира

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 5 0.83
Колидио Факундо 2 0.33
Фонсека Николас 1 0.17
Солари Пабло 1 0.17
Боселли Себастьян 1 0.17
Эчеверри Клаудио 1 0.17
Мастантуоно Франко 1 0.17
Тачира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jesus Hernandez1 1 0.17
Haibrany Ruiz Diaz 1 0.17

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колидио Факундо 2 0
Фернандес Игнасио 1 0
Диас Пауло 1 0
Альендро Родриго 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Robles1 3 0
Jean Gutierrez 1 1
Maurice Jesus Cova Sanchez 2 0
Yanniel Hernandez 0 1
Oliver Paz Benitez 1 0
Jefre Vargas 1 0
Bryan Castillo 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Ерсон Чакон 1 0
Carlos Vivas 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тачира
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
1
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Тачира
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1
Тачира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Тачира - Либертад 1:1 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0
Тачира - Карабобо 1:0 Либертад - Тачира 3:0 Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1

Результаты матчей

Ривер Плейт
Тачира

Точный счет

2:0
3 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
6 раз 100%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Тачира

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 1 0 12 - 3 16
2.
Насьональ Монтевидео
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Либертад
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Тачира
 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Либертад
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Тачира
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 0 2 2 - 4 3
3.
Либертад
 3 0 1 2 1 - 5 1
4.
Тачира
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 3
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Jean Gutierrez получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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