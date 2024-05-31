Тур: 6.
2:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаJean Gutierrez
1:0
51' ГолБорха Мигель
72' Красная карточкаJean Gutierrez
2:0
85' ГолБорха Мигель
90'+4
Ход матча
21'
51'
1:0
72'
85'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Камачо ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ерсон ЧаконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Jefre VargasПолузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
37 Jesus Duarte
-
-
-
-
-
-
-
38 _Gustavo L.
-
Главный тренер: Eduardo Sarago
История личных встреч
Ривер Плейт
Тачира
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|5
|0.83
|Колидио Факундо
|2
|0.33
|Фонсека Николас
|1
|0.17
|Солари Пабло
|1
|0.17
|Боселли Себастьян
|1
|0.17
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.17
|Мастантуоно Франко
|1
|0.17
Тачира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jesus Hernandez1
|1
|0.17
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0.17
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колидио Факундо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Тачира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Robles1
|3
|0
|Jean Gutierrez
|1
|1
|Maurice Jesus Cova Sanchez
|2
|0
|Yanniel Hernandez
|0
|1
|Oliver Paz Benitez
|1
|0
|Jefre Vargas
|1
|0
|Bryan Castillo
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Ерсон Чакон
|1
|0
|Carlos Vivas
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Тачира
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
1
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Тачира
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1
Тачира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Тачира - Либертад 1:1 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0
Тачира - Карабобо 1:0 Либертад - Тачира 3:0 Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1
Результаты матчей
Ривер Плейт
Тачира
Точный счет
2:0
3 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
6 раз 100%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Тачира
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 3