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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 6.
Крузейро
1:0
Конец матча
Универсидад Католика Кито
0'
39' Желтая карточка
Фахардо Хосе
1:0
80' Гол
Rafael VII
90'+6
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
8
Rafael
VII
22
Ромо
Рафаэль
29
Gregori
Anangono
15
Вальесилья
Эксон
37
Грильо
Фаусто
18
Layan
Loor
4
Kevin
Minda
8
Daniel
Clavijo
9
Фахардо
Хосе
21
Luciano
Nieto
30
Диас
Исмаэль
28
Диас
Мауро
Крузейро
Универсидад Католика Кито

История личных встреч

Крузейро
Универсидад Католика Кито

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.33
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.17
Rafael VII 1 0.17
Lucas Silva IV 1 0.17
Артур Гомес VIII 1 0.17
Ivaldo 1 0.17
Papagaio 1 0.17
Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 5 0.71
John Cifuentes 3 0.43
Фахардо Хосе 2 0.29

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 2 0
Ivaldo 2 0
Перейра Матеус 1 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Papagaio 1 0
Верон Габриэл 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Martin Martinez 2 1
Грильо Фаусто 2 0
Luciano Nieto 1 0
John Cifuentes 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Фахардо Хосе 1 0
Joshue Quinonez 1 0
Aron Rodriguez 1 0
Layan Loor 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Универсидад Католика Кито
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Универсидад Католика Кито
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
60%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
38%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1
Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 2:1 Аукас - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0
Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0

Результаты матчей

Крузейро
Универсидад Католика Кито

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Универсидад Католика Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
3
4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Универсидад Католика Кито
 6 3 2 1 8 - 2 11
3.
Альянса Петролера
 6 1 2 3 5 - 10 5
4.
Унион Ла-Калера
 6 1 1 4 1 - 7 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Универсидад Католика Кито
 3 1 2 0 4 - 0 5
3.
Унион Ла-Калера
 3 0 1 2 0 - 2 1
4.
Альянса Петролера
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Крузейро
 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Альянса Петролера
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Унион Ла-Калера
 3 1 0 2 1 - 5 3
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • 46'
    Барреаль Альваро уходит с поля. Роберт выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Jose Fajardo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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