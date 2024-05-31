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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 6.
Либертад
2:1
Конец матча
Насьональ Монтевидео
0'
0:1
13' Гол
Franco Romero1
1:1
29' Гол
Кардосо Оскар
38' Желтая карточка
Барейро Антонио
40' Желтая карточка
Гонсалес Гастон
2:1
41' Гол
Сильва Алехандро
48' Желтая карточка
Лусена Анхель
70' Желтая карточка
Miguel Jacquet
72' Желтая карточка
Bautista Merlini
72' Желтая карточка
Бентанкур Рубен
73' Желтая карточка
Перейра Маурисио
83' Желтая карточка
Luis Carlos Cardozo
90'+6
12
Rodrigo
Morinigo
33
Пирис
Иван
14
Luis
Carlos
Cardozo
27
Miguel
Jacquet
13
Сильва
Алехандро
11
William
Mendieta
36
Лусена
Анхель
8
Bautista
Merlini
10
Мельгарехо
Лоренсо
7
Кардосо
Оскар
20
Барейро
Антонио
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
5
Franco
Romero1
3
Juan
Izquierdo
11
Gabriel
Baez
26
Lucas
Sanabria
8
Олива
Кристиан
16
Кастро
Алексис
7
Antonio
Galeano
9
Бентанкур
Рубен
19
Гонсалес
Гастон
Либертад
4-4-2
Насьональ Монтевидео
4-3-3

История личных встреч

Либертад
Насьональ Монтевидео

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 1 0.17
Мельгарехо Лоренсо 1 0.17
Санта Крус Роке 1 0.17
Сильва Алехандро 1 0.17
Эспиноса Матиас 1 0.17
Lucas Sanabria2 1 0.17
Gustavo Aguilar 1 0.17
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Carneiro 3 (1) 0.3
Бентанкур Рубен 2 0.2
Кастро Алексис 2 0.2
Leandro Lozano 2 0.2
Lucas Sanabria 1 0.1
Franco Romero1 1 0.1
Антони Матео 1 0.1
Jeremia Recoba 1 0.1
Osinachi Ebere 1 (1) 0.1

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Антонио 3 0
Luis Carlos Cardozo 2 0
Кабальеро Эрнесто Бенитес 2 0
Bautista Merlini 2 0
Лусена Анхель 1 0
Рамирес Иван 1 0
Эспиноса Матиас 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Франко Иван 1 0
Rodrigo Villalba 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 3 1
Кастро Алексис 3 0
Перейра Маурисио 2 0
Gonzalo Carneiro 2 0
Leandro Lozano 2 0
Бентанкур Рубен 1 0
Gabriel Baez 1 0
Antonio Galeano 1 0
Lucas Sanabria 1 0
Олива Кристиан 1 0
Franco Romero1 1 0
Гонсалес Гастон 1 0
Антони Матео 1 0
Felipe Cairus 1 0
Jeremia Recoba 1 0

Результаты матчей

Либертад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Насьональ Монтевидео
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
10
Либертад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Насьональ Монтевидео
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
4
29%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
4
57%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0
Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0 Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Данубио 1:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:2 Тачира - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4
Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0

Результаты матчей

Либертад
Насьональ Монтевидео

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
5 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Либертад
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
4
1.5
6
4
1
5
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 1 0 12 - 3 16
2.
Насьональ Монтевидео
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Либертад
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Тачира
 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Либертад
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Тачира
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 0 2 2 - 4 3
3.
Либертад
 3 0 1 2 1 - 5 1
4.
Тачира
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Боливар Jose M.F. Moreno Chico4 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 3
Весь список
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