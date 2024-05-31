Тур: 6.
2:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолFranco Romero1
1:1
29' ГолКардосо Оскар
38' Желтая карточкаБарейро Антонио
40' Желтая карточкаГонсалес Гастон
2:1
41' ГолСильва Алехандро
48' Желтая карточкаЛусена Анхель
70' Желтая карточкаMiguel Jacquet
72' Желтая карточкаBautista Merlini
72' Желтая карточкаБентанкур Рубен
73' Желтая карточкаПерейра Маурисио
83' Желтая карточкаLuis Carlos Cardozo
90'+6
Ход матча
13'
0:1
29'
1:1
38'
40'
41'
2:1
48'
70'
72'
72'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирис
Иван
12
Мехия
Луис
11
Gabriel
Baez
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Франко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ariel Galeano
- Основной состав
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альваро Рекоба
История личных встреч
Либертад
Насьональ Монтевидео
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|1
|0.17
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.17
|Санта Крус Роке
|1
|0.17
|Сильва Алехандро
|1
|0.17
|Эспиноса Матиас
|1
|0.17
|Lucas Sanabria2
|1
|0.17
|Gustavo Aguilar
|1
|0.17
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Carneiro
|3 (1)
|0.3
|Бентанкур Рубен
|2
|0.2
|Кастро Алексис
|2
|0.2
|Leandro Lozano
|2
|0.2
|Lucas Sanabria
|1
|0.1
|Franco Romero1
|1
|0.1
|Антони Матео
|1
|0.1
|Jeremia Recoba
|1
|0.1
|Osinachi Ebere
|1 (1)
|0.1
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Антонио
|3
|0
|Luis Carlos Cardozo
|2
|0
|Кабальеро Эрнесто Бенитес
|2
|0
|Bautista Merlini
|2
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Эспиноса Матиас
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Франко Иван
|1
|0
|Rodrigo Villalba
|1
|0
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полента Диего
|3
|1
|Кастро Алексис
|3
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Gonzalo Carneiro
|2
|0
|Leandro Lozano
|2
|0
|Бентанкур Рубен
|1
|0
|Gabriel Baez
|1
|0
|Antonio Galeano
|1
|0
|Lucas Sanabria
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
|Гонсалес Гастон
|1
|0
|Антони Матео
|1
|0
|Felipe Cairus
|1
|0
|Jeremia Recoba
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Насьональ Монтевидео
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
10
Либертад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Насьональ Монтевидео
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
4
57%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0
Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0 Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:2 Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4
Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0
Результаты матчей
Либертад
Насьональ Монтевидео
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
5 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Либертад
Насьональ Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
82
24
64
15
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Боливар
|Jose M.F. Moreno Chico4
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 3