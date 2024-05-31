Тур: 6.
1:0
Конец матча
Ход матча
39'
80'
1:0
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
22
Ромо
Рафаэль
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
28
Диас
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Papagaio
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльПолузащитник
-
28 Диас МауроНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лара ХоанВратарь
- Вратарь
-
52 Johan MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
55 Rooney Troya
-
-
11 Janus Vivar
-
19 Jean Chala
-
-
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
История личных встреч
Крузейро
Универсидад Католика Кито
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.33
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.17
|Rafael VII
|1
|0.17
|Lucas Silva IV
|1
|0.17
|Артур Гомес VIII
|1
|0.17
|Ivaldo
|1
|0.17
|Papagaio
|1
|0.17
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|5
|0.71
|John Cifuentes
|3
|0.43
|Фахардо Хосе
|2
|0.29
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Martin Martinez
|2
|1
|Грильо Фаусто
|2
|0
|Luciano Nieto
|1
|0
|John Cifuentes
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Фахардо Хосе
|1
|0
|Joshue Quinonez
|1
|0
|Aron Rodriguez
|1
|0
|Layan Loor
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Универсидад Католика Кито
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Универсидад Католика Кито
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
60%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
38%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1
Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 2:1 Аукас - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0
Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0
Результаты матчей
Крузейро
Универсидад Католика Кито
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Универсидад Католика Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
34
24
34
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|4.
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2