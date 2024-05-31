Тур: 6.
0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаJair Castillo
45' Желтая карточкаФранко Педро
72' Желтая карточкаBruno Romo
0:1
73' ПенальтиJesus Figueroa
90'+6
Ход матча
31'
45'
72'
73'
0:1
30
Bruno
Romo
17
Walter
Ponce
24
Jesus
Munoz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Bruno RomoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Walter PonceПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
27 Axel Encinas
-
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Jesus MunozПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Mayer Gil
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hubert Bodhert
История личных встреч
Унион Ла-Калера
Альянса Петролера
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Ferreyra
|1
|0.14
|Жильотти Эммануэль
|1 (1)
|0.14
Альянса Петролера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emerson Batalla
|4
|0.57
|Jesus Figueroa
|2 (1)
|0.29
|Royscer Colpa
|1
|0.14
Карточки
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Aued
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Enzo Ferrario
|2
|0
|Bruno Romo
|1
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Diego Ulloa
|1
|0
Альянса Петролера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Педро
|3
|0
|Leonardo Saldana
|2
|0
|Ever Meza
|2
|0
|Alfonso Simarra
|0
|1
|Рентерия Андрес
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Ruyery Blanco
|1
|0
|Santiago Orozco
|1
|0
|Jair Castillo
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
|Ruben Manjarres
|1
|0
|Royscer Colpa
|1
|0
|Pier Luigi Grazziani
|1
|0
Результаты матчей
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Альянса Петролера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Унион Ла-Калера
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Альянса Петролера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
2
Унион Ла-Калера
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Альянса Петролера
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Ла-Калера - Кокимбо Юнидо 1:2 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 1:3 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3
Альянса Петролера
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Атлетико Букараманга - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3
Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0 Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2
Результаты матчей
Унион Ла-Калера
Альянса Петролера
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Унион Ла-Калера
Альянса Петролера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|4.
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2