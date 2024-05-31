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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Унион Ла-Калера
0:1
Конец матча
Альянса Петролера
0'
31' Желтая карточка
Jair Castillo
45' Желтая карточка
Франко Педро
72' Желтая карточка
Bruno Romo
0:1
73' Пенальти
Jesus Figueroa
90'+6
1
Jorge
Pena
21
Raimundo
Rebolledo
22
Nicolas
Ferreyra
30
Bruno
Romo
31
Esteban
Matus
9
Перес
Сесар
5
Matias
Munoz
7
Esteban
Valencia
17
Walter
Ponce
10
Matias
Cavalleri
20
Жильотти
Эммануэль
30
Pier
Luigi
Grazziani
2
Efrain
Navarro
22
Luciano
Ospina
3
Jesus
Figueroa
16
Leonardo
Saldana
25
Royscer
Colpa
5
Франко
Педро
33
Marlon
Torres
7
Jair
Castillo
24
Jesus
Munoz
11
Рентерия
Андрес
Унион Ла-Калера
Альянса Петролера

История личных встреч

Унион Ла-Калера
Альянса Петролера

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Ла-Калера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Ferreyra 1 0.14
Жильотти Эммануэль 1 (1) 0.14
Альянса Петролера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emerson Batalla 4 0.57
Jesus Figueroa 2 (1) 0.29
Royscer Colpa 1 0.14

Карточки

Унион Ла-Калера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Aued 2 0
Nicolas Ferreyra 2 0
Enzo Ferrario 2 0
Bruno Romo 1 0
Exequiel Parmisari 1 0
Diego Ulloa 1 0
Альянса Петролера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Педро 3 0
Leonardo Saldana 2 0
Ever Meza 2 0
Alfonso Simarra 0 1
Рентерия Андрес 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Marlon Torres 1 0
Ruyery Blanco 1 0
Santiago Orozco 1 0
Jair Castillo 1 0
Emerson Batalla 1 0
Ruben Manjarres 1 0
Royscer Colpa 1 0
Pier Luigi Grazziani 1 0

Результаты матчей

Унион Ла-Калера
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Альянса Петролера
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Унион Ла-Калера
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Альянса Петролера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
2
Унион Ла-Калера
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Альянса Петролера
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Ла-Калера
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Ла-Калера - Кокимбо Юнидо 1:2 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 1:3 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0
Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 2:1 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Унион Ла-Калера - Эвертон Де Вина 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3
Альянса Петролера
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Атлетико Букараманга - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3
Альянса Петролера - Хагуарес де Кордова 2:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 4:0 Альянса Петролера - Ла Экидад 0:3 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2

Результаты матчей

Унион Ла-Калера
Альянса Петролера

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Унион Ла-Калера
Альянса Петролера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Универсидад Католика Кито
 6 3 2 1 8 - 2 11
3.
Альянса Петролера
 6 1 2 3 5 - 10 5
4.
Унион Ла-Калера
 6 1 1 4 1 - 7 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Универсидад Католика Кито
 3 1 2 0 4 - 0 5
3.
Унион Ла-Калера
 3 0 1 2 0 - 2 1
4.
Альянса Петролера
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Крузейро
 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Альянса Петролера
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Унион Ла-Калера
 3 1 0 2 1 - 5 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Франко Педро получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Jair Castillo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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